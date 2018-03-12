7 причин, по которым Вселенная посылает людей в вашу жизнь

У Вселенной есть оригинальные способы отправлять нам свои послания и указывать наиболее верный путь в жизни. Вероятно, вы неоднократно задавались вопросом: «Почему в мою жизнь посылаются определенные люди?». Думаете это всё случайно? Нет, на это есть свои, более глубокие причины, почему все происходит так, как происходит – и их минимум семь. Так для чего же к нам притягиваются определенные личности?

1. Пробудить вас внутри

Это люди, «воспламеняющие» нашу врожденную любознательность. Ничто уже не будет, как прежде, когда вы встретите человека, который должен пробудить ваш дух. Вы начнете задавать массу вопросов о слишком многих вещах и почувствуете огромную потребность в саморазвитии и признании. Такой человек будет вдохновлять вас на то, чтобы учиться и расти как личность.

2. Согреть ваше сердце

Это люди, которые приходят к вам, когда вы чувствуете себя подавленными. Они находятся рядом и делают для вас какие-то мелочи, которые имеют огромное значение. Они потом пропадают из вашей жизни на время или навсегда, но вы вспоминаете и думаете о них.

3. Стать частью вашей жизни

Это люди, которые становятся постоянной и неотъемлемой составляющей вашей жизни. Они идут с вами бок о бок через все трудности. Это друзья, семья и даже партнеры в зависимости от ситуации. Их можно смело назвать вашей системой поддержки.

4. Преподать вам урок

Некоторые люди посылаются в вашу жизнь, чтобы преподать вам ценнейший урок (и, может быть, даже не один) и заставить вас понять истинный смысл жизни. Скорее всего, эти уроки помогают вам расти и совершенствоваться, становиться более успешными и строить будущее по своему желанию.

5. Напомнить вам о чем-то

Эти люди, встречающиеся вам на жизненном пути, просто служат напоминанием. Они являются носителями старых, похороненных внутри эмоций и чувств, которые должны возродиться. Кроме того, это могут быть какие-то связи из прошлой жизни.

6. Показать вам, что вы заслуживаете / не заслуживаете

А такие люди приходят в виде вознаграждения или наказания. Согласитесь, мы часто забываем и пренебрегаем важными вещами, совершаем глупейшие ошибки, но мы движемся дальше. Эти люди входят в вашу жизнь, чтобы напомнить о том, чего вы заслуживаете или не заслуживаете. Вселенная всегда дает второй шанс, и таким образом говорит вам об этом. Однако есть и такие посланники, которые могут «наказывать», когда вы продолжаете сознательно совершать те же самые ошибки.

7. Научиться чему-то у вас

Часто Вселенная посылает вам людей, которые нуждаются в вас, ваших знаниях или вашей помощи. Вы должны чему-то научить их на каком-то этапе жизни. Если у одних людей есть что предложить вам, у вас также бывает возможность предложить свой опыт. Все мы можем время от времени делиться уроками, и нам посылаются те люди, которым нужно услышать ваши разумные слова и советы.

Текст: Flytothesky.ru

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