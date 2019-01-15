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Невероятно красивые острова, которые можно купить

16.01.2019 16:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мечтаете стать владельцем чего-то необычного и купить собственный остров? На самом деле, это не так сложно, как вы думаете. Ведь маленький частный островок где-то в тропиках может оказаться не дороже квартиры в столице.

Невероятно красивые острова, которые можно купить

Знаете ли вы, что на просторах Тихого океана спрятан целый островной мир, состоящий почти из семи тысяч островов, который зовется Океания? Это могут быть или коралловые острова, или возникшие в результате извержения вулканов, или острова, бывшие когда-то частью материка. Там необыкновенная природа и благоприятный для человека климат.

Вот 10 островов в разных уголках Земного шара, которые ждут, чтобы их купили.

Остров Cane Key

Стоимость: $360 000.

Невероятно красивые острова, которые можно купить

Небольшой остров, засаженный кокосовыми пальмами, находится у побережья государства Панама. Площадь Cane Key всего 3,4 акра или 13,7 км². На его территории возведены необходимые для жизни строения. Здесь же имеется удобная и тихая бухта. Добраться до Cane Key без труда можно на вертолете.

Остров Swains Cay

Стоимость: $525 000.

Невероятно красивые острова, которые можно купить

Swains Cay относится к Багамскому архипелагу, раскинувшемуся вблизи полуострова Флорида (США). На острове к услугам гостей бунгало, где есть две спальни и пара ванных комнат. Общая площадь Swains Key 2,2 акра или 8,9 км². Остров находится в окружении коралловых рифов.

Остров Nukudrau

Стоимость: по договорённости.

Невероятно красивые острова, которые можно купить

Живописный, достаточно просторный остров можно купить в Тихом океане, рядом с архипелагом Фиджи. Площадь Nukudrau составляет 46 акров или 186 км². Именно в этом месте есть возможность понаблюдать богатый и красочный водный мир южного Тихоокеанского района, ныряя с соответствующим снаряжением. Или посвятить время сидению с удочкой. Для этого подойдет спокойный и удобный залив, вдающийся в сушу.

Остров Lovango Cay

Стоимость: по договорённости.

Невероятно красивые острова, которые можно купить

Lovango Cay расположен на Виргинских островах, отделяющих Карибское море от Атлантики. Остров буквально утопает в тропической зелени, его населяют множество пернатых и зверей. Добраться до Lovango Cay можно за считанные минуты вертолётом из Сент-Томаса. Площадь Lovango Cey составляет 44 акра или 178 км². Если нет желания покупать весь остров, можно приобрести отдельный участок (от $650 000) или виллу (от $3 200 000).

Остров Cayo Iguana

Стоимость: $750 000.

Невероятно красивые острова, которые можно купить

Находится в Карибском море рядом с берегами центральноамериканской страны Никарагуа. Площадь Cayo Iguana составляет 5 акров или 20,2 км². Остров засажен банановыми деревьями и пальмами, а вокруг него простирается необычайно чистое море. На территории выстроен дом, где есть три спальни и две ванных комнаты. Cayo Iguana может понравиться поклонникам дайвинга и рыбалки. Территория Cayo Iguana является заповедником, здесь водятся игуаны длиной до 1 метра.

Остров Mavuva Island

Стоимость: $75 000 – 125 000 за участок.

Невероятно красивые острова, которые можно купить

Mavuva Island находится недалеко от архипелага Фиджи в живописной морской лагуне. Площадь его — 42 акра или 170 км². Место населяют редкие виды растений и животных. Остров можно купить и добраться до него не составит труда — буквально 10 минут от острова Вануа-Леву (Фиджи) на обычной лодке.

Остров Frigate Caye

Стоимость: $225 000.

Невероятно красивые острова, которые можно купить

Маленький островок лежит в Карибском море у берегов центральноамериканской страны Белиз. Площадь Frigate Caye составляет всего 1,4 акра или 5,7 км². Богатая тропическая природа здесь сочетается с красочным водным миром. Поклонники рыбной ловли, подводного плавания найдут здесь чем заняться. Кроме того, у Frigate Caye можно ходить на яхте и покататься на байдарке.

Остров Алеуткина

Стоимость: $297 000.

Невероятно красивые острова, которые можно купить

Остров находится в 3 милях от полуострова Аляска в одноименном заливе. Площадь его составляет 1,8 акра или 7,3 км². Здесь достаточно суровый, северный климат, каменистый ландшафт, но необычайно красивая природа: таежный лес. Имеется площадка для будущего дома. Это место по достоинству оценят поклонники рыбалки и ловли различных ракообразных и моллюсков.

Остров Deadman Caye

Стоимость: $249 000.

Невероятно красивые острова, которые можно купить

Небольшой клочок суши Deadman Caye лежит в Карибском море совсем рядом от Белиза (страна в Центральной Америке). Площадь Deadman Caye составляет 1,5 акра или 6 км². Остров покрыт густой пальмовой растительностью, на берегу раскинулся песчаный пляж. Коралловый риф защищает Deadman Caye от морских волн. В прибрежных водах водятся рыбы, пригодные в пищу. Также есть подходящие места для дайвинга и снорклинга.

Остров Tahifehifa

Стоимость: $299 000.

Невероятно красивые острова, которые можно купить

Купить маленький остров можно и недалеко от Тихоокеанского архипелага Тонга. Площадь Tahifehifa составляет всего 1,09 акра или 4,4 км². Остров окружает риф из коралловых полипов, что создает хорошие условия для занятий дайвингом и снорклингом. На берегу протянулся естественный пляж, покрытый сияющим песком. Богата фауна этого уголка природы: тысячи пернатых, морские виды черепах. На Tahifehifa есть множество уединенных мест с девственной природой, а с берега видно, как в открытом океане плавают киты. Место перспективно для развития экологического туризма.

Как видите, мечта может стать реальностью. Достаточно купить маленький райский островов и наслаждаться мягким климатом, океанским бризом и красочной природой, а также заниматься рыбалкой, дайвингом, купанием в теплом море и хождением под парусом.

Текст: Flytothesky.ru

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Мечтаете стать владельцем чего-то необычного и купить собственный остров? На самом деле, это не так сложно, как вы думаете. Ведь маленький частный островок где-то в...
 
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