Как вырастить дочку без отца? 7 советов самостоятельной маме

Даже когда семья распадается, у ребенка остаются два родителя, пусть оба и живут порознь. Отец – важная фигура в воспитании дочери, он олицетворяет мужское начало, из его фигуры девочка строит прообраз будущего мужчины. Потому так необходимо сохранять между ними нормальную эмоциональную связь, получать от папы поддержку. Впрочем, если мама вынуждена все взять на себя, мы поможем вырастить ребенка счастливым, несмотря ни на какие трудности.





Как воспитать девочку одинокой маме? Читайте 7 полезных советов

1. Позвольте ребенку любить папу таким

Плохие воспоминания и обиды взрослым лучше оставить при себе, дочь не должна перенимать на себя чувства родителей, судить отца мамиными глазами, а то и вовсе его отвергать. Папа ушел не от нее, он плохо поступил с мамой, но ребенка продолжает любить. Не обесценивайте фигуру мужа в глазах дочери, не поливайте бывшего грязью, не заставляйте ее разочароваться в отце так рано. Дочь имеет право на его присутствие в своей жизни. Так что не лишайте ее дополнительного источника силы, защиты и радости.

2. Не лепите из девочки «Мисс Самодостаточность»

Огромная ошибка одиноких женщин с ребенком – культ силы и самодостаточности, желание вырастить маленькую независимую копию самой себя. Такая мама тащит на себе семью и финансовые заботы, не желая принимать помощь со стороны, поучая дочь брать с себя пример. К чему приводит подобное желание обезопасить себя? Ребенок вырастает с тем же набором комплексов и страхов, даже не попробовав жизнь на вкус. Такая девочка уже заранее обесценивает и не подпускает к себе мужчин, привыкает все делать сама, а потому обречена на роль одиночки. Учите ее просить и принимать помощь, не принижайте роль мужчины в ее жизни.

3. Купайте ее в любви и нежности

Не бойтесь, разбаловать не получится! Чрезмерная строгость, требовательность и безэмоциональность в отношениях с дочерью приводит к формированию у нее комплексов и заниженной самооценки. Она привыкает удовлетворять чужие прихоти, только чтобы получить одобрение. Это приводит к формированию некритичной оценки себя в зрелом возрасте, чревато проблемами на личном фронте, неумением отстаивать свои принципы. Будьте нежны, чаще гладьте ребенка по голове, обнимайте просто так. Безоценочная любовь – гарант счастья малышки в будущем.

4. Чаще подмечайте, как она хороша

Постоянно подчеркивать изъяны дочери, указывать на неприглядные черты лица, дурную манеру одеваться или не те привычки характера – путь в никуда. С таким подходом вы потеряете ребенка, привьете негативный взгляд на саму себя, ненависть к индивидуальным особенностям ее характера. Наоборот, обращайте внимание девочки на ее достоинства, чаще хвалите, подбадривайте, замечайте хорошее. Если есть над чем работать, начните подавать позитивный пример, как быть успешной, красивой и счастливой, а ребенок обязательно захочет примерить на себя ваш опыт. Только не навязывайте насильно!

5. Избавьте прошлое от ореола «идеальности»

Не нужно пускаться в крайности – рисовать образ отца нереально героическим, приписывать его прошлому красок, которых не было. Часто женщины придумывают детям истории о папе космонавте или пожарнике, который был таким замечательным, что впору сказки писать. Правда все равно всплывет, оставив неприятный осадок разочарования. А еще девочка может вырасти и подсознательно искать самого идеального мужчину, каким якобы был ее отец, но таких не существует. Не создавайте героя, пусть истории будут правдивыми, с уклоном в хорошее, оно ведь было? Расскажите, как вы познакомились, как папа носил вам цветы, этого достаточно. И да, не упоминайте фразы «характером в отца!», она действует на ребенка разрушительно.

6. Подготовьте ее к знакомству с «новым папой»

Прийти под руку с другим мужчиной и ошарашить дочь с порога, мол, встречай «нового папу» — не самая лучшая идея, которая может травмировать психику ребенка на долгие годы. Не спешите с новыми знакомствами, а лучше – готовьте почву заранее рассказами о том, как хотите встретить хорошего мужчину и жить большой дружной семьей. Когда у вас появится претендент, убедитесь в серьезности его намерений и только потом расскажите о нем дочери. И не спрашивайте у ребенка мнение о том, можно ли вам иметь отношения с другими мужчинами, это не детское решение, это ваша жизнь и ваши чувства. А еще не заставляйте ее называть чужого дядю «папой», она должна прийти к этому самостоятельно.

7. Ищите правильные примеры мужественности

Наконец, если в вашей жизни нет сильного мужского плеча, это не значит, что нужно лишать дочь общения с мужскими фигурами. Она должна набирать этот опыт, видеть в мужчине силу и опору, чувствовать энергетический резонанс. Хорошо, если рядом есть примеры взрослых и ответственных мужчин в лице дедушки, брата, лучшего друга семьи или учителя, которые помогут девочке почувствовать себя под защитой, научат ее ощущать себя красивой и интересной в глазах противоположного пола. Комплименты, признание и помощь со стороны других мужчин важны. Они учат ее выстраивать правильную картину мира, принимать нужную ролевую модель, выстроить гармоничные отношения.

Помните, неважно, полная семья или нет. Важно сохранить взаимопонимание, не забывать поддерживать друг друга и открыто выражать любовь. Можно быть маленькой семьей, но счастливой!

Текст: Flytothesky.ru