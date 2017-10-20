4 самых непостоянных знака зодиака

Некоторым знакам зодиака довольно трудно быть постоянными в любом аспекте своей жизни, будь то работа, отношения или даже выбор одежды. Эти люди обладают прекрасными качествами, но будьте настороже: их интерес к вам может ослабнуть в любой момент, и они не задумываясь расстанутся с вами ради лучшей перспективы. Кто же эти ветреные знаки?





1. Близнецы

Близнецы вдумчивы и умны, но это двойственный знак с двумя и более значимыми аспектами их личности. Этот факт в сочетании с их стихией воздуха означает, что Близнецы очень переменчивы и непостоянны. Они долго и мучительно принимают решения, а потом упорствуют в своем выборе, даже если он был неверным. Если вас очень привлекает человек именно этого знака, готовьтесь к одному сплошному экспромту и спонтанности в отношениях. Близнецы любят интеллектуальные «игры», поэтому не бойтесь обсуждать с ними интересные или нестандартные темы. Воспользуйтесь тем, что у них очень любознательная, хоть и непостоянная натура, чтобы постоянно удерживать интерес Близнецов к вам.

2. Овен

Овен – авантюрный, пробивной и неистовый знак, так просто он никогда и ни за что не сдастся. Ему нравится быть в центре внимания и развлекаться эмоциональными беседами. Эмоциональность, по сути, является основным аспектом поведения Овна. Он воспринимает все вещи страстно и глубоко; однако эта страсть может сгореть так же быстро, как и вспыхнуть. В целом этот огненный знак достаточно лоялен, но вы должны заслужить его интерес, и это зачастую длительный процесс. Он всегда присматривается и подсознательно тестирует своих партнеров. Покажите Овну, что в вас столько же страсти и энтузиазма, как и в нем, чтобы быть интересным этому человеку.

3. Дева

Земные знаки обычно традиционны и лояльны, но Дева – это яростно независимый знак. Она перфекционистка, предпочитающая все делать по своему усмотрению и не позволять другим делать что-то вместо неё. Дева вполне комфортно чувствует себя в одиночестве, поэтому своего партнера выбирает очень тщательно, разбирая его по косточкам и долго анализируя. В Деве есть стержень, который мотивирует её побеждать в жизни, и если потенциальный или уже существующий партнер будет ей хоть в чем-то на пути мешать, она от него избавится. Если вы можете продемонстрировать, что вас не пугает независимость этого знака, и что вы не будете мешать его целям, тогда Дева сможет расслабиться и дать вам шанс.

4. Скорпион

Скорпион – глубокий и интуитивный водный знак, с таким же стремлением к независимости, как и у Девы. Скорпионы эмоциональны, но они четко знают, чего хотят от отношений. Они смотрят вглубь каждой ситуации и человека, с которыми они сталкиваются, и внимательно все изучают. Если Скорпион обнаружит, что он ошибался в избраннике, он не колеблясь покинет его. Этот знак может рассмотреть в вас что-то отталкивающее, но он знает, что многие черты далеко не всегда заметны невооруженному глазу. Покажите Скорпиону, что в вас гораздо больше интригующих и загадочных качеств, чем они себе представляли.

Текст: Flytothesky.ru