Почему быть в одиночестве полезно?

Жизнь сегодня суматошна и хаотична. Вы работаете в офисе, работаете дома и даже в отпуске. По мере развития технологий мир движется все быстрее и быстрее, и многие люди выгорают, пытаясь идти в ногу со временем. Вы истощены умственно, физически и эмоционально. Общепринятой практикой и популярной теорией является то, что лучший способ снять стресс – это делать то, что нам нравится, например, ходить по магазинам, заниматься спортом или интересным хобби. Да, все это может быть полезно. Однако побыть в одиночестве с самим собой, обратив свое внимание вовнутрь – это один из лучших способов не только перезарядиться, но и выявить и устранить ненужные стрессоры из своей жизни. Не бойтесь быть в одиночестве!





● Активное одиночество

Такое время для многих людей означает спать весь день или общаться в социальных сетях. Однако существует разница между просто одиночеством и активным одиночеством. Когда мы предпочитаем активно оставаться в одиночестве, мы сознательно выделяем себе время для размышлений, чтобы побыть со своими мыслями. Это означает отключение от Интернета, телевидения и любых внешних стимулов. И это одна из самых полезных вещей, которую мы можем сделать для себя. Она позволяет нам сосредоточиться на вещах, которые причиняли нас стресс, и найти способ этот стресс смягчить. Записывайте свои мысли!

• Определите конкретные вещи, которые заставили вас расстроиться или почувствовать стресс.

• Перечислите все чувства, которые вы соотносите с каждым инцидентом – например, гнев, разочарование, смущение, недооценка и т.д.

• Запишите, как вы преодолели эти негативные чувства. Что вы сделали, чтобы успокоиться, поднять себе настроение и двигаться дальше? Можно ли решить эту ситуацию? Если да, то как?

• Запишите способы, с помощью которых вы можете вообще избегать стрессовых факторов, и необходимые шаги для разрешения ситуации и успокоения себя.

• И последнее, но самое главное, всегда заканчивайте свои записи списком вещей, за которые вы благодарны. Это поддерживает хорошее психическое и эмоциональное здоровье.

Такие записи позволяют вам сортировать, обрабатывать и осмысливать свои чувства, а также помогают разработать план противодействия негативу.

● Активное пребывание в одиночестве дает вам возможность полностью присутствовать в настоящем

Оно помогает вам устранить отвлекающие факторы, полностью присутствовать в настоящем и быть с ним в гармонии. Активное одиночество заставляет вас осознавать, что вы делаете, чувствуете и думаете. Когда вы постоянно беспокоитесь о будущем или страдаете над прошлым вы забываете о красоте и возможностях, которые находятся перед вами прямо сейчас. Поэтому проведите время наедине со своими мыслями, и вы обнаружите, что ваше состояние ума меняется, а ваше настроение и мировоззрение улучшаются.

● Подготовка к времени в активном одиночестве

Удалите все отвлекающие факторы. Отправьтесь в спокойное место (пляж, парк, лес) и посидите на природе. Оставьте свой телефон дома или выключите его, чтобы избежать ненужных соблазнов. Во время такого пребывания с самим собой записывайте мысли. Если у вас есть планы пообедать или пообщаться с друзьями, выделите время до или после общения, чтобы отключиться от внешнего мира и углубиться в себя. Со временем это станет вашей привычкой.

● Побыть наедине с собой не означает быть одиноким

В жизни всегда случаются моменты, когда вы полностью выдохлись, но уехать на неделю на Багамы для перезагрузки нереально. Следовательно, учитесь создавать свой собственный оазис спокойствия прямо там, где вы находитесь. Выделяйте время для себя. Не рассматривайте такое уединение как проявление слабости. Это не значит, что вы отрезаете себя от своего социального круга. На самом деле такая форма умственных упражнений в виде активного одиночества не только освежает ум, но и помогает восстановить дух, чтобы прочувствовать спокойствие, восстановиться и начать двигаться дальше.

Текст: Flytothesky.ru