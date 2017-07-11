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Притча о пессимисте и оптимисте

11.07.2017 23:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Притча о пессимисте и оптимисте

В одной семье росли два мальчика-близнеца, сходство которых ограничивалось только внешностью. Во всем остальном они были полной и кардинальной противоположностью: один – неисправимый и жизнерадостный оптимист, а второй – мрачный и вечно недовольный пессимист.

В их день рождения родители решили сделать каждому из них такой подарок, чтобы немного взбодрить пессимиста и угомонить постоянно веселящегося и хохочущего оптимиста. Отец положил в комнату первого целую гору современных игрушек, о которых только может мечтать мальчик, а в комнату второго – кучку конского навоза.

Вечером отец заглянул к пессимисту и обнаружил его горько плачущим среди кучи подарков.

«Господи, ну что тебя так расстроило?» – изумился отец.

«Теперь мои друзья будут мне завидовать и не захотят со мной общаться, – рыдал пессимист. – А еще мне придется изучить массу инструкций ко всем этим играм и девайсам. А вдруг я что-то не пойму. И потом, в конце концов, все они рано или поздно сломаются и их придется выкинуть».

Зайдя в комнату к близнецу-оптимисту, отец увидел, что мальчик радостно приплясывает вокруг кучи навоза и хлопает в ладоши.

«Чему же ты, сынок, так радуешься?» – поинтересовался отец.

«Папа, я догадался. Я понял. Где-то в доме спрятана самая настоящая живая пони, которую я так давно хотел!»

PS: Научитесь видеть в жизни только хорошее!Притча о пессимисте и оптимисте

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В одной семье росли два мальчика-близнеца, сходство которых ограничивалось только внешностью. Во всем остальном они были полной и кардинальной...

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