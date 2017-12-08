Произвести впечатление можно лишь раз

Многие люди полагают, что производят не самое лучшее первое впечатление. Неловкость и смущение преследует каждого второго человека. Довершает эту картину недавнее исследование, проведённое в университете Торонто. Исследователи утверждают, что «даже противоположный и доказанный факт не в силах изменить первое впечатление о человеке».





Они полагают, что первые впечатления настолько сильны, что предопределяют будущее поведение человека, формируют его мнение:

«100 мужчин приняло участие в нашем исследовании, целью которого было выяснить мнение людей о сексуальной ориентации незнакомого человека. Им показали 20 фотографий молодых людей и попросили определить их ориентацию – гетеро или гомосексуальную. Некоторые фотографии были подготовлены специалистами, которым было дано задание изобразить на снимке человека нетрадиционной сексуальной ориентации, основываясь на существующих в обществе стереотипах. Мы провели опрос несколько раз, чтобы закрепить первое впечатление». После этого исследователи спросили, кого из молодых людей на снимках они бы отнесли к гомосексуалам. Результаты показали, что люди склонны делать выводы на основе внешнего вида. Более того, они придерживаются первого мнения, которое у них сформировалось, даже после того, как узнают опровергающую информацию о людях на снимке!

Исследователи сделали вывод, что сформировавшееся первое впечатление невероятно важно в общении двух незнакомых людей. Другими словами, люди продолжают судить по обложке даже в том случае, если узнают информацию, противоречащую первому впечатлению.

Встаёт логичный вопрос: возможно ли заранее подготовиться и произвести хорошее впечатление?

Профессор психологии, исследователь Джереми Бизанц утверждает, что нет никаких гарантий, однако сформировать положительное мнение о самом себе крайне необходимо.

Чтобы полностью ответить на этот вопрос, Бизанц рассказывает о своём недавнем исследовании, в котором приняло участие более 1000 человек. Специалисты сравнили впечатления двух незнакомых людей от встречи друг с другом в течение 3-х минут с реакцией людей, которым показывали короткое видео с незнакомым человеком. Результаты показали, что личная встреча воспринималась более позитивно, чем просмотр видео. Иными словами, черты характера просматривались одновременно и на личной встрече, и на видео, но интерпретация в двух ситуациях различается. При личной встрече, например, высокомерие незнакомого человека прощалось, в то время как эта же черта характера человека на видео воспринималась крайне отрицательно.

Это объясняет разочарование людей, которые знакомятся друг с другом по сети, а затем встречаются лично. У них сформировалось первое впечатление, которое полностью не совпало с реальностью. Поэтому нужно не позднее, чем через две недели организовать встречу с сетевым другом.

Как показывают исследования, человек не может заставить другого человека забыть первое впечатление. Однако чем больше времени вы проведёте вместе, тем больше шансов у вас будет скорректировать его мнение о вас.

Текст: Flytothesky.ru