Топ 15 кинопремьер 2018 года

2017 год подходит к концу, а это значит, что самое время узнать, какие кинопремьеры ожидаются в следующем году. Мы представляем вам топ 15 фильмов.

Черная пантера

Новый фильм от вселенной Марвел покажут на экранах 15 февраля 2018 года. Режиссёром стал Райан Куглер.

История Чёрной пантеры начинается на территории южной Африки – в Ваканде. Там кроются залежи уникального металла Вибраниума, добраться до которого мечтают многие, принося на своём пути смерть и разрушения. На защиту несчастных аборигенов и становится Чёрная пантера.

Спустя большое количество лет в Ваканду приходят новые враги, уже с современными технологиями. И маску Черной Пантеры надевает молодой принц Т’Чалла.

В главных ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай Джекесай Гурира, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Энди Серкис, Анджела Бассетт, Форест Уитакер и др.

Аннигиляция

Фильм основан на первой книге трилогии Southern Reach Джеффа Вандермеера. В прокат выйдет 8 марта 2018 года. Режиссёром картины стал Алекс Гарленд.

По сюжету есть некая Зона Икс, куда правительство отправляет исследователей группу за группой. Однако члены экспедиции не возвращаются назад, или возвращаются, но изменившись до неузнаваемости. Надежда на раскрытие тайны этого места всё ещё остаётся и в Зону Икс отправляется ещё одна двенадцатая группа.

В главных ролях: Тесса Томпсон, Натали Портман, Дженнифер Джейсон Ли, Оскар Айзек, Джина Родригез, Бенедикт Вонг, Соноя Мидзуно, Тува Новотны, Космо Джарвис и др.

Tomb Raider: Лара Крофт

Основой фильма послужил ребут компьютерной игры Tomb Raider. В прокате картина появится 15 марта. Режиссёром стал норвежец Роар Утхауг.

Отец Лары Крофт умер и оставил дочери послание о том, что она должна добраться до гробницы Мать Смерти и остановить Тринити. Судьба человечества остаётся в руках девушки, так как она должна закрыть гробницу навсегда.

В главных ролях: Алисия Викандер, Ханна Джон-Кэймен, Уолтон Гоггинс, Доминик Уэст, Кристин Скотт Томас, Ник Фрост, Дэниэл Ву, Эмили Кэри, Александр Виллауме и др.

Тихоокеанский рубеж 2

Сиквел известной картины увидит мир 22 марта 2018 года. Действия развернутся спустя 10 лет после событий первого фильма. После победы над кайдзю, люди начали активно готовиться к следующей встрече с монстрами, а вернее к настоящей войне.

Режиссёром блокбастера стал Стивен С. ДеНайт, который до этого был сценаристом и режиссёром сериалов.

В главных ролях: Цзин Тянь, Скотт Иствуд, Джон Бойега, Адриа Архона, Чарли Дэй, Ринко Кикути, Берн Горман, Дастин Клер

Первому игроку приготовиться

Новый фильм Стивена Спилберга выйдет в прокат 29 марта. «Первому игроку приготовиться» снят по мотивам одноимённого научно-фантастического романа Эрнеста Клайна. Кстати говоря, права на книгу Клайна студия Warner выкупила ещё до выпуска романа. 60% фильма – компьютерная симуляция, поэтому ожидаются грандиозные спецэффекты.

Главную роль в картине сыграет Тай Шеридан, который играл молодого Скотта в Людях Икс. По сюжету главный герой большой поклонник поп-культуры 1980-х годов, поэтому в фильме будет множество отсылок к знаменитой классике.

Действие фильма разворачивается в недалёком 2045 году. В мире происходит полный хаос и люди погружаются в огромную вселенную виртуальной реальности OASIS. Подросток Уэйд Уотс проводит там большую часть своего времени, но также он мечтает отыскать завещание создателя виртуальной вселенной Джеймса Холлидэя – цифровое пасхальное яйцо. Однако не один Уэйд ищет заветную награду.

В главных ролях: Оливия Кук, Ханна Джон-Кэймен, ТиДжей Миллер, Бен Мендельсон, Саймон Пегг, Тай Шеридан, Марк Райлэнс, Джулия Никсон-Соул, Летишиа Райт, Лина Уэйте и др.

Мстители 3: война бесконечности

Студия Marvel представит фильм «Мстители: Война Бесконечности» 3 мая. Картина объединит почти всех героев киновселенной Marvel и к привычной компании Мстителей (Железный человек, Капитан Америка, Чёрная вдова, Соколиный глаз, Человек Паук, Человек-муравей, Халк, Тор, Алая ведьма, Вижен), присоединятся Стражи Галактики, Доктор Стрендж, Зимний солдат, Локи, Чёрная пантера.

Режиссёрами фильма стали братья Энтони и Джо Руссо, которые до этого не работали с Marvel.

Роли исполнят уже полюбившиеся актёры: Роберт Дауни мл., Джош Бролин, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Крис Пратт, Элизабет Олсен, Себастьян Стэн, Скарлетт Йохансон и др.

Главный межгалактический Тиран по имени Танос пытается собрать шесть Камней Бесконечности. Они помогут ему добиться безграничной силы. На защиту мира вступаются любимые герои и попробуют вместе победить злодея.

Соло: Звёздные войны. Истории

Фильм о начале космического пути Хана Соло и его верного спутника Чубакки выйдет в прокат 24 мая. Режиссёром стал Рон Ховард, который снимал Игры Разума, Гонку и Тёмную Башню.





Молодого Хана Соло в фильме сыграет Олдэн Эренрайк, а роль Чубакки впервые сыграет не Питер Мейхью, а финский актёр Йонас Суотамо, он же был дублёром Чубакки в Пробуджении Силы.

В главных ролях: Эмилия Кларк, Олден Эренрайк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Клинт Ховард, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Уорвик Дэвис и др.

Дэдпул 2

Вторую часть Дэдпула мир увидит 31 мая. В продолжении будет другой режиссёр: Дэвид Литч. Тим Миллер покинул свой пост из-за разногласий с Райаном Рейнольдсом, который, конечно же, сыграет и во второй части.

О сюжете точно ничего не известно, но тизеры весьма многообещающие.

Съемки второй части не обошлись без трагедии: при исполнении трюка на мотоцикле погибла каскадёр Джой Харрис.

В главных ролях: Джош Бролин, Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, Брианна Хилдебранд, ТиДжей Миллер, Зази Битц, Эдди Марсан, Каран Сони, Джек Кеси.

Мир Юрского периода 2

Продолжение популярной истории о Парке Юрского Периода покажут на экранах 7 июня. В 2018 году исполняется 25 лет с премьеры первого фильма серии. Режиссёр фильма – испанец Хуан Антонио Байона, который снимал Невозможное и Голос Монстра. Известно, что сюжет в Мире Юрского периода 2 будет сложнее, чем в предыдущей части.

В картине снова появится математик Ян Малькольм, которого сыграл Джефф Голдблюм.

По сюжету главным героям предстоит вывезти динозавров с острова, который вот-вот взлетит на воздух.

В главных ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Даниэлла Пинеда, Джастис Смит, Дэниэл Стисен, Б.Д. Вонг, Джеймс Кромуэлл и др.

Суперсемейка 2

Долгожданное продолжение мультфильма Суперсеймека выйдет 14 июня. Режиссёром второй части остался Брэд Бёрд.

Действия происходят сразу после финала первой части, то есть герои останутся в привычном нам возрасте. Однако в новинке появится множество других супергероев, а любимая суперсемейка обзаведётся новым домом. Но, конечно же, у них появится мощный враг.

Алита: Боевой ангел

Основой фильма послужила японская манга Gunnm Юкито Кисиро. Фильм появится на экранах 19 июля, а режиссёром стал Роберт Родригес.

По сюжету доктор Идо находит останки женщины-киборга. Доктору удалось починить её, однако киборг ничего не помнит. В фильме Алита собирает воедино свои воспоминания.

Хищник

Сиквел известной картины увидит мир 2 августа 2018 года. Режиссёром фильма стал Шейн Блэк, который снимал Железного человека 3, а также Славных Парней.





Изначально Шейн Блэк планировал сделать перезагрузку Хищника, однако позже сообщил, что будет снимать сиквел.

По сюжету бывший морской пехотинец нашёл на земле негативно настроенную инопланетную расу. Главной фигурой в борьбе с Хищниками становится его сын-аутист, который очень быстро учит языки. Судя по всему, только этот мальчик сможет понять инопланетян.

В главных ролях: Джейкоб Тремблей, Оливия Манн, Ивонн Страховски, Томас Джейн, Бойд Холбрук, Стерлинг К. Браун, Джейк Бьюзи, Кигэн-Майкл Ки и др.

Веном

История заклятого врага Человека Паука выйдет 4 октября. Роль Венома исполнит Том Харди, а режиссёром картины стал Рубен Фляйшер, который снял «Добро пожаловать в Зомбиленд». Фильм будет сниматься с уклоном в ужасы.





В Веноме покажут историю персонажа. Эдди Брок, который до этого был обычным журналистом, получит огромную силу, попав под влияние инопланетного симбионта.

В главных ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Риз Ахмед, Рейд Скотт, Мишель Ли, Скотт Хэйз

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Продолжение Фантастических тварей выйдет в прокат 15 ноября. Режиссёров картины стал Дэвид Йейтс, который снимал Гарри Поттера ещё с Ордена Феникса, а также снял первую часть Фантастических тварей.

Тёмный маг Геллерт Грин-де-Вальд, которого поймали в конце предыдущей части, сбежал и собирает армию волшебников, а противником великого злодея станет не кто иной, как Ньют Саламандер.

Кстати говоря, в фильме снимется Джонни Дэпп, который согласился сниматься в Фантастических Тварях, даже не читая сценарий, ведь он – большой поклонник творчества Джоан Роулинг. Он исполнит роль главного злодея – самого Грин-де-Вальда. А ещё зрителям предстоит увидеть молодого профессора Альбуса Дамблдора.

В главных ролях: Эзра Миллер, Джонни Депп, Кэтрин Уотерстон, Джуд Лоу, Зои Кравиц, Эдди Редмэйн, Элисон Судол, Кармен Эджого, Клаудия Ким, Каллум Тернер.

Аквамен

Знаменитый персонаж киновселенной DC наконец выходит на большой экран. Премьера Аквамена назначена на 20 декабря 2018. Режиссёр картины – Джеймс Ван.





Роль Аквамена исполняет гавайский актёр Джейсон Момоа. Кстати говоря, кроме него на роль пробовались Мэтт Деймон и Саймон Бейкер.

По сюжету, Артур Карри – сын женщины по имени Атланна и работника маяка. Но уже в детстве у него обнаружились сверхъестественные способности: сила, скорость, а главное – возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, мать сообщает Артуру, что она была Королевой Атлантиды и рассказывает сыну, что он обязательно станет правителем семи морей.

В главных ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен, Патрик Уилсон, Грэм МакТавиш, Темуэра Моррисон и др.

Текст: Flytothesky.ru