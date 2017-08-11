Жадный мужчина vs. практичный мужчина

Как не ошибиться в избраннике?

Какая женщина не мечтает об успешном партнере, чтобы не скупился на подарки, внимание, любовные признания и вообще хотел вкладываться в отношения? Увы, все больше мужчин теперь не считают необходимым заботиться о своей даме. Из галантных и обходительных кавалеров они превратились в расчетливых дельцов, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы пользоваться женской красотой и любовью на время, ничего не оставляя взамен.





Как распознать скупого мужчину издалека? Можно ли изменить его отношение к себе, растопив каменное сердце? В чем основное отличие мужчины скупого от практичного? Давайте разбираться.

Жадность, расчетливость или ограниченный достаток?

Если мужчина не торопится тратить на вас деньги, следует подумать, чем вызвана такая позиция? Быть может, в его жизни было слишком много разочарований, которые травмировали душу и убедили впредь проверять намерения хорошеньких претенденток? Согласитесь, бессмысленно вкладывать в женщину, которая решила пользоваться твоими благами из корысти. Такой придется доказать искренность чувств, чтобы опровергнуть его опасения, и это нужно просто принять.

Другой тип – мужчины небольшого достатка, которые были бы рады искупать вас в алмазном дожде, да финансы не позволяют. Не смотрите на то, водит вас партнер по дорогим ресторанам или бюджетным столовым, глядите в корень. Важно не то, какую сумму он платит, но насколько она для него существенна. Если не скупится на мороженое и карусели, если сам хочет оплатить билеты в кино – ни о какой жадности не может быть и речи. Ищите свой уровень и не морочьте парню голову.

Третий тип практичных мужчин – начинающие бизнесмены, которые все доходы пускают в оборот. Такой не осыпает букетами роз, потому что подходит к жизни прагматично – он зарабатывает на свое будущее, инвестирует в развитие бизнеса, чтобы потом снимать сливки. Решайте сами, готовы вы терпеть лишения ради светлого завтра, затянув поясок потуже? Не исключен вариант, что бизнес прогорит вовсе, ваши старания не окупятся, и поэтому нужно выбирать сердцем.

Как ведут себя жадные мужчины? А они любят играть на чувствах своей партнерши. Такой может прикинуться глубоко травмированным прошлыми отношениями, чтобы нынешняя претендентка его жалела и всеми способами доказывала, она не такая, как стерва бывшая. Он будет жаловаться вам на аферисток, которые его использовали, обобрав всего до нитки. Будет рассказывать истории о том, как хочет стать на ноги, и потому не может пока ничего предложить, даже купить домой продуктов, которые сам и проедает. А еще он обязательно будет жить за ваш счет, умело манипулируя назревающими истериками, обвиняя в чрезмерной алчности и похожести на бывшую.

Альфонс или просто не умеет зарабатывать?

Часто женщина может обвинять в жадности мужчину, не способного обеспечить ее материально. Но как можно привязывать финансовый достаток к щедрости? Да, есть мужчины слабые, которые не умеют продвигать себя по социальной лестнице, которые вместо охоты на мамонта сидят вместе с тобой в пещере и наводят там уют. У таких, кстати, много других положительных сторон – заботливость, семейность, преданность, чувственность и любовь к детям. Слабые мужчины хорошо чувствуют свою женщину, с ними легко в общении, они теплые и душевные друзья, которые никогда не скупятся на эмоции. В этом и лежит подвох. Он щедрый не в деньгах, но в словах, внимании и любви. Жадные мужчины жадничают во всем.

Со слабым мужчиной легко в постели, но сложно почувствовать себя за каменной стеной в быту – придется самой добывать огонь и охотиться на пищу, а то и вместе сосать палец, ведя разговоры о высоком. Нужно понимать, что для вас первостепенно в отношениях. Мужчины, у которых хорошо развита янская энергия, кажутся более надежными, но с такими не испытаешь ярких переживаний. Они эмоционально закрыты, излишне самоуверенны, ими трудно манипулировать. Любовь, душевное общение, умение слушать – на все это у них попросту не хватит времени за зарабатыванием денег. Зато вы точно будете жить в полном комфорте и ездить на Багамы два раза в год. Выбирайте сами, в чем нуждаетесь больше. А лучше перестать искать поводы для расстройства и начать принимать мужчину как есть, концентрируя внимание на его сильных сторонах. На крайний случай – перенаправьте недовольство на реализацию своего собственного потенциала, вы же не пустышка!

Как перестать комплексовать, если мужчина неуспешен?

Увы, общество внушило женщинам, что это от них зависит, станет мужчина миллионером или дворником, будет он носить ее на руках или пожлобится оплатить завтрак. А потом удивляются, отчего дама так комплексует рядом с нереализованным мужчиной, который не смог заставить ее почувствовать себя королевой. Остановитесь, женщины! Одно дело, если партнер стремится к успеху и имеет для этого подходящий внутренний потенциал, тогда вы можете помочь ему реализоваться. Другое дело, если у него нет ни желаний, ни талантов, ни трудолюбия. При чем здесь вы? От яблони нельзя ждать урожай гранатов. Глупо виноватиться за то, что он другой и ему не нужны ни деньги, ни статус.

Любите слабого мужчину? Тогда перестаньте держать партнера за горло и займитесь собственным продвижением в жизни, поверьте, у вас шансов больше, да и самооценку нужно улучшать. Не нравится жить с рохлей и бесперспективным партнером, чувствуете себя «недоженщиной», нет уважения? Это больше психологическая проблема. Согласитесь, глупо мериться с мужчиной достижениями, требуя от любимого равного социального статуса. Ну не лишается партнер мужских качеств только от того, что вы директор, а он рабочий! Дома маски нужно снимать, передавая мужчине бразды правления.

Естественно мы не говорим об экземплярах, которые балдеют с пивом у телевизора, пока дама пашет как лошадь. Это не любовь, но паразитирование. Пора учиться отделять мух от котлет.

Текст: Flytothesky.ru