3 наиболее вероятные теории конца света

Источник материала: Flytothesky

Сценарии, описывающие конец света, уже не кажутся такими невероятными. С каждым годом они укрепляются в научном сообществе. И не зря! Давайте подробнее разберемся в этой теме.





Земля с атмосферой, развитой органической и к тому же разумной жизнью – настоящее чудо в «мертвом» космосе! Все версии о возможном существовании инопланетян где-то в далеких галактиках пока не получили обоснованного научного подтверждения.

В то же время есть обоснованные наукой факты касательно жизненных процессов нашей планеты, полученные в результате длительных исследований и наблюдений. На самом деле, они рисуют не самую радужную картину нашего будущего как цивилизации.

Возомнив себя могущественным, человечество, увы, перестало осознавать, сколь хрупко все то, что мы создали и продолжаем создавать, включая наши жизни. Хрупко перед подлинной силой тех масштабных, но незаметных глазу изменений. А ведь они постоянно происходят и внутри Земли, и в окружающем ее космическом пространстве. А ведь все может и закончиться…

Возможных теорий гибели человечества существует великое множество: от религиозных до эзотерических. Но тех, которые имели бы под собой сколько-нибудь твердую основу, не так уж и много. Научное и околонаучное сообщество выделяет три самых вероятных сценария описывающих конец света, способных смести нашу цивилизацию с лица Земли и даже кардинально изменить облик планеты.





1. Наземная вулканическая активность

Изучение прошлого Земли подтверждает, что вулканы на протяжении миллионов лет во многом формировали земной ландшафт и развитие жизни на планете, иногда ставя будущее человечества под большой вопрос. Именно потому сегодня возможное пробуждение крупных вулканов вызывает тревогу ученых.

Особенно это касается одного из крупнейших на Земле и пока, к счастью, не подающего признаков жизни вулкана Йеллоустоун. Он находится на территории одноименного национального парка в США. Научно подтверждены три его мощных извержения за последние два миллиона лет. Кстати, они оказали огромное влияние на формирование ландшафта континента. Если Йеллоустоун проснется, то все живое в радиусе минимум 800 километров будет покрыто вулканическим пеплом. Но даже это не самое пугающее. Выброс из толщи Земли газа способен спровоцировать такие катастрофические атмосферные явления, как кислотные дожди и резкие понижения температуры воздуха. Облака перестанут пропускать нужное количество солнечного света для поддержания жизни человеческой популяции.





2. Солнечные взрывы

Солнце – звезда, которая поддерживает жизнь на нашей планете. Но его чрезмерная активность вкупе с зависимостью человечества от электрической энергии способна сыграть с нами злую шутку. Мощные выбросы плазмы из короны Солнца способны привести к массовому отключению электроэнергии в целых странах, и тем самым блокировать все цивилизационные процессы, завязанные на электричестве. Если это случится, отключатся все коммуникации, остановятся топливные поставки по трубопроводам и прекратится подача воды. Соответственно, наступит конец света.





3. Астероиды

Падение на Землю космического тела представляется наиболее пугающим для судьбы человечества. Это может привести к его фактическому уничтожению. Безусловно, на масштаб катастрофы ключевое влияние оказывают параметры астероида. Критически опасным является диаметр в один километр. Падение такого астероида способно спровоцировать появление пылевой завесы. Она-то и лишит планету солнечного света на долгие месяцы и приведет к непоправимым изменениям. К счастью, вероятность столь неблагоприятного развития событий, по крайней мере, в ближайшее время невелика. Тем не менее американские ученые пристально наблюдают за астероидом, названным Апофисом (хоть он и не несет непосредственной угрозы). Он должен пролететь близко к Земле в 2029 и 2036 году.





Текст: Flytothesky.ru

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