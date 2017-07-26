Тест: Кем вы являетесь в социальных сетях?

Всемирная паутина уже давно стала полноценной частью нашей жизни. Ведь за экранами компьютеров, планшетов и смартфонов происходит столько всего интересного, без чего мы просто не можем представить свой день. Социальные сети позволяют нам производить и получать невероятно много информации. Там мы размещаем фотографии, делимся тем, что для нас важно, общаемся с близкими и теми, кто буквально на другом конце Земли.

Но как бы ни были хороши возможности интернета, они всё же искажают реальность и представляют нас другой личностью. Наш тест определит, какими вы являетесь в социальных сетях и кем вас видят окружающие.