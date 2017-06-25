7 способов сделать рабочий день приятнее

Уже с наступлением воскресенья нас начинают посещать мысли о том, что завтра снова идти на работу и как быстро пролетели выходные. И вот только придя туда, с самого утра человек не может дождаться окончания скучного рабочего дня. Однако вы можете сделать его более разнообразным и приятным:





1. Каждый день в обеденный перерыв выходите на улицу. Пройдитесь до ближайшего кафе, сходите в магазин либо просто прогуляйтесь. В офисной жизни всегда не хватает свежего воздуха. Вы сразу заметите, как изменятся офисные будни, если вы будете покидать свое рабочее место хоть ненадолго.

2. Жить необходимо полной жизнью, а работа — это малая ее часть. Для начала следует понять, что во время проведенное вне работы вы должны быть активными, веселыми и получать массу удовольствий. Человек, который ведет такой образ жизни переживает рабочий день легче, так как после него он пойдет на концерт или на вечеринку. Работа не должна вам мешать быть веселым и счастливым.

3. Нельзя обойтись и без психологических приемов. Всегда будьте приветливым и старайтесь как можно реже высказывать свои недовольства и раздражения. Во всем ищите мотивацию. Примером хорошей мотивации всегда служит зарплата. Не перенимайте от сотрудников и клиентов плохое настроение. У вас должны быть самые позитивные и добрые мысли.

4. Продукты для поднятия настроения. Каждому из нас известны продукты, съев которые можно значительно улучшить себе настроение. Это происходит благодаря выделению гормона радости. К таким продуктам можно отнести: болгарский перец, клубнику, капусту, банан, молочные продукты и шоколад. Рекомендуем есть только горький шоколад — так вы не навредите фигуре.

5. Всегда приходите на работу ухоженными. Таким образом вы будете излучать позитивные флюиды, что положительно повлияет как на атмосферу, так и на ваше настроение в целом.

6. Освещение вносит весомый вклад в рабочий лад. Из-за недостатка света в организме вырабатывается мелатонин (гормон сна). Теперь вы понимаете, почему в недостаточно освещенных кабинетах чувствуется слабость и вялость.

7. Рабочее место. Первое, что вы видите придя на работу — свое рабочее место. И поверьте, от его внешнего вида зависит и ваше настроение. Его необходимо обустроить подобающим образом. Помочь в этом могут сувенирные фигурки или фотографии близких вам людей. Это может быть что угодно, лишь бы это заставило вас улыбаться. На стену можно повесить красочный календарь, что поможет поднять настроение не только вам, но и всем окружающим. Обращайте внимание на мелочи, ведь именно от них и зависит рабочая атмосфера.

Текст: Flytothesky.ru