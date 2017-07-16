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30 лет спустя: те же города, но уже другая я

17.07.2017 13:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Лиза Вернер только что вернулась домой в Калифорнию, завершив свой забавный и ностальгический фотопроект в Европе.

«Я отсканировала старые фото меня 30 лет назад и поехала посмотреть, смогу ли я найти те же самые места, чтобы сделать такие же снимки, но уже сейчас. Я надеюсь вернуться еще через тридцать лет!»

Все фотографии Лизы из серии «Тогда и сейчас» (Then и Now) можно посмотреть на Youtube.

1. Тридцать лет спустя в Страсбурге, Франция

30 лет спустя: те же города, но уже другая я

2. Тридцать лет спустя в Кельне, Германия

30 лет спустя: те же города, но уже другая я

3. Тридцать лет спустя в Страсбурге, Франция

30 лет спустя: те же города, но уже другая я

4. Тридцать лет спустя в Гейдельберге, Германия

30 лет спустя: те же города, но уже другая я

5. Тридцать лет спустя в Страсбурге, Франция

30 лет спустя: те же города, но уже другая я

6. Тридцать лет спустя в Страсбурге, Франция

30 лет спустя: те же города, но уже другая я

7. Тридцать лет спустя в Майнце, Германия

30 лет спустя: те же города, но уже другая я

8. Тридцать лет спустя в Гейдельберге, Германия

30 лет спустя: те же города, но уже другая я

9. Тридцать лет спустя в Майнце, Германия

30 лет спустя: те же города, но уже другая я

Текст: Flytothesky.ru30 лет спустя: те же города, но уже другая я

 
 
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Лиза Вернер только что вернулась домой в Калифорнию, завершив свой забавный и ностальгический фотопроект в Европе. «Я отсканировала старые фото меня 30 лет назад и...

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