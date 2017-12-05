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5 особых навыков, которые выделят ваше резюме среди других кандидатов

06.12.2017 20:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Иногда единственное, что вам необходимо для получения желаемой должности, — это владение каким-либо особенным навыком, способным выделить вас среди других кандидатов. И это имеет смысл: большинство людей, претендующих на эту работу, наверняка обладают сходным с вами опытом. Каждый из них является квалифицированным специалистом. Поэтому вы должны найти способ впечатлить работодателей и заставить их выбрать именно вас. Вот список отличных навыков, способных украсить ваше резюме. Все они достаточно впечатляющие, чтобы дать вам явное преимущество перед другими претендентами на ту или иную должность.

5 особых навыков, которые выделят ваше резюме среди других кандидатов

1. Кодирование (любого рода)

Ни для кого не секрет, что умение писать код — это весьма ценный и востребованный навык. Поэтому если вы знаете хотя бы один язык программирования и можете продемонстрировать свое мастерство, тогда это определенно может выделить вас из толпы претендентов. Многие сайты, например, Udemy и Codecademy, предлагают пройти бесплатные курсы по основам CSS и HTML, а иногда даже освоить Javascript, Python и другие более сложные языки программирования. Это прекрасные ресурсы, которые помогут вам сделать первые шаги в кодировании.

Кроме того, если вы умеете писать код, то вам необязательно составлять резюме. Вы можете самостоятельно создать приложение и зарабатывать на нем деньги.

2. Японский язык

Свободное владение хотя бы несколькими иностранными языками — это огромное преимущество в современном многонациональном деловом мире. Однако каждый, кто окончил университет, скорее всего, имеет такую запись в своем резюме: «Разговорный/свободный английский/немецкий/французский». Поэтому если вы хотите выделиться на их фоне, выучите какой-либо менее распространенный язык. Такое умение точно поднимет на несколько уровней вверх графу «навыки» в вашем резюме.

Например, вы можете выбрать японский язык или любой другой, который вызывает у вас особый интерес. Японский — это один из наиболее трудных для изучения языков, поэтому свободное владение им сделает вас еще более привлекательным для работодателей.

Одно из лучших бесплатных приложений, с помощью которого вы можете осваивать новые языки, — это Duolingo. К тому же оно ежедневно будет присылать вам напоминания, чтобы вы не забывали практиковать выбранный язык.

3. Умение импровизировать

Это не тот навык, который вы можете записать в свое резюме, но вам определенно стоит продемонстрировать его на собеседовании. Посещение уроков актерского мастерства, особенно концентрация на импровизации, — это один из самых эффективных способов научиться выступать перед публикой и сохранять спокойствие в различных непредвиденных ситуациях.

Также стоит учитывать, что вам придется говорить о делах и рабочих вопросах с незнакомыми людьми, причем не только во время собеседования, но и после него. Практически на любой работе вам необходимо будет налаживать контакты и общаться с людьми, которых вы не встречали прежде. Актерское мастерство — лучший способ развить навыки, необходимые для успешного общения с новым человеком.

YouTube — прекрасное место, чтобы найти короткие обучающие лекции, которые помогут вам развить ваши способности к импровизации.

4. Digital-маркетинг

Это не секрет, что все сегодня существует не только в реальной жизни, но и в онлайне. Все большее количество компаний занимаются поисками людей, являющимися профессионалами в таких областях, как SMM и digital-маркетинг. Подобные специалисты необходимы им для более эффективного расширения аудитории и привлечения большего числа потенциальных клиентов. Самостоятельное улучшение своих профессиональных способностей в данных направлениях маркетинга может помочь вам выделиться среди других кандидатов, особенно если вы будете развивать технические навыки.

5. Грамматика

Это не самый важный навык из тех, что могут присутствовать в вашем резюме (кроме специальностей, имеющих непосредственное отношение к написанию текстов или их редактированию). Но это определенно одно из тех умений, которое является базой для развития многих других профессиональных навыков.

Если в вашем резюме будут присутствовать какие-либо явные грамматические ошибки, то компания, которая вас нанимает, никогда не доверит вам задания, связанные с письменными видами коммуникации. Поэтому вы никогда не будете ответственны за создание презентаций в PowerPoint, электронные письма или письменные отчеты. Что в этом хорошего? Поэтому повышайте уровень своей грамотности.5 особых навыков, которые выделят ваше резюме среди других кандидатов

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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