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Эта пожилая пара покорила интернет своими танцевальными движениями!

13.08.2017 20:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ник и Эмма Николс (70 и 69 лет) стали популярными в сети после того, как видеоролик с их танцами на июльском концерте рэп-группы Ludacris в Вирджинии стал вирусным. С возрастом эта пара танцует только лучше и лучше.

Эта пожилая пара покорила интернет своими танцевальными движениями!

«Я сказал: «Если мы хотим танцевать, то давай танцевать». Хорошая песня, хороший ритм, и мы начали двигаться, – рассказывает Ник. – Это был просто отличный момент. Нам захотелось станцевать».

Их видео, которое появилось в Facebook, с тех пор было просмотрено почти 7 миллионов раз.

Ник признается, что они с Эммой все время танцуют: «Что касается танцев, мы стараемся выходить каждый вечер в субботу. По крайней мере, мы стараемся делать это каждую неделю. Мы танцуем и хорошо проводим время. Я недавно видел статистику, где говорится: «Если тебе 37, ты слишком стар для клуба». Ну, а мне кажется, что мне только 35 лет».

Эмма не всегда танцевала, но когда она встретила Ника, с которым они уже вместе 48 лет, он «вытащил ее из её раковины». «Он действительно заставил меня двигаться, – говорит Эмма. – Я не была спортивной девушкой, и я не танцевала. Скорее я была книжным червем. Но за эти 48 лет все изменилось».

Это не первый раз, когда видео пары становится вирусным. В 2015 году их поймали на камеру в то время как Ник и Эмма танцевали в торговом центре, и тогда ролик набрал 23 миллиона просмотров.

MVP of the concert goes to this couple #Ludacris#SteveHarvey #Ellen you need them on your show

Posted by Jaimie Ashton on Samstag, 29. Juli 2017

«Я никогда не брал уроки танцев и никогда не буду их брать, – говорит Ник. – Я танцую от души. Когда мы слышим хороший ритм, мы всегда пускаемся в пляс».Эта пожилая пара покорила интернет своими танцевальными движениями!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 70
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Ник и Эмма Николс (70 и 69 лет) стали популярными в сети после того, как видеоролик с их танцами на июльском концерте рэп-группы Ludacris в Вирджинии стал вирусным. С...

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