4 ситуации, которые может ненавидеть тихий и стеснительный человек

Если вы от природы тихий, спокойный и стеснительный человек, то вы знаете, насколько вам дискомфортно, когда вам приходится общаться с людьми, которых не знаете. Причем общаться вынужденно, фактически ни о чем. Я уважаю тех, кто овладел искусством сотрясать воздух пустыми словами, чтобы поддерживать беседу или взаимодействие с незнакомцами, однако у меня нет желания делать мир более общительным. Вы даже можете назвать меня невежливой, невоспитанной или неинтересной. Назовите меня как угодно – только, пожалуйста, не лезьте ко мне с разговорами и общением.





Иногда меня искренне кто-то интересует, и если это так, я с удовольствием буду с таким человеком общаться. Но эти дискомфортные моменты с временными людьми буквально выбивают меня из колеи. Я знаю, что не одинока в этих чувствах, поэтому составила список своих наименее любимых социальных сценариев. А у вас наверняка есть свои собственные.

1. Когда я одна в кафе

Я сижу в кафе, чтобы отдохнуть, собраться с мыслями или даже немного поработать. А еще, возможно, у меня дома беспорядок или нагрянули на несколько дней в гости родственники, и мне просто очень нужен небольшой перерыв. И я не желаю, чтобы ко мне подсаживались, знакомились или пытались завязать разговор. Если бы я не хотела быть одна в кафе, я бы привела с собой кого-нибудь еще.

2. Когда я стою в очереди

Мне кажется очереди не любят все, потому что люди просто ненавидят ждать. Я не хочу общаться с другими страждущими ни о чем, обсуждать погоду, политику и здоровье или выслушивать чьи-либо откровения. Любая очередь для меня – это Армагеддон локального масштаба.

3. Когда вы оставляете меня наедине со своим другом. Не моим!

Я искренне ненавижу, когда это происходит. Это просто пытка для меня. Вы куда-то ушли, а я должна сидеть с вашим знакомым, смотреть друг на друга и неловко улыбаться. Конечно, я могу поддержать жалкие зачатки разговора, но меня это не приводит в восхищение. Для меня это шоу натянутой вежливости – не более.

4. Поездки на такси

Раньше я работала в сфере обслуживания клиентов. Общение с незнакомцами не приносит мне удовольствия, но я отлично умею это делать, когда мне за это платят. Кроме того, я понимаю всю идею взаимодействия с клиентами. Вы «лицо компании», поэтому вам нужно быть милым человеком, чтобы получать зарплату. Когда я пользуюсь такси, я всегда молю всевышние силы, чтобы водитель не оказался излишне словоохотливым. Это предоставление услуги, а не возможность излить душу. И я искренне благодарна тем таксистам, которые это понимают.

Текст: Flytothesky.ru