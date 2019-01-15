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Невероятно красивые острова, которые можно купить
16.01.2019 16:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мечтаете стать владельцем чего-то необычного и купить собственный остров? На самом деле, это не так сложно, как вы думаете. Ведь маленький частный островок где-то в тропиках может оказаться не дороже квартиры в столице.
Знаете ли вы, что на просторах Тихого
Вот 10 островов в разных уголках Земного шара, которые ждут, чтобы их купили.
Остров Cane Key
Стоимость: $360 000.
Небольшой остров, засаженный кокосовыми пальмами, находится у побережья государства Панама. Площадь Cane Key всего 3,4 акра или 13,7 км². На его территории возведены необходимые для жизни строения. Здесь же имеется удобная и тихая бухта. Добраться до Cane Key без труда можно на вертолете.
Остров Swains Cay
Стоимость: $525 000.
Swains Cay относится к Багамскому архипелагу, раскинувшемуся вблизи полуострова Флорида (США). На острове к услугам гостей бунгало, где есть две спальни и пара
Остров Nukudrau
Стоимость: по договорённости.
Живописный, достаточно просторный остров можно купить в Тихом океане, рядом с архипелагом Фиджи. Площадь Nukudrau составляет 46 акров или 186 км². Именно в этом месте есть возможность понаблюдать богатый и красочный водный мир южного Тихоокеанского района, ныряя с соответствующим снаряжением. Или посвятить время сидению с удочкой. Для этого подойдет спокойный и удобный залив, вдающийся в сушу.
Остров Lovango Cay
Стоимость: по договорённости.
Lovango Cay расположен на Виргинских островах, отделяющих Карибское море от Атлантики. Остров буквально утопает в тропической зелени, его населяют множество пернатых и зверей. Добраться до Lovango Cay можно за считанные минуты вертолётом из Сент-Томаса. Площадь Lovango Cey составляет 44 акра или 178 км². Если нет желания покупать весь остров, можно приобрести отдельный участок (от $650 000) или виллу (от $3 200 000).
Остров Cayo Iguana
Стоимость: $750 000.
Находится в Карибском море рядом с берегами центральноамериканской страны Никарагуа. Площадь Cayo Iguana составляет 5 акров или 20,2 км². Остров засажен банановыми деревьями и пальмами, а вокруг него простирается необычайно чистое море. На территории выстроен дом, где есть три спальни и две ванных комнаты. Cayo Iguana может понравиться поклонникам дайвинга и рыбалки. Территория Cayo Iguana является заповедником, здесь водятся игуаны длиной до 1 метра.
Остров Mavuva Island
Стоимость: $75 000 – 125 000 за участок.
Mavuva Island находится недалеко от архипелага Фиджи в живописной морской лагуне. Площадь его — 42 акра или 170 км². Место населяют редкие виды растений и животных. Остров можно купить и добраться до него не составит труда — буквально 10 минут от острова Вануа-Леву (Фиджи) на обычной лодке.
Остров Frigate Caye
Стоимость: $225 000.
Маленький островок лежит в Карибском море у берегов центральноамериканской страны Белиз. Площадь Frigate Caye составляет всего 1,4 акра или 5,7 км². Богатая тропическая природа здесь сочетается с
Остров Алеуткина
Стоимость: $297 000.
Остров находится в 3 милях от полуострова Аляска в одноименном заливе. Площадь его составляет 1,8 акра или 7,3 км². Здесь достаточно суровый, северный климат, каменистый ландшафт, но необычайно красивая природа: таежный лес. Имеется площадка для будущего дома. Это место по достоинству оценят поклонники рыбалки и ловли различных ракообразных и моллюсков.
Остров Deadman Caye
Стоимость: $249 000.
Небольшой клочок суши Deadman Caye лежит в Карибском море совсем рядом от Белиза (страна в Центральной Америке). Площадь Deadman Caye составляет 1,5 акра или 6 км². Остров покрыт густой пальмовой растительностью, на берегу раскинулся песчаный пляж. Коралловый риф защищает Deadman Caye от морских волн. В прибрежных водах водятся рыбы, пригодные в пищу. Также есть подходящие места для дайвинга и снорклинга.
Остров Tahifehifa
Стоимость: $299 000.
Купить маленький остров можно и недалеко от Тихоокеанского архипелага Тонга. Площадь Tahifehifa составляет всего 1,09 акра или 4,4 км². Остров окружает риф из коралловых полипов, что создает хорошие условия для занятий дайвингом и снорклингом. На берегу протянулся естественный пляж, покрытый сияющим песком. Богата фауна этого уголка природы: тысячи пернатых, морские виды черепах. На Tahifehifa есть множество уединенных мест с девственной природой, а с берега видно, как в открытом океане плавают киты. Место перспективно для развития экологического туризма.
Как видите, мечта может стать реальностью. Достаточно купить маленький райский островов и наслаждаться мягким климатом, океанским бризом и красочной природой, а также заниматься рыбалкой, дайвингом, купанием в теплом море и хождением под парусом.
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Мечтаете стать владельцем чего-то необычного и купить собственный остров? На самом деле, это не так сложно, как вы думаете. Ведь маленький частный островок где-то в...
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