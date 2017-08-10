4 правила счастливых отношений

Мы всегда притягиваем в свою жизнь такого партнера, который отражает нашу истинную суть. Именно поэтому изменения нужно начинать с себя, чтобы человек рядом отзеркаливал наше собственное преображение, внутреннюю гармонию разума и души. Существуют ли какие-то особые правила построения отношений? Их масса. Поговорим о самых значимых, которые помогут укрепить союз.





4 правила гармоничных отношений. Что из себя представляют счастливые отношения?

1. Не истерить

Дамский пол частенько попадает на крючок сильных эмоций, не считая нужным следить за языком. Однако слова – тоже оружие, которым можно вдохновить, а можно ранить. Следите за оскорблениями, которые слетают с ваших губ в порыве гнева, полученные упреки навсегда западают в душу, калеча чувства любимых людей. Не кричите, не навешивайте ярлыков, лучше дышите глубже и сохраняйте ясность ума. Отношения – не мусорная яма, но источник силы, именно поэтому нужно учиться бережно обращаться с чувствами близких.

2. Не комментировать

Он всего лишь попросил ее подержать инструменты, а она ринулись вовсю помогать – закидывать мужа непрошеными советами, комментировать технику вкручивания гаек, рассказывать знакомым, что ее «криворукий» все делает не так. Для чего? Из желания быть полезной? Оставьте свои благородные позывы и закройте рот, больше никогда так не делайте. Проблема в том, что мужчина расценивает подобное поведение как попытку усомниться в его профессионализме и других талантах, да и кому понравится выглядеть некомпетентным в глазах любимой женщины? Дайте партнеру свободу, проявляйте больше доверия, в конце концов, все мы учимся на допущенных ошибках.

3. Не критиковать

Любовь подразумевает полное принятие и желание заботиться о любимом, что несовместимо с критиканством. Ну кого вдохновят замечания родных, сказанные едко и бескомпромиссно? Критика обрезает крылья, подавляет инициативу, отбирает вагон энергии, кроме того, она провоцирует на ответную агрессию и упрямство любимого человека, заставляя его сомневаться в искренности наших чувств. Не перекрывайте партнеру возможность расти, не отбирайте желание развиваться. Лучше помогайте – корректируйте путь, подкидывайте интересные идеи, будьте щедрой и доброй. Он потому такой ранимый, что вы лупите по самым больным местам в надежде закалить его. А лучше бы вам просто переключиться на другие его сильные стороны!

4. Не контролировать

Истинно любящий человек не будет посягать на свободу своего партнера, потому что контроль порождает недоверие. Чем больше даешь свободы, тем ближе человек хочет быть. Это аксиома. Глупо перекрывать другому кислород, отбирать его прошлое, друзей, увлечения, даже свободу выбора. Вы не из таких? Но простой звонок супругу, чтобы узнать, где он и чем занимается, – та же форма контроля. Бытовая привычка все обо всех знать мешает расслабиться и принять мир таким, каков он есть. Любовь не любит золотых оков.

Как научиться следовать вышеперечисленным советам?

Во-первых, уже само по себе знание 4-х базовых правил в отношениях поможет отсекать ситуации, в которых вы его нарушаете. Теперь вы не слепой в поисках поводыря, вы прозрели. Осталось научиться вовремя пресекать отработанные годами вредные привычки!

Чтобы легче фокусироваться на нарушениях, попробуйте каждый раз, когда ловите себя на критике или незапланированной истерике, запускать механизм компенсации. Например, вы осознали, что давите на партнера чрезмерным контролем, заставляя идти на уступки. Чтобы изменить ситуацию, подарите любимому свободу в чем-то ином, допустим, спросите, как он хочет провести выходные? Заметили, что часто критикуете? Начните тут же хвалить и восхищаться сильными сторонами партнера. Так вы научитесь вести себя правильно.

Если не удается дать человеку свободу действий и решений, подумайте, с чем это связано? С каких пор вы не доверяете окружающему миру, почему так трудно отпустить ситуацию на самотек? Прекратите контролировать мужа и начните наблюдать за собственными мыслями и ощущениями, что в вас порождает эту внутреннюю неуверенность и страх? Лучше один раз разобраться с собой, чем продолжать терроризировать окружающих.

Помните, любовь невозможно получить, если вы только требуете, но сами ничего не отдаете. Чтобы разжечь пламя, нужно подложить дров и подбросить искры. То же самое и с отношениями. Истинные счастливчики – не те, кто много получает, но те, кто много дарят и при этом остаются наполненными. Ведь любовь подобна бумерангу: чем больше ее излучаешь в мир, тем больше ее возвращается. А что вы сами можете предложить своему партнеру?

Текст: Flytothesky.ru