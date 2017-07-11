Додон хочет, чтобы Молдова была похожей на Беларусь

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что хочет видеть свою страну похожей на Беларусь.



© Sputnik Алексей Дружинин Лукашенко и Додон проведут переговоры в Витебске

«Я хочу, чтобы Молдова была, как Беларусь. Нужен сильный лидер, вертикаль власти, нужно вернуть то хорошее, что было при Советстком Союзе. Нужно с Россией дружить и с Западом дружить», — заявил Додон в интервью на телеканале «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что считает очень важным и правильным решение президента Беларуси Александра Лукашенко об изменении Конституции страны в самом начале его президентского срока.

«То, что сделал Лукашенко в начале своего президентского срока — принять Конституцию и сделать президентскую страну. Мы будем добиваться того же», — сказал президент Молдовы.

По его словам, с Беларуси можно брать пример по многим направлениям.

«У вас анархии нету, и это плюс. Второе — то, что вы сделали и делаете в экономике. Вы не разрушили колхозы, у вас серьезная промышленность, вы сохранили все то лучшее, что осталось от Советского Союза», — сказал он.