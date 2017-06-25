Когда жизнь дала трещину: 13 полезных истин

Все мы когда-либо испытывали в жизни трудности. И все мы их выдержали, прошли и пережили. Тем не менее, некоторые люди преодолевают их гораздо легче, чем другие. В чём их секрет? В большинстве случаев это связано с отношением. Итак, когда жизнь дала трещину, повторяйте себе эти 13 истин.





1. Что случилось, то случилось.

Известное изречение Будды гласит: «Именно ваше сопротивление тому, что случилось, что уже есть, и является причиной ваших страданий». Задумайтесь об этом хотя бы на минуту. Это значит, что мы страдаем тогда, когда сопротивляемся сложившейся ситуации и реальному положению вещей. Если вы можете что-то изменить, тогда принимайте меры! Измените это! Но если вы не можете это изменить, то у вас есть два варианта: (1) принять это и отпустить весь негатив, или (2) с головой погрузиться в собственные страдания.

2. Ситуация становится проблемой тогда, когда вы начинаете воспринимать её именно как проблему.

Чаще всего нашим собственным наизлейшим врагом являемся мы сами. Ощущение счастья или несчастья зависит только и только от вашего отношения. Если вы считаете, что ситуация действительно является проблемой, то ваши мысли и эмоции будут отрицательными. Но если вы думаете, что ситуация просто является для вас уроком, из которого можно что-то почерпнуть, то какая же это проблема?

3. Если вы хотите что-то изменить, то начать нужно с изменения самого себя.

Ваш внешний мир является отражением вашего внутреннего мира. Разве вы не знаете людей, жизнь которых похожа на вечный хаос и напряжение? И разве это не потому (в значительной степени), что они и внутри чувствуют себя хаотично и напряжённо? Да, именно так. Нам нравится думать, что если изменятся обстоятельства, то всё изменится и у нас. На самом деле думать нужно в обратном направлении: мы должны изменить себя, прежде чем наши обстоятельства изменятся.

4. Нет такого понятия, как провал или неудача. Есть только возможности для получения уроков.

Вы должны просто удалить слова «провал» или «неудача» из вашего лексикона. Все великие люди, которые многого добились в жизни, неоднократно терпели неудачи. Представьте себе, что Томас Эдисон сказал следующее: «Я не сталкивался с неудачами, когда изобретал лампочку. Я просто первым нашел 99 причин, из-за которых она не работала». Проанализируйте свои так называемые «провалы» и извлеките из них уроки. В следующий раз у вас получится гораздо лучше.

5. Если вы не получаете то, что вы хотите, это означает, что на подходе нечто гораздо лучшее.

В это трудно поверить. Но это правда. Если вы оглянетесь назад на свою жизнь, то вы сможете понять, что если у вас что-то не получилось, то это было только к лучшему. Может быть, должность, которую вы хотели, но не получили, отняла бы вас у семьи, зато теперь у вас отличная работа с гибким графиком. Просто поверьте в то, что всё происходит именно так, как нужно.

6. Цените настоящий момент.

Этот момент никогда не наступит снова. И в каждом моменте всегда есть что-то ценное. Не дайте ему пройти мимо вас! Вскоре это останется просто воспоминанием. Даже те моменты, которым вы были не рады, со временем могут вспоминаться с ноткой ностальгии.

7. Отпустите свои желания.

Большинство людей живут с определёнными «якорями». Это значит, что они намертво прикреплены к какому-либо своему желанию, и когда не получают его, то впадают в расстройство и депрессию. Вместо этого попробуйте на практике отцепиться от такого «якоря». Иными словами, даже если вы что-то хотите, то вы все равно будете счастливы независимо от того, получите вы это или нет. Ваши эмоции остаются позитивными или нейтральными.

8. Понимайте природу своих страхов и будьте благодарны им.

Страх может быть отличным учителем, а его преодоление заставит вас почувствовать себя победителем. Например, одним из трёх основных страхов всех людей является боязнь публичных выступлений, тем не менее, многие эту боязнь победили путём постоянной практики. Страх – это всего лишь иллюзия, от которой вполне реально избавиться.

9. Позвольте себе испытывать радость.

Оказывается, существует немало людей, которые не позволяют себе порадоваться и повеселиться. Малого того, они даже не знают, что такое быть счастливыми. Они привязаны к своим проблемам и неурядицам, постоянно нянчат и лелеют разочарования внутри себя, они уже просто не умеют жить иначе. Поэтому всегда позволяйте себе быть счастливым! Даже если это всего лишь небольшой момент в вашей жизни. Важно сосредоточиться именно на радостях, а не на трудностях.

10. Не сравнивайте себя с другими людьми.

Если вы уж сравниваете себя с другими, тогда сравните себя с теми людьми, которым ему хуже, чем вам. Будьте благодарны, что у вас, например, есть хорошо оплачиваемая работа. У других этого нет. Вы недовольны своей внешностью? Так большинство людей не выглядят кинозвёздами с постановочной фотосессии. И вы, вероятно, выглядите гораздо симпатичнее, чем другие люди. Сосредоточьтесь именно на этом.

11. Вы не жертва.

Вы должны идти своим собственным путём. Вы просто обычная «жертва» своих собственных мыслей, слов и действий. Никто другой специально не делает из вас жертву. Вы являетесь создателем собственного опыта. Возьмите на себя личную ответственность и поймите, что вы вполне способны выйти из любой сложной ситуации. Вам просто нужно начать с изменения ваших мыслей и действий. Откажитесь от менталитета жертвы и станьте победителем.

12. Всё может измениться. Мало того, всё действительно изменится!

«И это пройдет». Гениальное по своей мудрости изречение. Когда мы оказываемся в отвратительной ситуации, мы зачастую не видим ни просвета, ни выхода. Мы считаем, что ничто и никогда не изменится. Неправда! Изменится! Ничто не вечно, кроме смерти. Выбросьте из головы мысль о том, что теперь всё будет плохо. Не будет. Однако вам самому нужно предпринять какие-то действия, чтобы повлиять на реальность и изменить её. Вряд ли всё изменится волшебным образом без вашего участия.

13. Возможно всё.

Чудеса случаются каждый день. И это факт. Люди исцеляются от рака в последней стадии и обретают любовь, когда уже её не ждут. И так происходит всё время. Вам просто нужно поверить, что это происходит. А когда вы в это поверите, то считайте, что вы выиграли битву.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Почему многие люди так ничего и не достигли

7 важных советов от 7 успешных людей