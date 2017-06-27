Эти хитрости помогут вам похудеть и всегда оставаться в форме

Давно известно, что яркие позитивные эмоции стимулируют выработку дофамина, который угнетает аппетит и способствует быстрому похудению. С эффективностью этого гормона не может сравниться ни одна диета, которая не только тормозит процесс жиросжигания, так еще приводит к авитаминозу, снижению мышечного тонуса и проблемам со здоровьем. Таким образом, если хотите похудеть быстро и наверняка, нужно срочно влюбиться! Сексуальное влечение, активная творческая самореализация и просто состояние влюбленности привносят в жизнь радость, а с ней и долгожданное похудение.





Как на самом деле сжигается жир? То, что от нас скрывали

Считается, что в день человеку необходим запас энергии в размере 2 тыс. калорий. Съешь больше – автоматически пополнишь жировые запасы и без того пухлой тушки, не доешь – тело начнет топить лишний жир, чтобы прокормиться. На этой системе и построено большинство диет, которые призывают есть меньше. Правда в том, что организм — не робот, а потому в день может использовать совершенно разное количество энергии в зависимости от поставленной задачи, самочувствия и настроения. Всем процессом заправляет не желудок, но мозг, который вырабатывает гормоны. И направленность этих гормонов зависит от состояния нервной системы.

Если человек находится в стрессовой ситуации, организм направляет все силы на решение проблемы, отчего аппетит притупляется, но энергии выделяется больше. Как только ситуация исправляется, мозг подает сигнал пополнить запасы энергии – и у человека снова возрастает аппетит. Состояние радости точно так же мобилизует ресурсы тела. Мозг думает, что наступил его звездный час, а значит, надо действовать с тройными усилиями! Разница между стрессом и радостью в том, что как только эйфория заканчивается, телу не нужно пополнять жировые запасы, ему и так хорошо.

На чем основано действие искусственных жиросжигателей?

Зная о специфике работы гормонов радости, многие модели раньше сидели на амфетаминах – наркотиках, которые боролись с лишним жиром, искусственно повышая в организме выработку дофамина и норадреналина. Сейчас они запрещены, зато есть целая сеть «таблеток для похудения», которые работают по тому же принципу, только в разы слабее. Опасность этих жиросжигателей не только в риске повышенного давления на сосуды, они грозят гормональным сбоем. Со временем дофамина будет выделяться все меньше, человек станет раздражительным, слабым, у него не останется ресурсов на поддержание хорошего настроения. Придется принимать лошадиные дозы пилюль и других стимуляторов, которые только приблизят начало конца.

Почему скука губительна для фигуры?

Потому что единственным простым способом порадовать себя остается поглощение пищи, зачастую вредной – быстрых углеводов, которые дарят мгновенное облегчение. От скуки человек начинает запихивать в себя разного рода вкусняшки, чтобы получить хотя бы минимальное удовлетворение. Кормить он будет не желудок, но мозг, который требует удовольствия и снятия негатива любым способом. А это самый простой! Внутренняя пустота заполняется пищей, потому человек начинает хотеть есть постоянно, мысленно ненавидя свое обжорство. Очередной стресс требует новой порции наркотика в виде еды, круг замыкается.

Как побороть обжорство на фоне скуки? Для начала прекратить себя ругать, а лучше даже пожалеть, мол, «вот это я несчастный, раз придется купить конфет». А после минуты слабости сесть и поразмыслить над тем, где же найти радость в жизни, помимо еды? Как только вы отыщите иные источники удовольствия – вес восстановится сам собой. Главное, избавиться от самоедства и негатива, вернуть в жизнь творчество и любовь.

Где следует искать радость?

Засада в том, что слишком много удовольствий завязано на еде. Например, поход в кафе или ресторан предполагает хотя бы кофе с круассаном. Вылазка в кино воспринимается неполноценной без ведерка сладкого попкорна и бутылочки колы. Поездка на дачу – это всегда застолье с пивом и шашлыками, даже банальный просмотр фильма без бутерброда становится неуютным. Как жить в радости и не зависеть от наполненности желудка?

1. Ищите удовольствия, не связанные с пищей

Любой праздник ассоциируется с застольем? Не пора ли внести разнообразие в свой досуг? Путешествие на байдарках, танцы, рисование, пение под гитару у костра – все это может приносить огромное эмоциональное удовольствие. Даже фильм не обязательно сопровождать хрустом сухариков, внедрите в свою жизнь полезные привычки.

2. Разделяйте еду и общение

Проводить вместе время не обязательно только в кафе или за обеденным столом. Ходите в парк, на выставки или концерты. Общение по душам возможно и при минимуме жирной еды и алкоголя на столе, дело в собеседнике.

3. Заключайте с собой пари

Когда мозг требует шоколадку или кусочек орехового пирога, не нужно душить желание силой воли, лучше заключите сделку! Пообещайте себе использовать неистраченные на гамбургеры деньги по-другому – купить себе подарок или сделать приятный сюрприз. Вы не представляете, какие суммы экономятся на мелочах, это притупит аппетит и заставит мозг мечтать о новой покупке.

4. Занимайтесь творчеством, впускайте в жизнь страсть

Если у вас есть мечта – самое время за нее взяться. Именно душевный подъем, создание чего-то нового движет мир к лучшему будущему. Чем больше радости, тем стройнее тело. Особенно легко сгорает лишнее, когда мы влюбляемся.

Лишний вес всегда говорит о том, что нам в жизни чего-то не хватает, что в теле есть энергетическая дыра, которую нужно заполнить. Отыщите свою страсть, наполните сердце любовью – и стройная фигура нарисуется сама собой как свидетельство внутренней гармонии.

Текст: Flytothesky.ru