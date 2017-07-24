Вдумчивая лиса: как лисицы могут преподать нам несколько ценных уроков

Розелиен Раймонд – талантливый голландский фотограф, которая уже удивляла своими необыкновенными фото красивых диких лисиц. Теперь она вернулась с новыми снимками этих потрясающих животных, и на этот раз она говорит, что лисицы могут преподать нам несколько ценных уроков.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы лиса была в стрессе или депрессии? Взволнованно просматривала свой распорядок дня или паниковала из-за массы деловых встреч? Вы видели лису с социальной фобией, боящейся столкнуться с другими лисицами? Лису с навязчивыми состояниями? Конечно, нет. И вот почему:

Лисицы владеют искусством жизни в данный момент. Они слушают свое тело и понимают его сигналы. Когда тело сигналит о голоде, они идут на поиски пищи. Когда тело сигналит об усталости, они выбирают тихое место и спят. Когда тело сигналит о размножении, они находят себе партнера. А когда тело просто ничего не говорит, они адекватно реагируют… и тоже ничего не делают. А теперь посмотрите на нас: мы суетимся, бегаем, волнуемся, как сумасшедшие, и сами не знаем, почему так делаем. Мы игнорируем сигналы нашего тела и не выходим за границы. Лисы же не оглядываются назад, они живут прямо здесь, прямо сейчас. Если мы продолжаем озадачиваться, как сделать свою жизнь значимой и правильной, лисы просто живут этой жизнью.

Медитация, йога… Вдумчивость… Лисицы знают, что это такое. Пора нам брать уроки у этих мастеров дзен, лучших учителей!»

Счастливая лиса: Не верьте всему, что вы думаете. Мысли – это просто мысли (Аллан Локос)





Спокойная лиса: Счастье приходит изнутри, а не извне (Хелен Келлер)





Медитативная лиса: Только сердце видит то, что важно, что невидимо для глаза (Антуан де Сен-Экзюпери)





Мягкая лиса: Делать то, что вам нравится, – это свобода. Если вам нравится то, что вы делаете, – это счастье (Фрэнк Тайгер)





Дзен-лиса: Вы можете сказать, что я мечтатель, но я не один такой (Джон Леннон)





Будда-лиса: Нет пути к счастью: счастье – это и есть путь (Будда)





Уравновешенная лиса: Любящее сердце – вот истинная мудрость (Чарльз Диккенс)





Улыбающаяся лиса: Улыбка – это кривая, которая все исправляет и налаживает (Филис Диллер)





Позитивная лиса: Если вы действительно любите природу, вы найдете красоту во всем (Винсент Ван Гог)





Вдумчивая лиса: Иногда вы выигрываете, иногда вы учитесь (Джон Максвелл)





Креативная лиса: Картина – это стихотворение без слов (Гораций)





Социальная лиса: Не судите историю по главе, в которую вы заглянули (неизвестный автор)





Уверенная лиса: Рискните или потеряйте шанс (неизвестный автор)





Умная лиса: Я не потерпел неудачу. Я нашел 10 тысяч способов, которые не работают (Томас Эдисон)





Суперлиса: Мы видим вещи не такими, какие они есть, мы видим вещи такими, какими есть мы (Анаис Нин)





Текст: Flytothesky.ru