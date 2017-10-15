Ваши предположения ошибочны: интроверты – это шикарные люди

Когда я была маленькой, я помню, как моя мама намекнула мне, что нельзя быть закрытым человеком, то есть тихим, сдержанным и не особо общительным. Когда я выросла, то узнала, что существуют распространенные заблуждения о том, что интроверты застенчивы, скучны и ни с кем не общаются. Все эти определения ко мне ну никак не относились.





Лучший способ, с помощью которого можно определить интроверта – это его «подзарядка» не от толпы, а от пребывания в одиночестве. Они любят небольшую компанию близких людей, но они точно так же могут хорошо провести время на вечеринке или на многолюдном мероприятии. Просто им нужно заранее настроиться и мысленно подготовиться, а затем, как правило, им потребуется некоторое время личного отдыха, чтобы снова «подзарядиться». С другой стороны, существует товарищ экстраверт, то есть тот, кто больше подпитывается социальным взаимодействием. Вот и вся разница.

Мы, интроверты, по сути одинокие волки по своей природе, изо всех сил старающиеся оставаться здравомыслящими существами среди всей повседневной хаотической суеты, которая теперь является нашим современным образом жизни. Тем не менее, интроверты – действительно шикарные и крутые люди. Почему?

1. Просто примите свою природу

Мне потребовалось немало времени, чтобы принять это. Много раз я пыталась играть не себя и превратиться из застенчивой, интровертной девушки в сильную, экстравертную женщину. Это меня напрягало. Мои внутренние мысли говорили мне: «Я ненавижу это. Мне не нравится». Наконец я начала понимать, что мне не нужно быть экстравертом, чтобы быть крутой или просто любимой. С тех пор мне не приходится притворяться кем-то, кем я не являюсь. Понимание нашей интровертной природы – это то, что дает нам возможность взаимодействовать с людьми на наших собственных условиях, а не на их.

2. Понимание, что это дар, а не проклятие

Когда вы интроверт, вы будете тратить много времени на себя. Это время, когда вы думаете, как планировать и разрабатывать стратегию для вашего успеха в будущем. Время, которое экстраверты будут проводить на вечеринках и в общении, вы можете потратить на овладение дополнительными навыками или разработку интересной идеи. Лично я тратила это время на чтение, написание статей, критическое мышление и обдумывание собственных замыслов. Я самостоятельно изучала психологию, социальные проблемы, философию и многие другие темы. Дело в том, что вам не нужно видеть себя жертвой интровертности. Это не инвалидность. Это отличная возможность стать самой собой.

3. Не извиняйтесь

Бесчисленное количество раз в своей жизни я произносила: «Извините, мне просто не хочется никуда идти».

«Извините, я знаю, что у меня свои тараканы в голове». Мы говорим это, потому что не хотим, чтобы наши друзья и семья думали, что мы странные и неадекватные. Но нам не нужно страдать из-за этого. Люди, которые действительно заботятся о вас, должны понять и принять это. И вам точно не нужно извиняться.

4. Установите границы по поводу вашего личного пространства и времени

Каждый человек имеет право создавать и обеспечивать соблюдение границ для себя. Интроверт почти всегда должен иметь свое личное пространство и свое драгоценное время. Оговаривайте ваши личные ограничения. В частности, не бойтесь говорить людям «нет». Они могут либо иметь дело с вашими границами, либо пойти на выход.

5. «Нащупайте» свою миссию

То, с чем я боролась, как интроверт, во многом взаимосвязано с уверенностью. Меня постоянно считали «тихой», но мой разум тихим никогда не был. У меня всегда был голос, но в прошлом я не использовала его в полную силу. У меня есть интересы и цель в жизни, потому советую: найдите свою цель и выработайте свой уникальный голос в жизни.

6. Никогда, никогда не слушайте критиков

Многие люди не понимают интровертов. Я слышала, что я антисоциальная, слишком домашняя и вообще отшельница. Вы услышите много суждений и предположений о вашем характере. Окружающие могут попытаться убедить вас, что вам нужно измениться, но даже не пытайтесь это делать. Они могут думать и говорить, что хотят, но вам спокойнее будет просто игнорировать это мнение.

Текст: Flytothesky.ru