Глаза человека – 26 невероятных фактов

Каждый взрослый знает, что глаза помогают человеку воспринимать электромагнитное излучение в виде разных световых частот, которые наш мозг и читает как цветовые ощущения. Помимо функции зрения, глаза исполняют еще множество задач, которые наука изучает до сегодня. Предлагаем узнать самые интересные открытия, которые вы могли пропустить!





1. История развития светочувствительных рецепторов началась больше 500 млн. лет назад с большого кембрийского взрыва – сначала это были светочувствительные клетки на теле червей, а потом система эволюционировала до совершенного зрения у хищников.

2. Глаза человека всю жизнь сохраняют заданный при рождении размер – около 2,5 см в диаметре. Правда, мы видим лишь шестую часть от глазного яблока.

3. В современном мире сканирование сетчатки – одна из самых надежных мер безопасности. Радужная оболочка имеет свыше 250 уникальных характеристик в противовес привычной процедуре идентификации личности по отпечаткам пальцев, где таких зацепок всего 40.

4. Роговица акулы настолько идентична роговице глаз человека, что при необходимости ее можно использовать для пересадки в глазной хирургии.

5. Круговая мышца глаза – самая быстрая в теле, так как способна сокращаться до 5-ти раз в секунду, обеспечивая функцию моргания и увлажнения.

6. Изначально все люди на планете Земля имели исключительно карий цвет глаз, но около 6-7 тыс. лет назад в наших генах зародилась мутация, которая существенно сократила выработку меланина пигментными клетками радужной оболочки. Так появились голубоглазые представители человеческой расы, которые особенно распространились среди населения Северной Европы.

7. У альбиносов меланин отсутствует полностью, поэтому их глаза имеют пугающий красный оттенок – цвет мелких капилляров и кровеносных сосудов, которые несут питание к сетчатке и зрительным нервам.

8. Существует косметическая процедура, которая позволяет удалить коричневый пигмент из радужной оболочки, чтобы навсегда сделать глаза голубыми.

9. Женщины не случайно лучше различают цветовые оттенки: их генетический код содержит сразу две Х-хромосомы, которые отвечают за количество колбочек в сетчатке глаза. А еще около 2% представительниц слабого пола наделены редкой мутацией, которая увеличивает их цветовую чувствительность, позволяя видеть на миллионы оттенков больше. Может быть, поэтому слабому полу так трудно подобрать себе гардероб?

10. Иногда случается врожденная аномалия – когда ребенок рождается вообще без хрусталика, из-за чего теряется острота зрения, способность к аккомодации, зато некоторые из представителей могут видеть уникальное ультрафиолетовое излучение.

11. На деле мы читаем изображение не глазами, а мозгами. Глаза — всего лишь датчики принятия световых волн, которые к тому же посылают сигналы в перевернутом виде.

12. Странные плавающие помутнения, которые мы порой можем увидеть на своей сетчатке – это не мусор и не черви, а тени белковых нитей, которые находятся внутри наших глаз.

13. За 1 секунду мы фиксируем приблизительно 50 предметов в окружающей нас обстановке.

14. Все цвета, которые мы видим, являются комбинацией трех основных спектров – красного, зеленого и синего. При дальтонизме, который преимущественно передается от матери к сыну, у человека отсутствуют колбочки, способные различать зеленый или красный оттенки. Этим заболеванием сильный пол страдает в 20 раз чаще слабого, составляя почти 8% всех мужчин.

15. Тест на выявление шизофрении на 96% в своем исследовании опирается на движения глазных яблок. При этом с помощью фотографии со вспышкой можно исследовать даже такое сложное заболевание как глазную опухоль. Если один глаз стабильно выдает красный отблеск на фотокарточке – бейте тревогу.

16. Собака и человек – единственные в своем роде представители природы, кто при общении ориентируется на зрительные манипуляции и подсказки.

17. Если подключить свой мозг к таламусу другого человека, мы сможем видеть мир его глазами.

18. Чтобы обеспечить остроту зрения в темноте и не сбивать все ящики в трюме корабля, пираты носили темную повязку на глазу, которая должна была быстрее адаптировать их к ночной жизни.

19. Из-за отсутствия гравитации в космосе трудно плакать – слезы не просто не стекают вниз, они держаться прямо на глазу и доставляют неприятные ощущения.

20. Из-за космического облучения астронавты могут видеть вспышки света даже с закрытыми глазами – такой эффект дает воздействие высокой радиации на сетчатку.

21. Дельфины и крокодилы могут отключать одно полушарие мозга, пока другая сторона бодрствует. При этом один глаз у них будет открыт, а другой находиться в спящем режиме.

22. В глазах пчел есть особенные ворсинки-рецепторы, которые помогают им определять скорость и направление ветра.

23. Около половины голубоглазых белых котят от рождения имеют проблемы со слухом.

24. Древняя цивилизация майя с особенным почтением относилась к косоглазым людям, считая этот недостаток высшей мерой привлекательности. Многие модницы пытались привить себе этот дефект механическим способом.

25. Когда мы влюблены, то смотрим на объект обожания расширенными зрачками. Так что это простой способ узнать, кому в вашем окружении вы не безразличны.

26. Чихнуть с открытыми глазами невозможно.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

10 привычек, которые вредят вашим глазам