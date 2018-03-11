Гороскоп на 13 марта

26-ой лунный день, Убывающая луна в знаке Водолей. Двадцать шестой лунный день - опасный конфликтный день. Общение в этот день не пойдет на пользу. Суета и ссоры не способствуют достижению желаемых результатов. Не следует заниматься делами, требующими большой активности. Противопоказано хвастаться и судить других.

Старая убывающая Луна или 4-я лунная фаза. Период лунного цикла от 3-й лунной четверти до новолуния. Энергетика живительных сил Солнца идет на спад. Это период, когда процессы в человеческом организме и психике ослаблены и не защищены. Эмоциональное состояние человека угасает, но рациональная составляющая еще велика. Время мудрости и размышления. Отличное время для подведения итогов и анализа событий в завершающихся лунных днях лунного месяца. Благоприятное время для различного рода обсуждений, совещаний и передачи опыта. За пару лунных дней до новолуния усильте свое внимание, так как наступит период неблагоприятных лунных дней называемых днями Гекаты.

Луна в знаке Водолей. Усиление чувствительности и нервозности, стремления к свободе. Хочется изменить привычки, разрушить стереотипы. В дни Водолея для человека существует возможность полностью реализоваться. Под этим знаком можно заниматься любым интересным делом. Может быть частая смена настроения.

Вторник. В этот день недели миром управляет Марс. Энергетика вторника - мужская, инициативная, воинственно-активная. День активных действий - нельзя сидеть сложа руки. Эмоции настроены к борьбе, первенству, победе, к труду до усталости. Переизбыток эмоций может вызвать агрессию, неоправданный авантюризм. Важно в этот день держать под контролем свои эмоции, стараться "трезво" мыслить и тогда в делах будет все получаться.

Гороскоп предсказывает ОВНАМ удачный во всех отношениях день. Будет время не только для работы, но и для отдыха с друзьями. Прекрасное время для того, чтобы начать новое дело. Благодаря поддержке союзников вы быстро и легко добьетесь успеха. А вот отношения с близкими складываются неровно. Возможны споры и конфликты.

Звезды предсказывают ТЕЛЬЦАМ успех в работе, а хорошие отношения с коллегами и начальством делают работу особенно приятной. Главное для вас сегодня- не проявлять излишней спешки. Любые ваши начинания будут одобрены на самом высоком уровне. Возможны поездки и командировки. Постарайтесь руководствоваться логикой и здравым смыслом.

Звезды предупреждают БЛИЗНЕЦОВ о том, что действуя сегодня поспешно, вы рискуете допустить ошибки, которые потом будет очень трудно исправить. Будьте сосредоточены и правильно расставляйте приоритеты. Во второй половине дня у вас появится возможность продемонстрировать деловую хватку.

РАКОВ ждет плодотворный день. С самого утра удастся решить много проблем, в том числе и личного характера. К вечеру возможны мелкие недоразумения, однако ваш позитивный настрой и оптимизм помогут многое изменить к лучшему. Не отказывайтесь от приглашения в гости. Вы прекрасно проведете время в кругу близких вам людей.

У ЛЬВОВ сегодня возможны проблемы на работе. Вероятны серьезные разногласия с руководством. Постарайтесь держать себя в руках, иначе конфликт может стать причиной вашего увольнения. В вашем случае лучше выслушать все претензии и по возможности исправить все свои ошибки. Вечером будет время все переосмыслить и сделать выводы.

Гороскоп предсказывает ДЕВАМ отличный день для начала чего-то нового и интересного. Возможно, что именно сегодня вам предстоит выступать на публике. Все пройдет на высшем уровне: вас будут слушать с благосклонным вниманием. Не исключено новое романтическое увлечение. Благодаря вниманию поклонника/цы вы почувствуете, что вновь полны оптимизма и уверенности в себе.

Гороскоп предсказывает ВЕСАМ спокойный рабочий день. Предстоит решать не только свои дела и проблемы, но и близкого человека, который остро нуждается в вашей помощи. Вечер лучше провести в уединении, расслаблении или отдыхе. Звезды рекомендуют представителям этого знака найти занятие, которое принесет не только моральное удовлетворение, но и прибыль.

Гороскоп предсказывает СКОРПИОНАМ очень общительный день. Предстоит встретиться с большим количеством людей, а сплошные переговоры и поездки приведут к упадку сил и энергии. Во второй половине дня вам предстоит решать чужие проблемы. Не отказывайте в помощи родственникам или друзьям, которым чаще обычно требуются ваши советы.

Звезды рекомендуют СТРЕЛЬЦАМ избегать перегрузок: ваши постоянные подработки и переработки могут сказаться на вашем самочувствии и настроении. Возможны разногласия с близкими. Постарайтесь выслушать собеседника и только потом делайте выводы и не пытайтесь игнорировать чужое мнение - некоторое сомнение в правильности своих поступков пойдет вам только на пользу.

Гороскоп предсказывает КОЗЕРОГАМ беспокойный день. Не исключено, что придется менять планы и срываться с работы по личным делам. Возможны финансовые потери, неудачные сделки и покупки. Сегодня предстоит потратить время на исправление старых ошибок. Вечером можно заняться домашними делами и пообщаться с детьми.

День разочарований ждет ВОДОЛЕЕВ. Старые чувства могут не выдержать испытания на прочность. На смену искренней симпатии приходит раздражение и обиды. Звезды советуют проявить деликатность и терпение, если все-таки решите сохранить отношения. Вечером стоит уделить внимание близким, которые нуждаются в вашей поддержке.

РЫБЫ сегодня чрезвычайно влюбчивы, что значительно повышает вероятность разнообразных романтических отношений. Интуиция у представителей этого знака будет зашкаливать, но рассчитывать только на нее не следует. В делах, которые связаны с деньгами, стоит проявить благоразумие. Избегайте спонтанных покупок и неоправданных трат.

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