Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

Какой родитель не хочет видеть на лице своего ребенка счастливую улыбку? Даже несмотря на то, что дети, как правило, рады любой мелочи, дарить им всякую ерунду совершенно не стоит. Лучше выбрать что-то по-настоящему достойное, что будет радовать вашего ребенка еще долгие годы. А для того, чтобы подкинуть вам несколько очень хороших идей, мы составили список из десяти крутых вариантов. Эти игрушки с Алиэкспресс гарантированно принесут вам и вашей семье много удовольствия.

1. Плюшевая китовая акула с секретным карманом





Благодаря очень качественному пошиву и интересному дизайну этой игрушке будет рад человек любого возраста, а не только ребенок. Ко всему прочему, в ней можно хранить всякие мелочи, ведь в самой игрушке есть небольшой секретный карман.

2. Доска с 3D отпечатками всего, что пожелаете





Благодаря этой доске вы сможете запечатлеть практически все, что угодно. Просто приложите предмет к ее обратной стороне – вы сразу увидите, как вырисовывается интересующая вас форма.

3. Фигурки по мотивам игры «Растения против зомби»





Об этой игре знают практически все дети, ведь она буквально заполонила интернет пару лет назад. Представьте только, как приятно будет вашему ребенку, когда он увидит, как воплощаются в жизнь его любимые персонажи!

4. Радиоуправляемый багги





Эту игрушку нельзя назвать простой машинкой, ведь она – точная реплика самых настоящих багги. Решайте сами, кому ее лучше подарить: сыну или мужу, ведь радости она доставит им обоим одинаково много:)

5. Плюшевый тираннозавр





Удивительное качество исполнения и детализации делают эту игрушку отличным подарком для вашего ребенка. Вы только посмотрите в эти полные доброты глаза.

6. Улучшенный тамагочи с цветным дисплеем и мини-играми





Для тех, кто помнит время тамагочи и хочет познакомить своих детей с этой замечательной игрушкой, мы можем предложить вот такой необычный вариант. Знакомая вещица в новой обертке.

7. Миниатюрный квадрокоптер





Полноразмерный квадрокоптер стоит приличную сумму, которую могут себе позволить далеко не все родители. Чтобы не обделять своего ребенка подобными радостями, мы предлагаем вам обратить свое внимание на миниатюрную версию этого интересного гаджета.

8. Очаровательные мягкие собаки





Одного взгляда на эту игрушку хватает, чтобы понять, почему ее так любят маленькие дети. Кто угодно влюбится в эту плюшевую морду, будь то ребенок или вполне себе взрослый человек.

9. Невероятно сложный куб-головоломка





Мы гарантируем, что вы проведете не один час, пытаясь собрать заново этот куб. Подобные игрушки отлично развивают логическое мышление, помогая подготовить мозг к принятию новой информации.

10. Болтливый фёрби





Эта игрушка будет повторять все, что вы ей говорите. Благодаря этому обучение речи станет интереснее как вам, так и вашему чаду.

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