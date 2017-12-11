15 маленьких изменений, которые вы можете внести в свою жизнь в 2018 году

Нет необходимости ставить перед собой грандиозные цели, которые хоть и очень желанны, но зачастую все же неосуществимы. Попробуйте просто вносить маленькие изменения, шаг за шагом, совсем по чуть-чуть. Поверьте, они очень позитивно скажутся на вашей жизни.





1. Встречайтесь с друзьями не реже одного раза в неделю.

2. Удалите своих бывших из социальных сетей.

3. Впустите в свою жизнь больше новых людей и событий.

4. Питайте свое тело хорошей едой и выкиньте всю нездоровую пищу. Когда вы чувствуете себя хорошо снаружи, вы почувствуете себя лучше и внутри.

5. Если вы игнорируете медицинские обследования, отважьтесь на такой шаг. Ваше моральное и физическое здоровье того стоят.

6. Запишите все причины, по которым вы любите себя. Пусть этот список будет всегда у вас под рукой. В минуты депрессии, уныния и отчаяния, он вам очень и очень пригодится.

7. Находите время для себя даже при очень насыщенном рабочем графике. Выделите минимум один час и посидите в тихом и спокойном месте, чтобы «прочистить» голову.

8. Вспомните старые хобби и увлечения, на которые у вас якобы совсем нет времени. Главное – начните.

9. Если у вас было неудачное свидание, не отчаивайтесь. В нашем мире, как в море, очень много разной рыбы на любой вкус.

10. Если вы чувствуете, что у вас еще присутствует гнев или недовольство касательно чего-то или кого-то из вашего прошлого, напишите им письмо, в котором выразите все ваши чувства. А потому сожгите это письмо.

11. Дайте каждому шанс! Не списывайте человека со счетов только потому, что у вас разные взгляды на политику или религию.

12. Убедитесь, что вы окружены людьми, которые поднимают вас, а не сбивают вас с ног. Нет смысла общаться с теми, кто не желает вам добра. Устанавливайте высокие стандарты.

13. Знайте, что вы можете причинить боль тому, кто вас любит. Также знайте, что кто-то, кого вы любите, тоже может причинить вам боль. Это всего лишь часть бесконечного процесса. Вместо того чтобы сердиться, воспримите это как опыт.

14. Прекратите позволять людям переступать через вас. Знайте свою собственную ценность. Осознавайте свою уникальность. Вы найдете любовь только тогда, когда станете искренне любите себя.

15. Будьте терпеливы. Впереди еще много всего нового, интересного и потрясающего.

Текст: Flytothesky.ru