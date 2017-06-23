А вы сможете определить, кто из этих девушек мама?

Есть люди, который выглядят гораздо моложе своих лет. А если добавить к этому генетической особенности здоровый образ жизни и косметику (в случае с женщинами), то можно «стать» моложе лет на 15-20. На этой фотографии изображены три девушки: мама и дочери. Сможете безошибочно определить, кто есть кто?



