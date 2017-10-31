5 очевидных признаков того, что вашей жизнью завладели страхи

10 лет назад я «застряла». Я доучивалась в университете только из страха, что позже я не найду достойную работу. Хотя мне в принципе нравилось изучать экономику, это было точно не моё. Я оставалась в ненужных отношениях, потому что боялась первой положить им конец. Девушка из приличной семьи не должна уходить от парня из приличной семьи, верно? Даже если она не счастлива. Это дошло до того, что я почувствовала себя полностью «застрявшей» и запаниковала, что ситуация никогда не изменится. Чем дольше я оставалась в этом месте, тем хуже мне было. Пока Вселенная не вмешалась и не перевернула мою жизнь, чтобы заставить меня разобраться с моими страхами. Это не обязательно так драматично. Но каждый раз, когда мы позволяем нашему страху управлять нашей жизнью, появляется цена, которую нужно заплатить. Все испытывают страхи. Поэтому мы становимся слепыми и стараемся не замечать, как он сковывает и сдерживает нас.





1. Вы становитесь очень субъективными

Мы считаем нормальным выдавать оценочные суждения другим. Но каждое такое суждение возвращается к нам бумерангом. Как? Мы просто чувствуем себя несчастными и неполноценными. Никакое количество нытья и жалоб не заставит нас чувствовать себя хорошо. Основной страх вызывает беспокойство, что мы недостаточно хороши и несовершенны. Таким образом, мы хотим повысить свою собственную ценность (в нашем сознании), понизив чью-то другую ценность. Наше подсознание, которое любит тасовать мрачные мысли как колоду карт, становится иррациональным.

2. Рутинная жизнь

Наличие стабильности в нашей жизни имеет первостепенное значение. Но это не значит, что мы должны существовать в рутине и забыть о том, что мы живые. В идеале мы чувствуем источник нашей стабильности внутри себя, и поэтому мы чувствуем себя свободно. Если вы просыпаетесь утром в хорошем настроении и хотите пойти и создать что-то удивительное, действительно наслаждаясь каждым днем, тогда вы на правильном пути. Но если вы чувствуете себя с утра выдохшимся, тогда пришло время проанализировать свои страхи и избавиться от них.

3. Ощущение, что вы завязли в какой-то ситуации

Другим явным признаком является то, что вы остаетесь в отношениях или на работе из страха. И вам страшно изменить ситуацию. Я полностью понимаю, что иногда мы чувствуем себя именно так. Но я также знаю, что это не потому, что у вас нет возможности сделать рывок. Просто ваш критический внутренний голос громче, чем шепот вашего сердца. Как только вы наберетесь смелости, то обнаружите способы выхода из этого порочного круга.

4. Вы не озвучиваете свое мнение

Многие из нас не озвучивают свое мнение из-за страха причинить кому-то боль или получить неодобрение и порицание окружающих. Но в то же время те самые люди, которых мы боимся, тоже боятся нас. Таким образом, мы все держим друг друга в заложниках. Какая смешная, абсурдная игра, не так ли? Правда в том, что мы родились с мечтами. И мы единственные люди, кто может заставить их сбыться. Вот почему мы здесь, в этом мире. Когда вы действуете от сердца, вы будете вдохновлять и мотивировать других. Мы просто предпочитаем почему-то молчать – и этим все только усложняем.

5. Ощущение стресса

Стресс – это состояние ума. Мы чувствуем напряжение и тревожность, когда мы подталкиваем себя к неправильным вещам и действиям. Мы уходим от правильных решений из страха, что у нас ничего не получится, поэтому мы добавляем себе разочарований и беспокойства. В любом случае наш ум и тело находятся в хаосе. Мы загоняем себя, когда слишком спешим, или когда мы откладываем и избегаем вещей, которые мы действительно не хотим делать. Посмотрите на свою жизнь, чтобы увидеть, что является источником вашего стресса, а затем примите меры и наберитесь смелости, чтобы что-то изменить.

Текст: Flytothesky.ru