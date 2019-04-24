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3 наиболее вероятные теории конца света
25.04.2019 17:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сценарии, описывающие конец света, уже не кажутся такими невероятными. С каждым годом они укрепляются в научном сообществе. И не зря! Давайте подробнее разберемся в этой теме.
Земля с атмосферой, развитой органической и к тому же разумной жизнью – настоящее чудо в «мертвом» космосе! Все версии о возможном существовании инопланетян где-то в далеких галактиках пока не получили обоснованного научного подтверждения.
В то же время есть обоснованные наукой факты касательно жизненных процессов нашей планеты, полученные в результате длительных
Возомнив себя могущественным, человечество, увы, перестало осознавать, сколь хрупко все то, что мы создали и продолжаем создавать, включая наши жизни. Хрупко перед подлинной силой тех масштабных, но незаметных глазу изменений. А ведь они постоянно происходят и внутри Земли, и в окружающем ее космическом пространстве. А ведь все может и закончиться…
Возможных теорий гибели человечества существует великое множество: от религиозных до эзотерических. Но тех, которые имели бы под собой сколько-нибудь твердую основу, не так уж и много. Научное и околонаучное сообщество выделяет три самых вероятных сценария описывающих конец света, способных смести нашу
1. Наземная вулканическая активность
Изучение прошлого Земли подтверждает, что вулканы на протяжении миллионов лет во многом формировали земной ландшафт и развитие жизни на планете, иногда ставя будущее человечества под большой вопрос. Именно потому сегодня возможное пробуждение крупных
Особенно это касается одного из крупнейших на Земле и пока, к счастью, не подающего признаков жизни вулкана Йеллоустоун. Он находится на территории одноименного национального парка в США. Научно подтверждены три его мощных извержения за последние два миллиона лет. Кстати, они оказали огромное влияние на формирование ландшафта континента. Если Йеллоустоун проснется, то все живое в радиусе минимум 800 километров будет покрыто вулканическим пеплом. Но даже это не самое пугающее. Выброс из толщи Земли газа способен спровоцировать такие катастрофические атмосферные явления, как кислотные дожди и резкие понижения температуры воздуха. Облака перестанут пропускать нужное количество солнечного света для поддержания жизни человеческой популяции.
2. Солнечные взрывы
Солнце – звезда, которая поддерживает жизнь на нашей планете. Но его чрезмерная активность вкупе с зависимостью человечества от электрической энергии способна сыграть с нами злую шутку. Мощные выбросы плазмы из короны
3. Астероиды
Падение на Землю космического тела представляется наиболее пугающим для судьбы человечества. Это может привести к его фактическому уничтожению. Безусловно, на масштаб катастрофы ключевое влияние оказывают параметры астероида. Критически опасным является диаметр в один километр. Падение такого астероида способно спровоцировать появление пылевой завесы. Она-то и лишит планету солнечного света на долгие месяцы и приведет к непоправимым изменениям. К счастью, вероятность столь неблагоприятного развития событий, по крайней мере, в ближайшее время невелика. Тем не менее американские ученые пристально наблюдают за астероидом, названным Апофисом (хоть он и не несет непосредственной угрозы). Он должен пролететь близко к Земле в 2029 и 2036 году.
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Сценарии, описывающие конец света, уже не кажутся такими невероятными. С каждым годом они укрепляются в научном сообществе. И не зря! Давайте подробнее разберемся в...
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