Какой сегодня праздник: 13 ноября

Знаете ли вы, что 13 ноября отмечается Всемирный день доброты? Так что обязательно сделайте хотя бы одно доброе дело. О том, чем еще ознаменовано 13 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 13 ноября

В 1872 году свет увидело первое издание "Азбуки" Льва Николаевича Толстого.

В 1968 году в США состоялась премьера мультфильма "Yellow Submarine", который был посвящен "Битлз".

В 1987 году на экранах Британии представляют первый коммерческий презерватив (без имени марки).

Также в этот день отмечается Международный день слепых.

Кто родился 13 ноября

13 ноября в православном календаре

В этот день православный мир чтит память апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Также 13 ноября — день памяти мученика Епимаха Нового, Спиридона и Никодима.

Именины

В этот день именины у Александра, Алексея, Анатолия, Артемия, Василия, Всеволода, Германа, Иннокентия, Ивана, Кузьмы, Леонида, Петра, Николая, Романа, Сергея, Степана, Якова, Трофима и Федора.

13 ноября в народном календаре

В этот день отмечается память преподобных Спиридона и Никодима. На Руси в этот день кур переводили в зимние закуты и выбирали старых и слабых птиц на убой.

У рыбаков также в этот день был свой праздник: "Вода — не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь". Охотники же говорили: "На ловца и зверь бежит".