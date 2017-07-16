3 токсичные модели поведения, которые разрушают вашу ментальную энергию

То, что мы видим в жизни – как мы относимся к себе, к своей жизни и окружающим людям – напрямую зависит от того, как и что мы думаем. И немного пугающая правда заключается в том, что мы все сидим в психологической клетке. И клетка это построена на основе трудного или разочаровавшего прошлого, слишком защищенной жизни, влияния общества, стереотипах масс-медиа и т.д. И постепенно (даже без нашего ведома) эта клетка разрушает нашу ментальную энергию, делая нас уязвимыми и склонными принимать неверные решения.





Итак, что мы можем сделать по этому поводу? Как освободить собственный разум? Универсального рецепта нет. Но для начала лучше всего провести общий анализ своей жизни и зафиксировать токсичные поведенческие модели, описанные ниже.

1. Ваше внутреннее стремление контролировать неконтролируемое

Просто отпустите контроль, и вы вздохнете гораздо легче. Это одна из самых крупных проблем, с которой мы имеем дело ежедневно. Единственный выбор: отпустите и станьте более осознанным человеком.

Наш разум – наше самое большое поле битвы. Это место, где живет самый сильный конфликт. Здесь виртуально проживают половина вещей, которые, как мы думали, произойдут, но они никогда не произошли. Здесь же сидят и наши ожидания. Именно в уме мы становимся жертвой нашего стремления контролировать неконтролируемое. И если мы позволяем этим мыслям и эмоциям жить в наших умах, им удастся лишить нас спокойствия и радости.

Честно говоря, в жизни так много того, что мы не можем контролировать, что нет смысла тратить всю энергию на эти вещи, при этом игнорируя то, что мы МОЖЕМ контролировать. Мы можем выбирать, как и с кем нам проводить свое время. Мы можем любить и ценить людей в нашей жизни. Мы можем любить и ценить себя. Мы можем выбирать наши реакции на неожиданности и разочарования в жизни. И, возможно, самое главное, мы можем изменить наше отношение и отпустить все наши тревоги о том, что не в нашей власти. Что, в свою очередь, дает нам свободу.

2. Ваше сопротивление нынешней реальности жизни

Вы постоянно закрываете себя от всех реальных и существующих возможностей – вы тратите всю свою умственную энергию на сопротивление жизненным ситуациям и обстоятельствам, вместо того, чтобы принять их. И, к сожалению, именно так живет подавляющее большинство людей – они застряли в цикле постоянного сопротивления.

Освободите свой разум, чтобы справляться с неожиданными изменениями, проблемами и хаосом в жизни – так вы создадите пространство для принятия, обучения и роста. Вы учитесь на своих ошибках и ошибках других. И постепенно вы делаете шаг вперед с ясным и сосредоточенным разумом. Все дело в том, чтобы принять то, что есть, отпустить то, что было, и верить в свое дальнейшее движение.

Выбирайте с умом! Все будет неожиданно, нежелательно и неконтролируемо. Но вы всегда можете сделать следующий крошечный шаг. Просто наберитесь смелости. Делайте ошибки, извлекайте уроки, отпускайте их и двигайтесь.

3. Ваше постоянное участие и вовлеченность в ненужные драмы

Два пункта, приведенные выше, напрямую подводят к третьему моменту: всякий раз, когда мы требуем контроля над неконтролируемым или упрямо сопротивляемся нынешней реальности жизни, возникает ненужная драма. Драма – это просто следствие наших внутренних конфликтов с внешними происшествиями.

Эмоции не подпитывается словами или делами других людей или любыми внешними источниками. Они подпитываются прежде всего вашим мышлением, которое придают им острый драматизм. Это потому, что мир – это непредсказуемое, неупорядоченное и неспокойное место, а мы хотим, чтобы все было легко, удобно и беспроблемно. Увы, но работа бывает напряженной, отношения сложными, а люди нервными и неблагодарными. Поэтому наш внутренний конфликт начинает вскипать.

Но опять же проблема не в мире и не в мыслях и поведении других людей – эти аспекты жизни всегда будут хаотичны и неконтролируемы. Проблема в том, что мы слишком крепко держимся за идеи и идеалы, которые не соответствуют действительности. Просто подумайте о том, как их наименее безболезненно отпустить и стать свободным человеком.

Текст: Flytothesky.ru