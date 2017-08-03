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Ресторан отправил молочный шейк через всю страну, чтобы выполнить последнее желание умирающей женщины

04.08.2017 16:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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50-летнюю Эмили Померанц перевели в хоспис в Арлингтоне (Вирджиния) после того, как врачи диагностировали у неё рак поджелудочной железы. Когда Эмили посетил ее друг Сэм Клейн, он узнал, что у нее есть последнее желание – выпить молочный шейк из ресторана Tommy’s в Кливленд-Хайтс (Огайо), где они вместе выросли.

Ресторан отправил молочный шейк через всю страну, чтобы выполнить последнее желание умирающей женщины

Клейн написал пост в Facebook, и он моментально стал вирусным. В нем Сэм рассказывает, как ресторан организовал пересылку молочного шейка, да так, чтобы он не растаял, на расстояние в 600 км:

«Зная, что Эмили уже не сможет поехать в Кливленд, я отправил мейл на веб-сайте ресторана Tommy’s, задав вопрос, есть ли возможность привезти молочный шейк за 600 км в Арлингтон, штат Вирджиния, где она находилась в хосписе. Через несколько дней мне позвонил Томми Фелло, владелец ресторана, и сказал, что они выяснят, как это можно организовать».

A heartwarming story of how a milkshake made a difference. A local restaurant was able to get the sweet treat to a woman battling cancer.. hundreds of miles away. Matt Wright has more:

Posted by Fox 8 News on Dienstag, 1. August 2017

После изучения маршрута и с помощью местного офиса UPS Фелло справился с задачей. Он поместил молочный шейк в сухой лед и заплатил 123 доллара за ночную доставку. Напиток преодолел 600 км и прибыл к заказчице абсолютно свежим, как только что сделанным.

«Это был огромный сюрприз, – говорит Сэм Клейн. – Эмили была так взволнована и рассказывала об этом постоянно: своей семье, своим друзьям в Кливленде и здесь. Это заставило всех улыбаться. Один последний молочный шейк из ее любимого ресторана. Желание сбылось!

Эмили вскоре скончалась, но Сэм говорит, что он очень рад и благодарен ресторану за усилия, чтобы выполнить её последнее желание.

«К сожалению, Эмили скончалась на прошлой неделе, она оставила массу воспоминаний, смеха, радости и тепла, а также скорбящую семью и друзей. Её последнее желание о молочном шейке из Tommy’s сбылось благодаря внимательному и отзывчивому Томми Фелло. Итак, мои друзья, если вы находитесь в Кливленд-Хайтс или где-нибудь поблизости, пожалуйста, закажите один из этих невероятных молочных шейков и скажите Томми: «Это за Эмили. Спасибо, что отправили ей её последний шейк».Ресторан отправил молочный шейк через всю страну, чтобы выполнить последнее желание умирающей женщины

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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50-летнюю Эмили Померанц перевели в хоспис в Арлингтоне (Вирджиния) после того, как врачи диагностировали у неё рак поджелудочной железы. Когда Эмили посетил ее друг...

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