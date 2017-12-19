Знаки зодиака: с чего вам нужно начать 2018

Используйте то, что вы знаете о себе и своих качествах, чтобы сделать 2018 продуктивным годом, вырваться из своих собственных ограничений и стать лучшей версией самого себя. Как это сделать?





1. Овен

Никакая работа вам не страшна – и это здорово. Однако не бойтесь переходить на уровень повыше (да, это сложно для традиционно упрямого знака) и получайте удовольствие от новых вызовов. Считайте, что вы вступили в новое соревнование. Однако в этом году вам необходимо найти правильный баланс в своей жизни.

2. Телец

Начало нового года – это идеальное время, чтобы полностью отцепиться от прошлого, и это особенно верно и актуально для вашего знака. Любые отрицательные эмоции или недовольство, которые вы держите внутри, станут концом ваших отношений, поэтому вам потребуется время, чтобы обсудить это или просто отпустить навсегда.

3. Близнецы

Вы отлично знаете про две стороны своей личности. После того как все забавы и веселье праздничных дней останутся позади, вспомните о том, что вам нужно взять себя в руки и стать сдержанным и уверенным в себе человеком. Обязательно воспользуйтесь каждой появляющейся возможностью в этом году.

4. Рак

Домоседы Раки счастливы, когда их окружают друзья и семья. Но это не значит, что вы должны сидеть в своей берлоге сутками напролет. С самого начала 2018 начинайте вылетать из уютного гнезда и знакомиться с новыми людьми. Расширение вашего социального круга будет очень полезным для вас.

5. Лев

Вы самый настоящий царь зверей! Вы не только горды и храбры, но и временами можете быть немного высокомерны. Вместо того чтобы плотно удерживать корону на голове, расслабьтесь и начните прислушиваться к советам и мнениям окружающих – вы обязательно узнаете много ценного.

6. Дева

Вы всегда обо всех заботитесь и взваливаете на свои плечи слишком много задач. Начните новый год со слова «нет» – не бойтесь его произносить. Вам уже давно пора начать заботиться и о самом себе, чтобы вы могли стать не безотказным родственником, другом и коллегой, а просто довольным жизнью человеком.

7. Весы

Символ вашего знака – это весы правосудия, но вот судейский молоток в 2018 все же стоит убрать. Вы не должны решать споры и конфликты других людей и выполнять бесконечную миссию миротворца. Вместо этого составьте свое собственное мнение и выдвиньте свои проблемы и потребности на первый план.

8. Скорпион

Скорпионы известны своей страстностью и эмоциональностью – теми качествами, которые могут быть и благом, и бременем одновременно. Оставьте все свое недовольство в уходящем году, чтобы оно не мучило вас в дальнейшем. Начните год с вычеркивания всех ваших обидчиков и токсичных людей из своей жизни.

9. Стрелец

Вы любите свою свободу, но свобода не означает, что вы должны всегда быть одиноким. Пусть 2018 год станет тем годом, когда вы начнете позволять новым людям входить в вашу жизнь: так вы сможете найти отличных друзей или даже вторую половину, которая не меньше вашего будет любить и ценить свободу.

10. Козерог

Для Козерогов 2018 год станет годом открытого разума и непредвзятости. Вы отлично помните все обиды и все разногласия. Вместо этого попытайтесь отпустить свои ожидания от людей, мест и вещей, чтобы вы не находились постоянно в состоянии готовности к худшему – это не самый лучший способ жить качественной жизнью.

11. Водолей

Вы очень сдержанный и скрытный человек, поэтому войдите в 2018 год с более открытым сердцем и умом. Не бойтесь знакомиться и влюбляться, но если вы хотите настоящих и искренних отношений, вам, возможно, придется преодолеть ряд барьеров и препятствий самостоятельно.

12. Рыбы

Для Рыб 2018 год станет годом успеха в карьере – просто знайте, что на это вам потребуется несколько месяцев. Попробуйте ускорить этот процесс, пойдя на курсы повышения квалификации, обновив свое резюме или записавшись на онлайн-обучение. Если вы уже готовы к профессиональному росту, ваши активные шаги этому только поспособствуют.

Удачнейшего вам нового 2018!

Текст: Flytothesky.ru