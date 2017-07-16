30 лет спустя: те же города, но уже другая я

Лиза Вернер только что вернулась домой в Калифорнию, завершив свой забавный и ностальгический фотопроект в Европе.

«Я отсканировала старые фото меня 30 лет назад и поехала посмотреть, смогу ли я найти те же самые места, чтобы сделать такие же снимки, но уже сейчас. Я надеюсь вернуться еще через тридцать лет!»

Все фотографии Лизы из серии «Тогда и сейчас» (Then и Now) можно посмотреть на Youtube .

1. Тридцать лет спустя в Страсбурге, Франция





2. Тридцать лет спустя в Кельне, Германия





3. Тридцать лет спустя в Страсбурге, Франция





4. Тридцать лет спустя в Гейдельберге, Германия





5. Тридцать лет спустя в Страсбурге, Франция





6. Тридцать лет спустя в Страсбурге, Франция





7. Тридцать лет спустя в Майнце, Германия





8. Тридцать лет спустя в Гейдельберге, Германия





9. Тридцать лет спустя в Майнце, Германия





Текст: Flytothesky.ru