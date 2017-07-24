24 невероятных факта о человеческом теле. В это сложно поверить…

Сегодня мы собираемся поделиться с вами удивительными фактами о теле человека. Например, в курсе ли вы, что одна волосинка может прожить на голове до 7 лет? Человеческое тело – очень интересный и даже увлекательный объект для изучения.





1. Человек теряет в среднем 18 кг кожного покрова за всю жизнь

2. Единственная причина, по которой кислота в вашем желудке не разъедает тело, состоит в том, что желудочные клетки регенерируют быстрее, нежели погибают

3. Желудочная кислота настолько мощная, что способна растворить лезвие бритвы

4. Мозг потребляет примерно 20% всех калорий и кислорода из организма

5. Каждый человек обладает своим уникальным запахом. Единственное исключение – однояйцевые близнецы

6. Чем выше ваш IQ, тем больше снов вы можете видеть

7. Не поверите, но ночью ваш рост на 1 см меньше. Дело в том, что днем межкостные хрящи сжимаются и проседают

8. В ваших ступнях 0,5 млн. потовых желез, и каждый день они вырабатывают около 500 мл жидкости

9. В легких около 300 млн. капилляров. Если их вытянуть в одну линию, то она проляжет через все Соединенные Штаты

10. Если вы вытянете в одну линию все кровеносные сосуды, длина составит 96500 км. Этим можно обмотать всю нашу планету почти 2,5 раза

11. Женщины моргают глазами вдвое чаще, нежели мужчины

12. Икота настигает мужчин вдвое чаще, нежели женщин

13. За свою жизнь вы выделите такое количество слюны, что запросто сможете залить всей жидкостью парочку бассейнов

14. Если вы переедаете, слух ваш заметно притупляется

15. К 60 годам половина вкусовых рецепторов перестают работать

16. Новорожденные видят мир исключительно в черно-белых тонах

17. Роговица не имеет кровоснабжения. Она «добывает» кислород прямо из воздуха

18. 75 % тела – это вода, и 80 % мозга – это тоже вода?

19. Жизнь человеческого волоса колеблется от 3 до 7 лет

20. Волосы хорошо воспламеняются, но их очень трудно разрушить даже самыми сильными кислотами

21. Человеческий организм выглядит хрупким, но он способен выжить, даже если у него удалить полностью селезенку, весь желудок, 80 % кишечника, 75 % печени, одно легкое, одну почку и любой орган из тазовой и паховой областей

22. Переполненный мочевой пузырь обладает размерами мяча для игры в софтбол

23. Зубы у человека начинают свой рост за полгода до момента рождения

24. Большинство младенцев появляются на свет голубоглазыми. Воздействие ультрафиолета и меланина в результате дает им их настоящий цвет

Текст: Flytothesky.ru