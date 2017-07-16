Что вам нужно в жизни больше всего по знаку зодиака

Что вам нужно больше всего в жизни, чтобы чувствовать себя комфортно и полноценно? Некоторые люди довольствуются мелочами, другие хотят большего. Каждый определенно хочет что-то свое. Может быть, вы хотите жить приключениями? Или все, что вам нужно, – это любящая семья? Или, может быть, вы стремитесь, чтобы вас и ваше имя запомнило как можно больше людей? У каждого зодиакального знака есть свои потребности и желания, а какие есть у вас?





1. Овен

Овен хочет жить жизнью, на которую он сможет оглянуться без сожалений. Он хочет, чтобы ему было о чем вспомнить, рассказать и улыбнуться. Овну всегда нужны рядом друзья-единомышленники и он мечтает, чтобы в жизни не было ни одного скучного и бессмысленного дня. Овен жаждет жить полной и авантюрной жизнью.

2. Телец

Тельцу мечтается, чтобы его все знали, причем только с позитивной стороны. Ему очень хочется влиять на все ситуации и оставить свой след, чтобы его запомнили и никогда не забывали. Скрытое честолюбие руководит этим знаком всю его жизнь.

3. Близнецы

Близнецы просто хотят жизни, заполненной друзьями. Они никогда не хотят ничего переживать (даже самые мелочи) в одиночестве. Этот знак мечтает дружить домами, семьями, поколениями. Постоянное общение – вот их основной двигатель в жизни, без которого им становится скучно и неинтересно.

4. Рак

В жизни Рак хочет страстной любви. Да, он нацелен на семью и на вторую половину, единственного и особого человека, с которым можно прожить вместе и умереть в один день. Желательно, чтобы этот человек полностью и беспрекословно разделял с Раком все его ценности и хотел того же самого в жизни, как и он. Ему нужен один партнер – кто-то, кто будет его и только его навсегда.

5. Лев

Лео хочет неимоверное количество славы и успеха в сопровождении денег, любви и счастья. На иное он не согласен. Его тщеславие говорит о том, что о такой жизни мечтают все, но добиться могут лишь единицы – и это должны быть исключительно Львы.

6. Дева

Дева просто хочет быть тихо и спокойно счастливой. Она чувствует, что иногда ей трудно контролировать свои эмоции и находить баланс и гармонию. Но, если она счастлива, то беспокоится об этом меньше всего. Всю свою жизнь она стремится именно к этому состоянию – состоянию безмятежного счастья и спокойствия.

7. Весы

Весы хотят, чтобы люди по-настоящему ценили их. Они просто жаждут, чтобы жизнь без них была невозможна, и чтобы они были всегда и всем нужны. Но надо отдать должное этому знаку: Весы и сами умеют щедро отдавать, а не только брать.

8. Скорпион

Скорпион не хочет никогда скучать. Ему нужна жизнь, полная страстей, впечатлений и приключений. Обычная жизнь явно не для него. Вместо этого Скорпион предпочел бы путешествовать – желательно по самым таинственным, загадочным и мрачным уголкам мира.

9. Стрелец

Стрелец хочет разнообразия, каждый день, каждый час и каждую минуту. Ему нужны яркие эмоции и много приключений. Он хочет, чтобы люди восхищались им и тянулись к нему. Жизнь Стрельца должна быть спонтанной и волнительной – ему не хочется сдерживаться, и он склонен пробовать все, что ему предлагается.

10. Козерог

Козерог хочет свою собственную идеальную жизнь: верного партнера, дом с большим двором, где играют детишки, белую калитку и большую собаку. Он стремится к балансу работы и семьи, и чтобы все домочадцы собирались за огромным столом на праздники. Козерогу не нужно ничего экстремального в жизни – его устраивают его собственные маленькие радости.

11. Водолей

Водолею нужна полная свобода. Он хочет делать со своей жизнью то, что хочет, не чувствуя себя обязанным или связанным чем-то. Водолей ненавидит рутину и ощущение, что он застрял в колее. Отношений это тоже касается – ревность для Водолея практически не существует.

12. Рыбы

Рыбы хотят спокойной жизни и в основном просто стремятся быть счастливыми: чтобы друзья и семья держались рядом и поддерживали их. Они предпочитают стабильность и покой – и никаких порывов и сумасбродства. Им нужно каждый вечер ложиться спать с ощущением умиротворения и удовлетворения жизнью.

Текст: Flytothesky.ru