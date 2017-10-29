Тест, который расскажет о скрытых чертах вашей личности

Давайте посмотрим на рисунок, сделанный в соответствии с законом фигуры и фона гештальт-психологии. То есть это изображение, состоящее из двух или более элементов, которые трудно или невозможно воспринимать одновременно. Запомните первое, что вы увидели на этом рисунке, а затем прочитайте описание скрытых черт вашей личности.







1. Дерево

Если вы первым увидели дерево, это означает, что вы слишком полагаетесь на разум и логику. У вас отличные лидерские навыки, и вы умеете организовывать и управлять людьми. Это также помогает вам в решении сложных проблем или преодолении препятствий. Однако этот чрезмерный реализм может вам мешать, потому что ваши мечты и цели должны быть более амбициозными и сложными. Вы быстро достигаете простых целей и расслабляетесь. Отсутствие у вас импульсивности и спонтанности приводит к тому, что вы пропускаете действительно интересные моменты, которые на самом деле являются важной частью жизни. Позвольте себе быть оптимистом и бороться за свои идеи, поскольку никто это за вас не сделает. Будьте смелы, так как вы действительно способны вдохновлять других, и никогда не бойтесь делать ошибки!

2. Горилла

Если вы сначала увидели гориллу, это значит, что вы очень требовательный человек как к себе, так и к другим. Вы терпеть не можете бесцельно тратить свое время, и поэтому вы постоянно придумываете себе занятия, стараясь получить новые знания и опыт. У вас нередко рождаются свежие и интересные идеи, а ваш интеллект способен отыскивать такие пути, которые далеко не всем понятны. Вы безоговорочно верите в свои мнения и решения, но вы не должны пытаться навязывать их другим, поскольку каждый человек имеет свою точку зрения, а уважение должно быть основным принципом любого общения. Вы можете потерять своих близких, если не прекратите демонстрировать свое упрямство и чрезмерную настойчивость.

3. Лев

Вы идете на поводу своих примитивных инстинктов и нередко их демонстрируете окружающим. Это делает вас немного «диким», и вы можете навредить людям, даже этого не осознавая. С другой стороны, ваша решительность заслуживает похвалы, а ваше трудолюбие – это оружие, которое вы используете, чтобы доказать, насколько вы ценный человек. Вы всегда сосредоточены на своих целях и не отказываетесь от них ни при каких обстоятельствах. Вы, как лев, охотитесь на свою мечту и не даете ей ускользнуть от вас. Ваша слабая сторона в том, что вы не обращаете внимания на советы своих близких. Особенно, если вы считаете, что только ваши решения правильные и уместные. Дело не в том, что вы отвергаете чужие мнения, а в том, что вы начинаете к ним прислушиваться, когда уже слишком поздно. Вас следует принимать неудачи, хоть они и болезненны, и извлекать из них уроки.

4. Рыбы

Если увидели рыб первыми, это означает, что вы живете сегодняшним днем, и смотрите на жизнь оптимистично – возможно, до того момента, пока вы не будете преданы или обмануты. Вы стараетесь никогда не испытывать ненависти, и вы рассматриваете других людей как важную составляющую своей жизни. Будьте осторожны: материальный мир, в котором вы живете, может принести вам проблемы и недоразумения. Не показывайте окружающим только свою доброту и безотказность, а старайтесь думать и учитывать также свои интересы и приоритеты.

Текст: Flytothesky.ru