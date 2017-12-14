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Об этих секретах кинематографа мало кому известно!

14.12.2017 22:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Каждый из нас так или иначе знаком с современным кинематографом, но мало кто знает, что стоит за всеми красивыми эффектами, которые мы видим в финальной версии фильма. Чуть ли не каждый день мы видим, как герои выпрыгивают из окон, дерутся друг с другом не на жизнь, а на смерть, видоизменяются прямо перед нашими глазами. Так как же на самом деле происходит съемка таких необычных сцен, которые заставляют нас изрядно попереживать за полюбившихся персонажей? Именно эти секреты вы узнаете из следующего выпуска!Об этих секретах кинематографа мало кому известно!

 
 
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Каждый из нас так или иначе знаком с современным кинематографом, но мало кто знает, что стоит за всеми красивыми эффектами, которые мы видим в финальной версии...

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