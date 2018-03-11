Какой сегодня праздник: 13 марта 2018 года

Василий Капельник

Народный праздник Василий Капельник отмечается 13 марта 2018 года (по старому стилю – 28 февраля). В православном календаре это дата почтения памяти преподобного Василия Декаполита. Название «Капельник» пошло от весенней капели, когда повсюду слышны звуки падающих капель от растаявшего снега на крышах.

История

Про почтенного Василия Декаполита известно немногое. Он жил в VII-VIII веках. Был монахом и христианским исповедником из страны Декаполитской.

Во времена преследований почитателей святых икон его заточили в сырой темнице. После смерти правителя-иконоборца Льва Исаврянина – виновника ареста многих христиан, святой Василий получил свободу. Остальной его земной путь был наполнен монашескими делами, наставлениями людей на путь праведный и добродетельную жизнь. В 750 году преподобный Василий отошел в мир иной.

В народе святого прозвали Капельником. Поскольку на улице становилось теплее, снег на крышах начинал таяние, а стекающие капли нарекали капелью. Говорили, что в данный день сама зима на прощанье льет слезы. Замершие ночью длинные сосульки предвещали к осени длинные стебли льна и конопли. Существовала традиция на Василия Капельника нести в жилье хвойные ветки: ель, можжевельник, сосну. Аромат хвои в доме сулил здоровье всем домочадцам. Из иголок и почек готовили целительные настойки, укрепляющие иммунитет и помогающие при дыхательных болезнях. Считалось, в хвойном отваре содержится множество витаминов.



Приметы

Дождь идет весь день, значит, лето будет теплым.

Какие края имеет тающий вокруг деревьев снег, такой и весна будет. Если они пологие – к мягкому сезону, если крутые – быть холодам.

Чем длиннее сосульки, тем длиннее будет лен. Также длинные сосульки пророчат затяжную весну.

Вокруг солнца видны круги – будет хороший урожай.

Если грачи прилетели на Василия Капельника, значит, лето будет дождливым.

Именинники

Арсений, Василий, Иван, Николай, Никифор, Джеральд, Авив, Марина, Кира.

Знаменитости, появившиеся на свет в этот день

- 963 год – византийская царевна Анна, ставшая супругой князя Владимира, известного крещением Руси;

- 1838 год – Рафаэлло Джованьоли, писатель, воспевший героическую жизнь и смерть Спартака;

- 1913 год – Сергей Михалков, автор гениальных детских стихотворений и гимна СССР;

- 1951 год – актриса Ирина Алферова.

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