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Ресторан отправил молочный шейк через всю страну, чтобы выполнить последнее желание умирающей женщины
04.08.2017 16:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
50-летнюю Эмили Померанц
Клейн написал пост в
«Зная, что Эмили уже не сможет поехать в Кливленд, я отправил мейл на веб-сайте ресторана Tommy’s, задав вопрос, есть ли возможность привезти молочный шейк за 600 км в Арлингтон, штат Вирджиния, где она находилась в хосписе. Через несколько дней мне позвонил Томми Фелло, владелец ресторана, и сказал, что они выяснят, как это можно организовать».
После изучения маршрута и с помощью местного офиса UPS Фелло справился с задачей. Он поместил молочный шейк в сухой лед и заплатил 123 доллара за ночную доставку. Напиток преодолел 600 км и прибыл к заказчице абсолютно свежим, как только что сделанным.
«Это был огромный сюрприз, – говорит Сэм Клейн. – Эмили была так взволнована и рассказывала об этом постоянно: своей семье, своим друзьям в Кливленде и здесь. Это заставило всех улыбаться. Один последний молочный шейк из ее любимого ресторана. Желание сбылось!
Эмили вскоре скончалась, но Сэм говорит, что он очень рад и благодарен ресторану за усилия, чтобы выполнить её последнее желание.
«К сожалению, Эмили скончалась на прошлой неделе, она оставила массу воспоминаний, смеха, радости и тепла, а также скорбящую семью и друзей. Её последнее желание о молочном шейке из Tommy’s сбылось благодаря внимательному и отзывчивому Томми Фелло. Итак, мои друзья, если вы находитесь в Кливленд-Хайтс или где-нибудь поблизости, пожалуйста, закажите один из этих невероятных молочных шейков и скажите Томми: «Это за Эмили. Спасибо, что отправили ей её последний шейк».
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Ресторан отправил молочный шейк через всю страну, чтобы выполнить последнее желание умирающей женщины
50-летнюю Эмили Померанц перевели в хоспис в Арлингтоне (Вирджиния) после того, как врачи диагностировали у неё рак поджелудочной железы. Когда Эмили посетил ее друг...
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