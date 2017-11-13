7 мантр для тех, кто потерял мотивацию и надежду

Секрет до безумия прост: поселите в собственной голове правильные мысли. Иногда мы называем их аффирмациями, мантрами или убеждениями, но эти каждодневные размышления сохраняют мотивацию и порождают разумные, спокойные, продуктивные мысли, даже если ваша жизнь совершенно хаотична. Мир не означает пребывать в месте, где нет проблем или шума. Мир означает жить посреди этого всего, сохраняя свой разум спокойным.





Каждое утро (или вечер) выбирайте одно из нижеприведенных напоминаний, а затем посидите в спокойствии пару минут, повторяя его про себя как мантру. И все начнет постепенно меняться!

1. Никогда не верьте в то, что вы застряли в рутине навсегда. Жизнь меняется ежесекундно, и вы тоже. – В период тяжелых времен мы думаем, что так будет вечно. Когда мы в унынии, боремся или боимся чего-либо, легко прогнуться под ощущение стресса и малодушно думать, что завтра будет точно так же, как сегодня. Если вы не позволяете себе двигаться дальше, вы видите свое будущее в мрачных тонах, и вы будете продолжать оправдывать, переживать и подпитывать свое депрессивное восприятие действительности.

2. Имеем то, что имеем. Примите это и делайте выводы. Неважно, что было сделано; важно, что вы будете делать дальше. – Большинство людей сами делают себя несчастными, потому что не могут принять жизнь такой, как она есть. Разрешите себе понять и принять текущий момент. Это просто осознание того, что единственное, что вы действительно контролируете, – это вы сами в данный отрезок времени. Посмотрите на ситуацию свежим взглядом, а затем сделайте следующий шаг.

3. Используйте боль, разочарование и неудобства в качестве мотиваторов, а не раздражителей. Только вы контролируете свое восприятие жизни. – Вместо того чтобы злиться, вынесите для себя урок. Вместо зависти почувствуйте восхищение. Вместо беспокойства примите меры. Вместо сомнения обретите веру. Ваша реакция всегда сильнее ваших обстоятельств. Лишь крохотная часть вашей жизни определяется неконтролируемыми обстоятельствами, в то время как большая её часть зависит от ваших реакций и поступков.

4. Самый эффективный способ избавиться от того, что вы не хотите, – это постепенно и последовательно двигаться к тому, что вы хотите. – Схема проста: создавайте небольшие ежедневные ритуалы и делайте маленькие шаги вперед. Такая концепция вроде бы абсолютно понятна, но когда наступают тяжелые времена, мы склонны стремиться к мгновенному удовлетворению. Мы хотим, чтобы все стало лучше немедленно! И это часто заставляет нас откусить больше, чем мы можем прожевать. Напомните себе, что вы не можете поднять 1000 кг за один раз, но вы можете легко поднять 1 кг тысячу раз. Небольшие, но регулярно повторяющиеся усилия приведут вас к цели.

5. Усилия никогда не бывают напрасными, даже если они приводят к разочаровывающим результатам. Ибо это всегда делает вас сильнее, умнее и опытнее. – Поэтому, когда ситуация становится неприятной, будьте терпеливы и продолжайте идти. Каждый большой успех требует борьбы. Опять же, это происходит медленно, шаг за шагом, но все эти шаги нужно упорно делать. Независимо от того, что происходит вокруг, и насколько далеки вы от цели, никогда не переставайте идти. Практикуйте терпение. И помните, что терпение – это не ожидание. Это способность мыслить позитивно и прилагать все усилия ради ежедневного прогресса.

6. Не снижайте свои стандарты, и помните, что вы не должны оправдывать ожидания других людей. – Когда вы стремитесь к прогрессу, вы неизбежно столкнетесь с препятствиями в виде сложных людей. Поймите одно: наибольший стресс, который вы испытываете при взаимодействии со сложным человеком, – это не результат слов или действий этого человека. Этот стресс подпитывается вашим мышлением и отношением. Внутренний мир и гармония начинаются с того момента, когда вы делаете глубокий вдох и не позволяете внешним факторам доминировать над вашими мыслями, эмоциями и действиями.

7. С возрастом вы еще больше научитесь ценить свое время, искренние отношения, значимую работу и душевное спокойствие. Все остальное уже не будет иметь значения. – Помните об этом, особенно тогда, когда жизнь становится хаотичной и жесткой. Сосредоточьтесь на том, что важно в каждый момент, и отпустите то, что не важно. Избавьтесь от ненужных и отвлекающих факторов. Прекратите инвестировать массу собственной энергии в улучшение «не тех» сфер вашей жизни. Через десять лет вам будет абсолютно все равно, какую обувь и одежду вы носили сегодня, или какой была ваша стрижка. А вот то, как вы жили, как вы любили и чему научились, будет действительно иметь значение.

Текст: Flytothesky.ru