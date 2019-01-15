Невероятно красивые острова, которые можно купить

Мечтаете стать владельцем чего-то необычного и купить собственный остров? На самом деле, это не так сложно, как вы думаете. Ведь маленький частный островок где-то в тропиках может оказаться не дороже квартиры в столице.





Знаете ли вы, что на просторах Тихого океана спрятан целый островной мир, состоящий почти из семи тысяч островов, который зовется Океания? Это могут быть или коралловые острова, или возникшие в результате извержения вулканов, или острова, бывшие когда-то частью материка. Там необыкновенная природа и благоприятный для человека климат.

Вот 10 островов в разных уголках Земного шара, которые ждут, чтобы их купили.

Остров Cane Key

Стоимость: $360 000.





Небольшой остров, засаженный кокосовыми пальмами, находится у побережья государства Панама. Площадь Cane Key всего 3,4 акра или 13,7 км². На его территории возведены необходимые для жизни строения. Здесь же имеется удобная и тихая бухта. Добраться до Cane Key без труда можно на вертолете.

Остров Swains Cay

Стоимость: $525 000.





Swains Cay относится к Багамскому архипелагу, раскинувшемуся вблизи полуострова Флорида (США). На острове к услугам гостей бунгало, где есть две спальни и пара ванных комнат . Общая площадь Swains Key 2,2 акра или 8,9 км². Остров находится в окружении коралловых рифов.

Остров Nukudrau

Стоимость: по договорённости.





Живописный, достаточно просторный остров можно купить в Тихом океане, рядом с архипелагом Фиджи. Площадь Nukudrau составляет 46 акров или 186 км². Именно в этом месте есть возможность понаблюдать богатый и красочный водный мир южного Тихоокеанского района, ныряя с соответствующим снаряжением. Или посвятить время сидению с удочкой. Для этого подойдет спокойный и удобный залив, вдающийся в сушу.

Остров Lovango Cay

Стоимость: по договорённости.





Lovango Cay расположен на Виргинских островах, отделяющих Карибское море от Атлантики. Остров буквально утопает в тропической зелени, его населяют множество пернатых и зверей. Добраться до Lovango Cay можно за считанные минуты вертолётом из Сент-Томаса. Площадь Lovango Cey составляет 44 акра или 178 км². Если нет желания покупать весь остров, можно приобрести отдельный участок (от $650 000) или виллу (от $3 200 000).

Остров Cayo Iguana

Стоимость: $750 000.





Находится в Карибском море рядом с берегами центральноамериканской страны Никарагуа. Площадь Cayo Iguana составляет 5 акров или 20,2 км². Остров засажен банановыми деревьями и пальмами, а вокруг него простирается необычайно чистое море. На территории выстроен дом, где есть три спальни и две ванных комнаты. Cayo Iguana может понравиться поклонникам дайвинга и рыбалки. Территория Cayo Iguana является заповедником, здесь водятся игуаны длиной до 1 метра.

Остров Mavuva Island

Стоимость: $75 000 – 125 000 за участок.





Mavuva Island находится недалеко от архипелага Фиджи в живописной морской лагуне. Площадь его — 42 акра или 170 км². Место населяют редкие виды растений и животных. Остров можно купить и добраться до него не составит труда — буквально 10 минут от острова Вануа-Леву (Фиджи) на обычной лодке.

Остров Frigate Caye

Стоимость: $225 000.





Маленький островок лежит в Карибском море у берегов центральноамериканской страны Белиз. Площадь Frigate Caye составляет всего 1,4 акра или 5,7 км². Богатая тропическая природа здесь сочетается с красочным водным миром . Поклонники рыбной ловли, подводного плавания найдут здесь чем заняться. Кроме того, у Frigate Caye можно ходить на яхте и покататься на байдарке.

Остров Алеуткина

Стоимость: $297 000.





Остров находится в 3 милях от полуострова Аляска в одноименном заливе. Площадь его составляет 1,8 акра или 7,3 км². Здесь достаточно суровый, северный климат, каменистый ландшафт, но необычайно красивая природа: таежный лес. Имеется площадка для будущего дома. Это место по достоинству оценят поклонники рыбалки и ловли различных ракообразных и моллюсков.

Остров Deadman Caye

Стоимость: $249 000.





Небольшой клочок суши Deadman Caye лежит в Карибском море совсем рядом от Белиза (страна в Центральной Америке). Площадь Deadman Caye составляет 1,5 акра или 6 км². Остров покрыт густой пальмовой растительностью, на берегу раскинулся песчаный пляж. Коралловый риф защищает Deadman Caye от морских волн. В прибрежных водах водятся рыбы, пригодные в пищу. Также есть подходящие места для дайвинга и снорклинга.

Остров Tahifehifa

Стоимость: $299 000.





Купить маленький остров можно и недалеко от Тихоокеанского архипелага Тонга. Площадь Tahifehifa составляет всего 1,09 акра или 4,4 км². Остров окружает риф из коралловых полипов, что создает хорошие условия для занятий дайвингом и снорклингом. На берегу протянулся естественный пляж, покрытый сияющим песком. Богата фауна этого уголка природы: тысячи пернатых, морские виды черепах. На Tahifehifa есть множество уединенных мест с девственной природой, а с берега видно, как в открытом океане плавают киты. Место перспективно для развития экологического туризма.

Как видите, мечта может стать реальностью. Достаточно купить маленький райский островов и наслаждаться мягким климатом, океанским бризом и красочной природой, а также заниматься рыбалкой, дайвингом, купанием в теплом море и хождением под парусом.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

10 самых потрясающих островов Италии