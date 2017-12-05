5 особых навыков, которые выделят ваше резюме среди других кандидатов

Иногда единственное, что вам необходимо для получения желаемой должности, — это владение каким-либо особенным навыком, способным выделить вас среди других кандидатов. И это имеет смысл: большинство людей, претендующих на эту работу, наверняка обладают сходным с вами опытом. Каждый из них является квалифицированным специалистом. Поэтому вы должны найти способ впечатлить работодателей и заставить их выбрать именно вас. Вот список отличных навыков, способных украсить ваше резюме. Все они достаточно впечатляющие, чтобы дать вам явное преимущество перед другими претендентами на ту или иную должность.





1. Кодирование (любого рода)

Ни для кого не секрет, что умение писать код — это весьма ценный и востребованный навык. Поэтому если вы знаете хотя бы один язык программирования и можете продемонстрировать свое мастерство, тогда это определенно может выделить вас из толпы претендентов. Многие сайты, например, Udemy и Codecademy, предлагают пройти бесплатные курсы по основам CSS и HTML, а иногда даже освоить Javascript, Python и другие более сложные языки программирования. Это прекрасные ресурсы, которые помогут вам сделать первые шаги в кодировании.

Кроме того, если вы умеете писать код, то вам необязательно составлять резюме. Вы можете самостоятельно создать приложение и зарабатывать на нем деньги.

2. Японский язык

Свободное владение хотя бы несколькими иностранными языками — это огромное преимущество в современном многонациональном деловом мире. Однако каждый, кто окончил университет, скорее всего, имеет такую запись в своем резюме: «Разговорный/свободный английский/немецкий/французский». Поэтому если вы хотите выделиться на их фоне, выучите какой-либо менее распространенный язык. Такое умение точно поднимет на несколько уровней вверх графу «навыки» в вашем резюме.

Например, вы можете выбрать японский язык или любой другой, который вызывает у вас особый интерес. Японский — это один из наиболее трудных для изучения языков, поэтому свободное владение им сделает вас еще более привлекательным для работодателей.

Одно из лучших бесплатных приложений, с помощью которого вы можете осваивать новые языки, — это Duolingo. К тому же оно ежедневно будет присылать вам напоминания, чтобы вы не забывали практиковать выбранный язык.

3. Умение импровизировать

Это не тот навык, который вы можете записать в свое резюме, но вам определенно стоит продемонстрировать его на собеседовании. Посещение уроков актерского мастерства, особенно концентрация на импровизации, — это один из самых эффективных способов научиться выступать перед публикой и сохранять спокойствие в различных непредвиденных ситуациях.

Также стоит учитывать, что вам придется говорить о делах и рабочих вопросах с незнакомыми людьми, причем не только во время собеседования, но и после него. Практически на любой работе вам необходимо будет налаживать контакты и общаться с людьми, которых вы не встречали прежде. Актерское мастерство — лучший способ развить навыки, необходимые для успешного общения с новым человеком.

YouTube — прекрасное место, чтобы найти короткие обучающие лекции, которые помогут вам развить ваши способности к импровизации.

4. Digital-маркетинг

Это не секрет, что все сегодня существует не только в реальной жизни, но и в онлайне. Все большее количество компаний занимаются поисками людей, являющимися профессионалами в таких областях, как SMM и digital-маркетинг. Подобные специалисты необходимы им для более эффективного расширения аудитории и привлечения большего числа потенциальных клиентов. Самостоятельное улучшение своих профессиональных способностей в данных направлениях маркетинга может помочь вам выделиться среди других кандидатов, особенно если вы будете развивать технические навыки.

5. Грамматика

Это не самый важный навык из тех, что могут присутствовать в вашем резюме (кроме специальностей, имеющих непосредственное отношение к написанию текстов или их редактированию). Но это определенно одно из тех умений, которое является базой для развития многих других профессиональных навыков.

Если в вашем резюме будут присутствовать какие-либо явные грамматические ошибки, то компания, которая вас нанимает, никогда не доверит вам задания, связанные с письменными видами коммуникации. Поэтому вы никогда не будете ответственны за создание презентаций в PowerPoint, электронные письма или письменные отчеты. Что в этом хорошего? Поэтому повышайте уровень своей грамотности.

Текст: Flytothesky.ru