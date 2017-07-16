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30 лет спустя: те же города, но уже другая я
17.07.2017 13:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Лиза Вернер только что вернулась домой в Калифорнию, завершив свой забавный и ностальгический фотопроект в Европе.
«Я отсканировала старые фото меня 30 лет назад и поехала посмотреть, смогу ли я найти те же самые места, чтобы сделать такие же снимки, но уже сейчас. Я надеюсь вернуться еще через тридцать лет!»
Все фотографии Лизы из серии «Тогда и сейчас» (Then и Now) можно посмотреть на
1. Тридцать лет спустя в Страсбурге, Франция
2. Тридцать лет спустя в Кельне, Германия
3. Тридцать лет спустя в Страсбурге, Франция
4. Тридцать лет спустя в Гейдельберге, Германия
5. Тридцать лет спустя в Страсбурге, Франция
6. Тридцать лет спустя в Страсбурге, Франция
7. Тридцать лет спустя в Майнце, Германия
8. Тридцать лет спустя в Гейдельберге, Германия
9. Тридцать лет спустя в Майнце, Германия
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Лиза Вернер только что вернулась домой в Калифорнию, завершив свой забавный и ностальгический фотопроект в Европе. «Я отсканировала старые фото меня 30 лет назад и...
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