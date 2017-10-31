В какие приметы верят знаки зодиака

Считаете ли вы себя суеверным, переходите ли на другую сторону улицы, если черный кот перебежал дорогу, просите ли в самолете место со счастливым номером? Согласитесь, приметы очень прочно вошли в нашу жизнь. Еще наши бабушки и мамы соблюдали определенные ритуалы и мы, не задумываясь, продолжаем в них верить. Этот гороскоп расскажет вам, какие приметы важны для вашего знака зодиака.





1. Овен

Овну необходимо выигрывать, будь то соревнования, пари или игра. Он выбирает себе одежду «на удачу», в нем переплетается желание победить и суеверия для достижения результата. Если вы собираетесь на свидание с человеком этого знака, обратите внимание на его браслеты или обувь – возможно, это талисман для Овна.

2. Телец

Не хочется разочаровывать, но упрямство Тельца становится похожим на суеверие. Кто-то хоть раз победил человека этого знака? Ведь не может же он постоянно выигрывать и быть столь везучим во всем. В чем причина? Просто Телец невероятно упрям и всегда идет напролом.

3. Близнецы

Разбитое зеркало или рассыпанная соль любого заставили бы нервничать, а Близнецов в особенности. Некоторые бы просто остереглись этих примет, но Близнецы начинают жутко нервничать и избегают любых действий, чтобы не усугубить проблемы. Они знают, что эти приметы к смерти или ссоре, потому их одолевают нерешительность и сомнения. Они сразу же задаются вопросом, что привело к неудаче – принятые ими решения или просто невезение.

4. Рак

Раки очень эмоциональны и сентиментальны, они всегда стоят на защите своей семьи. Только одна мысль о том, что что-то может случиться с горячо любимым человеком, заставляет Рака избегать любых опасностей, о которых говорится во всевозможных приметах.

5. Лев

Льва часто можно застать у зеркала, изучающего свой внешний вид. Он тщеславен, самолюбив и хочет быть уверен, что выглядит идеально. Как вы понимаете, его страшат все суеверия, связанные с зеркалами. Льва вообще сильно расстроит тот факт, что зеркало разбито, и он не может себя увидеть.

6. Дева

Девы обращают внимание даже на малейшие детали, потому они часто находят монетки на земле и считают, что это к удаче. Но если деньги найдены на перекрестке, Дева обойдет стороной любую сумму, поскольку не собирается терпеть какие-либо неудачи.

7. Весы

Видеть черную кошку – плохая примета, связанная со смертью и неприятностями на протяжении всей истории. Весы ненавидят все, что связано с одиночеством и смертью, и всячески избегают черных кошек. Люди этого знака жили бы в ужасе долгие годы, если бы установили точную связь между чьей-то смертью и черной кошкой, которую они недавно встретили. Если ваш друг Весы, никогда не дарите ему черного котенка, каким бы хорошеньким он не был.

8. Скорпион

Скорпионы – страстные люди, которых переполняют эмоции. Загадать желание на падающую звезду – это хороший способ для Скорпиона высказать то, что у него на душе. Этот знак старается прятать свои эмоции от окружающих, и только вид падающей звезды помогает Скорпиону признаться, что ему нужна новая работа или он страдает от депрессии.

9. Стрелец

Стрелец любит приключения и всегда готов отправиться в путь – всегда, кроме пятницы, 13-го. Если пятница выпадает на 13 число, обязательно произойдет что-то плохое. Это знает каждый Стрелец, потому и не летает, не идет в поход, не выходит в море, потому что ожидает страшной катастрофы. Он хочет избежать авиакатастрофы, гибели в лесу или на воде, тем более, если это можно предотвратить и начать путешествие в другой день.

10. Козерог

Козероги любят быть готовыми ко всему, даже более чем готовыми, но что касается суеверий, они постараются не накликать на себя беду, так как уверены, что никакая подготовка и профилактика не отменит действия старых добрых примет.

11. Водолей

Бывают цифры, которые приносят неудачу, и Водолей обязательно постарается их избежать. Если финальная сумма в чеке окажется 666, это заставит Водолея докупить еще одну вещь, конечно же, если ее цена не будет 6,66. Цифры и их комбинации – основное суеверие для этого знака.

12. Рыбы

Рыбы любят успех окружающих, и им приятно осознавать, что они тоже внесли свою помощь и вклад в этот успех, даже если только на словах. Для них суеверия – это как раз магия слов. Рыбы всегда скажут незнакомцу: «Будь здоров», чтобы быть уверенным, что не подхватят ничего плохого от чихающего.

Текст: Flytothesky.ru