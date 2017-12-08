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Произвести впечатление можно лишь раз
08.12.2017 22:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
Многие люди полагают, что производят не самое лучшее первое впечатление. Неловкость и смущение преследует каждого второго человека. Довершает эту картину недавнее исследование, проведённое в университете Торонто. Исследователи утверждают, что «даже противоположный и доказанный факт не в силах изменить первое впечатление о человеке».
Они полагают, что первые впечатления настолько сильны, что предопределяют будущее поведение человека, формируют его мнение:
Исследователи сделали вывод, что сформировавшееся первое впечатление невероятно важно в общении двух незнакомых людей. Другими словами, люди продолжают судить по обложке даже в том случае, если узнают информацию, противоречащую первому впечатлению.
Встаёт логичный вопрос: возможно ли заранее подготовиться и произвести хорошее впечатление?
Профессор психологии, исследователь Джереми Бизанц утверждает, что нет никаких гарантий, однако сформировать положительное мнение о самом себе крайне необходимо.
Это объясняет разочарование людей, которые знакомятся друг с другом по сети, а затем встречаются лично. У них сформировалось первое впечатление, которое полностью не совпало с реальностью. Поэтому нужно не позднее, чем через две недели организовать встречу с сетевым другом.
Как показывают исследования, человек не может заставить другого человека забыть первое впечатление. Однако чем больше времени вы проведёте вместе, тем больше шансов у вас будет скорректировать его мнение о вас.
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Многие люди полагают, что производят не самое лучшее первое впечатление. Неловкость и смущение преследует каждого второго человека. Довершает эту картину...
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