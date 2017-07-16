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3 токсичные модели поведения, которые разрушают вашу ментальную энергию

17.07.2017 18:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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То, что мы видим в жизни – как мы относимся к себе, к своей жизни и окружающим людям – напрямую зависит от того, как и что мы думаем. И немного пугающая правда заключается в том, что мы все сидим в психологической клетке. И клетка это построена на основе трудного или разочаровавшего прошлого, слишком защищенной жизни, влияния общества, стереотипах масс-медиа и т.д. И постепенно (даже без нашего ведома) эта клетка разрушает нашу ментальную энергию, делая нас уязвимыми и склонными принимать неверные решения.

3 токсичные модели поведения, которые разрушают вашу ментальную энергию

Итак, что мы можем сделать по этому поводу? Как освободить собственный разум? Универсального рецепта нет. Но для начала лучше всего провести общий анализ своей жизни и зафиксировать токсичные поведенческие модели, описанные ниже.

1. Ваше внутреннее стремление контролировать неконтролируемое

Просто отпустите контроль, и вы вздохнете гораздо легче. Это одна из самых крупных проблем, с которой мы имеем дело ежедневно. Единственный выбор: отпустите и станьте более осознанным человеком.

Наш разум – наше самое большое поле битвы. Это место, где живет самый сильный конфликт. Здесь виртуально проживают половина вещей, которые, как мы думали, произойдут, но они никогда не произошли. Здесь же сидят и наши ожидания. Именно в уме мы становимся жертвой нашего стремления контролировать неконтролируемое. И если мы позволяем этим мыслям и эмоциям жить в наших умах, им удастся лишить нас спокойствия и радости.

Честно говоря, в жизни так много того, что мы не можем контролировать, что нет смысла тратить всю энергию на эти вещи, при этом игнорируя то, что мы МОЖЕМ контролировать. Мы можем выбирать, как и с кем нам проводить свое время. Мы можем любить и ценить людей в нашей жизни. Мы можем любить и ценить себя. Мы можем выбирать наши реакции на неожиданности и разочарования в жизни. И, возможно, самое главное, мы можем изменить наше отношение и отпустить все наши тревоги о том, что не в нашей власти. Что, в свою очередь, дает нам свободу.

2. Ваше сопротивление нынешней реальности жизни

Вы постоянно закрываете себя от всех реальных и существующих возможностей – вы тратите всю свою умственную энергию на сопротивление жизненным ситуациям и обстоятельствам, вместо того, чтобы принять их. И, к сожалению, именно так живет подавляющее большинство людей – они застряли в цикле постоянного сопротивления.

Освободите свой разум, чтобы справляться с неожиданными изменениями, проблемами и хаосом в жизни – так вы создадите пространство для принятия, обучения и роста. Вы учитесь на своих ошибках и ошибках других. И постепенно вы делаете шаг вперед с ясным и сосредоточенным разумом. Все дело в том, чтобы принять то, что есть, отпустить то, что было, и верить в свое дальнейшее движение.

Выбирайте с умом! Все будет неожиданно, нежелательно и неконтролируемо. Но вы всегда можете сделать следующий крошечный шаг. Просто наберитесь смелости. Делайте ошибки, извлекайте уроки, отпускайте их и двигайтесь.

3. Ваше постоянное участие и вовлеченность в ненужные драмы

Два пункта, приведенные выше, напрямую подводят к третьему моменту: всякий раз, когда мы требуем контроля над неконтролируемым или упрямо сопротивляемся нынешней реальности жизни, возникает ненужная драма. Драма – это просто следствие наших внутренних конфликтов с внешними происшествиями.

Эмоции не подпитывается словами или делами других людей или любыми внешними источниками. Они подпитываются прежде всего вашим мышлением, которое придают им острый драматизм. Это потому, что мир – это непредсказуемое, неупорядоченное и неспокойное место, а мы хотим, чтобы все было легко, удобно и беспроблемно. Увы, но работа бывает напряженной, отношения сложными, а люди нервными и неблагодарными. Поэтому наш внутренний конфликт начинает вскипать.

Но опять же проблема не в мире и не в мыслях и поведении других людей – эти аспекты жизни всегда будут хаотичны и неконтролируемы. Проблема в том, что мы слишком крепко держимся за идеи и идеалы, которые не соответствуют действительности. Просто подумайте о том, как их наименее безболезненно отпустить и стать свободным человеком.3 токсичные модели поведения, которые разрушают вашу ментальную энергию

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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То, что мы видим в жизни – как мы относимся к себе, к своей жизни и окружающим людям – напрямую зависит от того, как и что мы думаем. И немного пугающая правда...

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