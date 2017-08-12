Умер народный артист Виктор Смирнов

МИНСК, 12 авг — Sputnik. В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни умер народный артист России Виктор Смирнов, об этом сообщили в пресс-службе Александринского театра.

Несмотря на то, что артист сражался с серьезным недугом, он продолжал служить театру, на сцене которого выступал с 1983 года.

"В ночь на 12 августа, на 73-м году жизни скончался народный артист России Виктор Федорович Смирнов", — говорится в сообщении.

Виктор Смирнов дебютировал в Александринском театре с ролью Емельяна Пугачева в постановке "Капитанской дочки" по классическому произведению Александра Пушкина.

"Его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены", — отмечается в сообщении театра.

О дате прощания с народным артистом театр планирует уведомить позже.

Народный артист России Виктор Смирнов родился 4 августа 1945 года в городе Клин. Актерское образование он получил в Горьковском театральном училище.

Кинолюбителям Виктор Смирнов запомнился ролями в таких фильмах, как "Крутой поворот", "Зеркало для героя", "Гений" и сериалам "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Ликвидация" и "Мастер и Маргарита".