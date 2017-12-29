Что происходит с вашим телом, когда вы смотрите фильмы ужасов

Когда вы смотрите фильм ужасов, вы испытываете определенные ощущения, не так ли? Причем они совершенно иные, нежели во время просмотра комедии или мелодрамы. Оказывается, наше тело выдает очень реальные реакции на «ужастики».





1. Вы сжигаете калории

Ученые замерили потребление кислорода, выход углекислого газа и сердечный ритм, чтобы увидеть общую картину того, сколько энергии расходовали люди. В среднем, они сжигали около 113 калорий, а это эквивалент получасовой прогулки. Кстати, фильмы должны быть супер-страшными, дабы приток адреналина заставил ваше сердце биться сильнее. Например, фильм «Сияние» заставил зрителей сжечь аж 184 калорий. Следующими в топ-тройке ужастиков следуют «Челюсти» и «Экзорцист».

2. Ваше сердце испытывает нагрузку, как при тренировке

Исследователи обнаружили, что у зрителей происходят определенные изменения в артериальном давлении, сердцебиении и даже в сердечных мышцах. Частота сердечных сокращений увеличилась в среднем на 25,3 %, и это сравнимо с тренировкой средней интенсивности.

3. Просмотр ужастика провоцирует реакцию «дерись или убегай»

Когда вы яростно кричите глупой героине, чтобы она убегала, это срабатывает ваша собственная реакция «дерись или убегай». Вы так злитесь на экранных идиотов потому, что ваш организм тоже включает режим выживания, а точнее его запускает ваш мозг: амигдала (которая оценивает угрозы и страхи), гиппокамп и гипоталамус.

4. Страх заставляет вас чувствовать себя хорошо

Страх и удовольствие обычно не «работают» вместе, если только вы не социопат. Однако ученые обнаружили, что все же существуют люди, обожающие фильмы ужасов и другие вызывающие страх вещи. Вполне вероятно, что эта толерантность к страху когда-то сыграла немаловажную роль в нашем выживании в древности. Мы стали лучше подготовлены к тому, чтобы справиться со всеми возникающими опасностями.

5. Это вызывает генетическую реакцию

Фильмы ужасов действуют на вас и ваш организм на генетическом уровне. Во всем «виноват» ген COMT, который направляет передачу сигналов от одного нерва к другому. Люди, у которых две идентичные копии гена COMT, более восприимчивы к реальному, неподдельному страху. Их генетика стимулирует уровень беспокойства и говорит им, что у них есть все основания для того, чтобы бояться. Люди, у которых две разные версии этого гена, получают удовольствие от фильма и даже смеются над некоторыми «страшными» сценами.

6. Ваши чувства обостряются

У зрителей наблюдаются ускоренное движение глаз, повышенная частота сердечных сокращений и дыхание. Производители фильмов тоже знают об этом и активно это используют. Сцены в темноте на самом деле заставляют глаза двигаться быстрее, чтобы компенсировать отсутствие цвета. Точно так же воздействует и специфический звуковой ряд (музыка, держащая в напряжении). А еще некоторые режиссеры задействуют низкочастотные звуки. Вы не можете их слышать, но вы их чувствуете.

7. Ваша иммунная система резко активизируется

Иммунная система – это наша спасительница, но просмотр фильмов ужасов включает у неё сигнал тревоги. Ученые сравнили уровни лейкоцитов контрольной группы с группой, которая впервые смотрела фильм «Техасская резня бензопилой». У вторых оказалось больше лейкоцитов, а также повышенное кровяное давление и концентрация гемоглобина. Просмотр ужастика – это стресс, и иммунная система пыталась это исправить.

8. Страх или возбуждение?

Биологическая реакция организма на фильм ужасов довольно близка к реакции возбуждения: то есть учащенное сердцебиение, высвобождение адреналина и расширенные зрачки. Добавьте еще и то, что ваше тело и мозг не всегда «работают» в унисон, а потому может возникнуть путаница между страхом и возбуждением.

9. Дети реагируют иначе, чем взрослые

Мозг ребенка может очень легко зациклиться на чем-то, чтобы создать так называемую «память вспышки», а это чревато психологическими травмами на долгое время. Кроме того, детская реакция на ужасы может проявляться в виде потения, озноба и лихорадки вплоть до тошноты, болей в желудке, головокружения, затрудненного дыхания и даже ощущения паралича.

10. Почему мы все равно смотрим фильмы ужасов?

Почему нам нравится бояться? Это связано с рядом биологических реакций, испытываемых нами при просмотре ужастика. Учитывайте еще и то, что мы чувствуем этот страх в безопасной обстановке. Когда мы смотрим страшный фильм, мы считаем, что сталкиваемся с чем-то пугающим, одолеваем это и выходим победителями. Страх, переданный через фильм ужасов, все же отличается от опасностей настоящей, а не экранной жизни. Это означает, что наши тела реагируют, но наш мозг быстро обрабатывает тот факт, что реальной опасности на самом деле нет.

Текст: Flytothesky.ru

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