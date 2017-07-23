|
Тест: Что является ключом к вашему счастью?
24.07.2017 16:20 — Калейдоскоп | Flytothesky
Что такое счастье? Это сложный и философский вопрос, на который каждый из нас найдёт свой особенный ответ.
Счастье у нас ассоциируется с самыми приятными чувствами и эмоциями, с тем, когда мы ощущаем себя лучше всех и любим весь мир. Поэтому так важно найти тот ключик, который открывает заветную дверь к блаженной и гармоничной жизни. А она, в свою очередь, состоит из множества вещей, которыми мы наслаждаемся.
Мы подготовили тест, который поможет вам определиться, какой ключик вам нужен для настоящего счастья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что такое счастье? Это сложный и философский вопрос, на который каждый из нас найдёт свой особенный ответ. Счастье у нас ассоциируется с самыми приятными чувствами...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии