Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

Какой родитель не хочет видеть на лице своего ребенка счастливую улыбку? Даже несмотря на то, что дети, как правило, рады любой мелочи, дарить им всякую ерунду совершенно не стоит. Лучше выбрать что-то по-настоящему достойное, что будет радовать вашего ребенка еще долгие годы. А для того, чтобы подкинуть вам несколько очень хороших идей, мы составили список из десяти крутых вариантов. Эти игрушки с Алиэкспресс гарантированно принесут вам и вашей семье много удовольствия.
1. Плюшевая китовая акула с секретным карманом
Благодаря очень качественному пошиву и интересному дизайну этой игрушке будет рад человек любого возраста, а не только ребенок. Ко всему прочему, в ней можно хранить всякие мелочи, ведь в самой игрушке есть небольшой секретный карман.
3. Фигурки по мотивам игры «Растения против зомби»
Об этой игре знают практически все дети, ведь она буквально заполонила интернет пару лет назад. Представьте только, как приятно будет вашему ребенку, когда он увидит, как воплощаются в жизнь его любимые персонажи!
Полноразмерный квадрокоптер стоит приличную сумму, которую могут себе позволить далеко не все родители. Чтобы не обделять своего ребенка подобными радостями, мы предлагаем вам обратить свое внимание на миниатюрную версию этого интересного гаджета.