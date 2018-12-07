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Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

08.12.2018 17:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Какой родитель не хочет видеть на лице своего ребенка счастливую улыбку? Даже несмотря на то, что дети, как правило, рады любой мелочи, дарить им всякую ерунду совершенно не стоит. Лучше выбрать что-то по-настоящему достойное, что будет радовать вашего ребенка еще долгие годы. А для того, чтобы подкинуть вам несколько очень хороших идей, мы составили список из десяти крутых вариантов. Эти игрушки с Алиэкспресс гарантированно принесут вам и вашей семье много удовольствия.

1. Плюшевая китовая акула с секретным карманом

Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

Благодаря очень качественному пошиву и интересному дизайну этой игрушке будет рад человек любого возраста, а не только ребенок. Ко всему прочему, в ней можно хранить всякие мелочи, ведь в самой игрушке есть небольшой секретный карман.

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2. Доска с 3D отпечатками всего, что пожелаете

Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

Благодаря этой доске вы сможете запечатлеть практически все, что угодно. Просто приложите предмет к ее обратной стороне – вы сразу увидите, как вырисовывается интересующая вас форма.

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3. Фигурки по мотивам игры «Растения против зомби»

Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

Об этой игре знают практически все дети, ведь она буквально заполонила интернет пару лет назад. Представьте только, как приятно будет вашему ребенку, когда он увидит, как воплощаются в жизнь его любимые персонажи!

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4. Радиоуправляемый багги

Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

Эту игрушку нельзя назвать простой машинкой, ведь она – точная реплика самых настоящих багги. Решайте сами, кому ее лучше подарить: сыну или мужу, ведь радости она доставит им обоим одинаково много:)

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5. Плюшевый тираннозавр

Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

Удивительное качество исполнения и детализации делают эту игрушку отличным подарком для вашего ребенка. Вы только посмотрите в эти полные доброты глаза.

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6. Улучшенный тамагочи с цветным дисплеем и мини-играми

Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

Для тех, кто помнит время тамагочи и хочет познакомить своих детей с этой замечательной игрушкой, мы можем предложить вот такой необычный вариант. Знакомая вещица в новой обертке.

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7. Миниатюрный квадрокоптер

Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

Полноразмерный квадрокоптер стоит приличную сумму, которую могут себе позволить далеко не все родители. Чтобы не обделять своего ребенка подобными радостями, мы предлагаем вам обратить свое внимание на миниатюрную версию этого интересного гаджета.

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8. Очаровательные мягкие собаки

Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

Одного взгляда на эту игрушку хватает, чтобы понять, почему ее так любят маленькие дети. Кто угодно влюбится в эту плюшевую морду, будь то ребенок или вполне себе взрослый человек.

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9. Невероятно сложный куб-головоломка

Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

Мы гарантируем, что вы проведете не один час, пытаясь собрать заново этот куб. Подобные игрушки отлично развивают логическое мышление, помогая подготовить мозг к принятию новой информации.

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10. Болтливый фёрби

Крутые игрушки с Aliexpress, которые порадуют не только детей, но и их родителей

Эта игрушка будет повторять все, что вы ей говорите. Благодаря этому обучение речи станет интереснее как вам, так и вашему чаду.

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Какой родитель не хочет видеть на лице своего ребенка счастливую улыбку? Даже несмотря на то, что дети, как правило, рады любой мелочи, дарить им всякую ерунду...
 
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