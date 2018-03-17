Гороскоп на 19 марта

3-ий лунный день, Растущая Луна в знаке Овен. Третий лунный день - день активных действий, день борьбы и напора. Можно заложить фундамент будущих успехов, направляя энергию третьего лунного дня в нужное русло. Желательно не экономить и не гасить в себе энергию, а употребить положительную энергию на хорошие дела. Нельзя быть пассивным, так как придется защищать себя от агрессии других людей. Благоприятны физические нагрузки.

Юная растущая Луна или 1-я лунная фаза. Период лунного цикла от новолуния до 1-й лунной четверти. Энергетика живительных сил Солнца начинает накапливаться. Это период, когда процессы в человеческом организме и психике пробуждаются и стабилизируются. Эмоциональное состояние человека находится в скрытой форме. Хорошее время для различных начинаний и общений. Творческих людей посещает вдохновение. "Включайте" свой мозг, стройте планы, принимайте важные решения, займитесь организационными вопросами в бизнесе, совершайте финансовые сделки, не избегайте физических нагрузок. Оставайтесь миролюбивыми и отзывчивыми.

Луна в знаке Овен. В дни Овна трудно контролировать свои эмоции и люди становятся более активными, раздражительными и эгоистичными. Это нужно учитывать при общении с другими людьми. Лучше использовать необычайный прилив энергии и начать краткосрочное дело требующее большого количества психической и физической энергии. Первый знак зодиака поможет вам в новых делах.

Понедельник. В этот день недели миром управляет Луна. Энергетика понедельника - женская, беспокойная, умиротворяюще-пассивная. День "тяжелый" - чувства давлеют над разумом. Эмоции настроены на поэтическое и мечтательное восприятие окружающего. Любые перемены вызывают беспокойство. Удачи чередуются с неудачами. Друзья могут подвести, а недруги помочь. Все дела, кроме домашних, воспринимаются критически. В то же время этот день творческий, день спонтанного мышления. В делах не предпринимайте ничего важного.

Гороскоп предсказывает ОВНАМ беспокойный и трудный день. Будет сложно сосредоточиться на работе. Вас будут постоянно отвлекать и просить помощи. Стоит прислушаться к советам старшего поколения. Вечером вас ждет общение с важными людьми в неформальной обстановке.

Напряженное начало дня ждет ТЕЛЬЦОВ. Многое идет не так, как хотелось бы, но вы быстро найдете выход из сложных ситуаций. Днем предстоит знакомство с очень интересными людьми, которые в будущем могут стать для вас хорошими друзьями. Вечером вас ждут хорошие новости от дальних родственников.

Звезды рекомендуют БЛИЗНЕЦАМ планировать дела в первой половине дня. Прекрасный день для обучения и освоения новой информации. Не исключено, что ваши деловые партнеры нарушат данные обещания, из-за чего вам придется меня свои планы. Возможны разногласия с близким человеком.

Звезды советуют РАКАМ быть осторожнее там, где дело касается денег. Сегодня есть риск почти случайно расстаться со значительной суммой, потратить ее на то, без чего можно обойтись. Некоторым представителям этого знака предстоит решать какие-то юридические вопросы. Непросто складываются отношения с руководством.

Звезды рекомендуют ЛЬВАМ сохранять спокойствие, и у вас все получится. Возможны мелкие недоразумения и ссоры на работе. По возможности сократите расходы. Сегодня стоит быть более экономнее. Вторая половина дня прекрасно подходит для совместного отдыха с друзьями. Вы хорошо проведете время и сможете отдохнуть.

ДЕВЫ сегодня с легкостью одержат победу и достигнут желаемого. Удастся обезоружить давних недоброжелателей и защитить свои интересы. Вы действуете жестко, однако вы полностью уверены в своей правоте. Вашей энергии и сил будет достаточно для завершения давнего проекта. Постарайтесь вечером отдохнуть от рутинной работы.

Противоречивый день ждет ВЕСОВ. Перед вами предстанут преграды, которые будет трудно преодолеть. Только терпение и сосредоточенность позволит добиться успехов в делах. В самый напряженный момент откроется перспектива проявить себя и показать свои лидерские качества. Вечером будет возможность помочь очень близкому человеку.

Гороскоп предсказывает СКОРПИОНАМ спокойный день. Не стоит ждать необычных событий и важных побед. Обычная рутинная работа заставит скучать, однако уже во второй половине дня вас ждут хорошие новости от старых знакомых. Возможны интересные предложения по работе. Удастся найти новый источник доходов.

СТРЕЛЬЦЫ сегодня энергичны и решительны. Удастся решить все рабочие проблемы и помочь своим коллегам. Возможны незапланированные встречи и визиты. Не исключено, что вечером придется отправиться на мероприятие, где могут завязаться отношения, которые получат романтическое продолжение.

Напряженный день ждет КОЗЕРОГОВ. Предстоит работать в режиме многозадачности. Не торопитесь с принятием важных решений. Хорошенько все обдумайте, посоветуйтесь с близкими и только потом решайтесь на перемены в своей жизни. Во второй половине дня возможны денежные поступления, которые сейчас будут очень кстати.

Гороскоп предсказывает ВОДОЛЕЯМ насыщенный и интересный день, когда предстоит менять планы и действовать решительно в сложных ситуациях. Некоторые сложности будут наблюдаться в отношениях с родственниками, которые полагают, что вы слишком много работаете и мало уделяете время семье. Лучше выслушать их претензии и сделать выводы.

РЫБАМ предстоит решить много проблем, но справитесь вы с ними легко и очень быстро. Полезно сегодня экспериментировать и браться за что-то совершенно новое и интересное в плане работы. А вот к дельным советам родственников и друзей лучше прислушаться, они вам плохого не посоветуют.

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