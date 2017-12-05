ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какой сегодня праздник: 6 декабря 2017 года

06.12.2017 00:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Знаете ли вы, что 6 декабря Римско-католическая церковь отмечает День святителя Николая? О том, чем еще ознаменовано 6 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 6 декабря

В 1492 году первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.

В 1741 году состоялся государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна — дочь Петра I.

В 1912 году при раскопках в египетской Амарне был обнаружен бюст Нефертити.

Финляндия 6 декабря отмечает День независимости, Испания — День конституции.

Кто родился 6 декабря

6 декабря в православном календаре

Православные 6 декабря 2017 чтут память святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, благоверного великого князя Александра Невского. Также 6 декабря является днем памяти Воронежского епископа Митрофана.

Именины

В этот день именины у Бориса, Григория, Алексея, Александра, Федора, Ивана, Митрофана.

6 декабря в народном календаре

В этот день по погоде составляли прогноз на будущее лето: если дул ветер и шел мелкий снег, то в это же число июня должен быть холодный дождь. В этот день люди устраивали большие гулянья: собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво.

Кроме святого Митрофана, в этот день чествовали святого Александра Невского. 6 декабря поминали павших воинов и гадали об ушедших на войну. Чтобы определить судьбу ушедшего, пекли три булки. Далее в одну из них клали крест и раскладывали сдобу по дому: одну клали на порог, другую — на лавку, а третью — на полку у икон. Если булка с крестом оказывалась на пороге, то вскоре солдат должен был вернуться домой, если же у образов — значит, мог вовсе не вернуться.

 
 
Ссылка на источник 109
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот день является 340-м в григорианском календаре, до Нового года остается 25 дней.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Эта головоломка была придумана больше ста лет назад! А вы справитесь с ней?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика