Как ведут себя знаки зодиака в конфликтных ситуациях

В жизни время от времени всем нам приходится сталкиваться с конфликтными ситуациями. И каждый из нас переживает эти ситуации по-разному. Кто-то старается обходить конфликты стороной и держит в себе эмоции до последнего, а кому-то и повода не нужно, чтобы разразить скандал. Давайте разберемся, как представители всех знаков зодиака ведут себя в конфликтных ситуациях.





Люди знака Овен – это настоящие бунтари и агрессоры. Чтобы вывести их из себя, особого труда не потребуется. Любое колкое слово в их адрес – и ждите поток негодования и нелестных комплиментов в ответ. Как разрешится скандал? Очень просто. Овен сам остынет через 5 минут и будет вести себя так, как будто ничего и не произошло.

Тельцы в большинстве своем рациональны и последовательны, поэтому не ждите от них резких движений и громких высказываний во время ссоры. Они бывают эмоциональными в мелочах, но во время большого скандала всегда предпочтут развернуться и уйти в другую комнату, чтобы хорошенько обдумать произошедшее. Задетые за живое Тельцы никогда не прощают обидчиков.

Близнецы – это настоящие мастера словесной перепалки. Задавить интеллектом обидчика – для них лучшая награда. Так что если вам доведется вступить в конфликт с представителями этого знака, готовьтесь выслушать порцию замечаний и критики в свой адрес. Близнецы любят изящно, но очень колко устранять своих противников с поля боя. Не удивляйтесь, если через пару минут после ссоры Близнецы предложат вам кофейку. Они очень переменчивы.

Раки – невероятно чувствительны и ранимы. Они стараются обходить любые острые моменты стороной. А если им все же приходится стать участниками разбирательств, они постараются поскорее самоустраниться. Раки не любят ругани и всегда тяжело переживают любые ссоры. Кроме того, конфликты их сильно отдаляют от обидчиков, возобновить отношения с которыми они смогут только после порции тепла и ласки в свой адрес.

Если вам «посчастливится» вступить в конфликт с представителем знака зодиака Лев, постарайтесь как можно скорее загладить свою вину, даже если виноваты не вы, а он. Львы на дух не переносят соперников и недоброжелателей. А любое пререкание и неповиновение легко обернут против вас. Своих обидчиков они обычно выставляют в нелестном свете перед своими знакомыми и близкими людьми. Главное для этих четвероногих оставить незапятнанной свою репутацию.

Девы, как правило, не обидчивы и рассудительны. Они умеют держать эмоции при себе и трезво оценивают происходящее. Но есть в них одна особенность – они борцы за справедливость. Поэтому если задето их самолюбие, они будут медленно, но уверенно отстаивать свою позицию. Лучше не портить отношения с Девами, иначе любую, даже мелкую ссору, они легко могут довести до суда.

Представители знака зодиака Весы – самые миролюбивые из всех 12 знаков. Они всегда стараются завершить любой конфликт мирным путем. Главной целью их жизни является построение гармонии вокруг себя. А любой конфликт, разумеется, этому противоречит. Что будут делать Весы в разгар ссоры? Правильно. Постараются ее устранить. Они спокойно могут взять вину на себя, лишь бы не нарушалась окружающая их гармония.

Наверное, не сложно догадаться, что Скорпионы во время конфликта страшны и безжалостны. Причем опасность ссоры со Скорпионом заключается в том, что вы, ничего не подозревая, можете получить «удар в спину» уже спустя долгий период времени после состоявшегося конфликта. Скорпион вряд ли оставит обидчика. Он сделает все возможное, чтобы тот мучился всю свою оставшуюся жизнь.

Стрельцы легко и быстро заводятся во время конфликтной ситуации. В гневе они способны крушить мебель и посуду вокруг себя, разбрасываться бранными словами, бить кулаками о стены и бросаться в слезы. Лучше в этот момент оставить их наедине с собой. Стрельцы быстро отходят от ссоры и моментально забывают все, что с ними только что произошло.

Если вы хотите и дальше поддерживать хорошие отношения с Козерогами, то лучше во время конфликта с ними занять нейтральную позицию. Люди этого знака зодиака не любят, когда им перечат. В словах они, как правило, довольно сдержаны, но в мыслях легко и без доли сомнения вычеркивают недоброжелателей из своей жизни. Представители этого знака редко прощают обидчиков и всегда помнят, кто причинил им боль.

Рожденные под знаком Водолей не любят конфликты и всегда стараются прийти к компромиссу. Эти люди коммуникабельны и дипломатичны, что помогает им находить общий язык даже с теми, с кем у них кардинально расходятся взгляды. Они запросто могут вспылить, но всегда извинятся и постараются загладить свою вину, чтобы выйти из сложившейся ситуации сухими.

Рыбы довольно-таки эмоциональны и несдержанны в любых разбирательствах. Они настолько глубоко переживают любой конфликт, что им с трудом удается держать свои мысли в себе. Рыбы могут больно обидеть, если вы «проехались» по их больному месту. Но за свои несправедливо высказанные резкие слова всегда попросят прощения.

Текст: Flytothesky.ru