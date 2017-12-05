Какой сегодня праздник: 6 декабря 2017 года

Знаете ли вы, что 6 декабря Римско-католическая церковь отмечает День святителя Николая? О том, чем еще ознаменовано 6 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 6 декабря

В 1492 году первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.

В 1741 году состоялся государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна — дочь Петра I.

В 1912 году при раскопках в египетской Амарне был обнаружен бюст Нефертити.

Финляндия 6 декабря отмечает День независимости, Испания — День конституции.

Кто родился 6 декабря

6 декабря в православном календаре



Православные 6 декабря 2017 чтут память святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, благоверного великого князя Александра Невского. Также 6 декабря является днем памяти Воронежского епископа Митрофана.

Именины

В этот день именины у Бориса, Григория, Алексея, Александра, Федора, Ивана, Митрофана.

6 декабря в народном календаре

В этот день по погоде составляли прогноз на будущее лето: если дул ветер и шел мелкий снег, то в это же число июня должен быть холодный дождь. В этот день люди устраивали большие гулянья: собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво.

Кроме святого Митрофана, в этот день чествовали святого Александра Невского. 6 декабря поминали павших воинов и гадали об ушедших на войну. Чтобы определить судьбу ушедшего, пекли три булки. Далее в одну из них клали крест и раскладывали сдобу по дому: одну клали на порог, другую — на лавку, а третью — на полку у икон. Если булка с крестом оказывалась на пороге, то вскоре солдат должен был вернуться домой, если же у образов — значит, мог вовсе не вернуться.