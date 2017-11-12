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Какой сегодня праздник: 13 ноября
13.11.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 13 ноября отмечается Всемирный день доброты? Так что обязательно сделайте хотя бы одно доброе дело. О том, чем еще ознаменовано 13 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 13 ноября
В 1872 году свет увидело первое издание "Азбуки" Льва Николаевича Толстого.
В 1968 году в США состоялась премьера мультфильма "Yellow Submarine", который был посвящен "Битлз".
В 1987 году на экранах Британии представляют первый коммерческий презерватив (без имени марки).
Также в этот день отмечается Международный день слепых.
Кто родился 13 ноября
13 ноября в православном календаре
В этот день православный мир чтит память апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Также 13 ноября — день памяти мученика Епимаха Нового, Спиридона и Никодима.
Именины
В этот день именины у Александра, Алексея, Анатолия, Артемия, Василия, Всеволода, Германа, Иннокентия, Ивана, Кузьмы, Леонида, Петра, Николая, Романа, Сергея, Степана, Якова, Трофима и Федора.
13 ноября в народном календаре
В этот день отмечается память преподобных Спиридона и Никодима. На Руси в этот день кур переводили в зимние закуты и выбирали старых и слабых птиц на убой.
У рыбаков также в этот день был свой праздник: "Вода — не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь". Охотники же говорили: "На ловца и зверь бежит".
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Этот день является 313-м в григорианском календаре, до Нового года остается 52 дня.
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