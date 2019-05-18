К каким советам из позитивной психологии не стоит прислушиваться

Источник материала: Flytothesky

Если вы являетесь яростным приверженцем позитивной психологии – эта статья для вас! Мы расскажем, почему не ко всем умным советам стоит прислушиваться, какие рекомендации психологов могут ухудшить качество вашей жизни или даже навредить. Иногда лучше думать своей головой, а не слепо следовать модным трендам.





10 советов позитивной психологии, в которые вы поверили по ошибке!

1. Не носите в себе негатив – меняйте отношение к ситуации

Этот совет имеет смысл в том случае, если от вас лично ничего не зависит: вы не в силах повлиять на мир, поэтому решаете не нервничать и искать плюсы в безвыходном положении. С другой стороны, если вы просто боитесь изменить жизнь, побороться за то, что дорого, позиция «радуйся тому, что есть» будет провальной. Она заставляет закрыть глаза на внутренний дискомфорт, смириться со своим поражением вместо того, чтобы решать назревший конфликт.

2. Будьте искренни, всегда говорите правду

Никто не любит лжецов и притворщиков, но это не значит, что нужно резать правду-матку. Мир вокруг устроен на порядок сложнее, в нем полно условностей, запутанных ситуаций, да и мораль бывает с двойным дном. А что если ваша правда растопчет чувства близкого вам человека, принесет ему боль, разочарование? Что если сказанные слова окажутся ошибкой, сказанной на эмоциях, когда вы не имели полного представления о ситуации? Не спешите бить людей под дых своей правдой, иногда молчание – золото.

3. В деле выкладывайтесь по максимуму

«Хотите достичь успеха? Тогда выкладывайтесь на 200%», — говорят нам. Предполагается, что руководство оценит такую самоотверженность и поспособствует продвижению стахановца по службе. Но в реальной жизни такая установка загоняет в тупик, превращая человека в безотказного добряка, на котором все ездят. Излишний перфекционизм лишает нас отдыха и радости. Кстати, начальство не станет повышать того, кто отлично работает за троих. Зачем им терять ломовую лошадь?

4. Не концентрируйтесь на негативе – переключайтесь

Злость, разочарование и агрессия деморализуют нас, заставляют жить в постоянном стрессе, портят наши отношения с окружающими. Вот почему психологи советуют переключаться на полезные дела – спорт, уборка, путешествия – и не думать о плохом. Но разве это решение проблемы? Негативные эмоции – сигнал тела, что мы движемся не туда, нужно искать причину внутреннего раздрая, работать с ней. Подавленный гнев нужно отыгрывать, иначе он вылезет в самый неудачный момент и серьезно ударит по здоровью.





5. Старайтесь менять профессию каждые 5-7 лет

Современная литература внушила нам, что нет греха серьезнее, чем засиживаться на одном месте и в одном статусе. Мол, нужно постоянно развивать навыки, пробовать что-то новое, наращивать связи. Проблема в том, что не всем людям подходит такой стиль жизни – скакать с места на место, менять коллектив, место жительства. Никто не мешает расти и развиваться в пределах одной компании, нарабатывать связи, опыт, становиться профессионалом. Если вы уже нашли себя и свое предназначение, зачем лишать себя опоры?

6. Прекратите себя жалеть

Вы не жертва, а творец, глупо обвинять окружающий мир в собственных неудачах. И вроде бы это так, но жалость – это же не только про нытье, но и про сочувствие к себе любимому, умение принимать свои слабости, ставить мир на паузу, если нужен отдых. Да, важно преодолевать боль, идти сквозь тернии к звездам. Но и думать о своей душе тоже необходимо, оценивая адекватность предъявленных к себе требований, прислушиваясь к своим возможностям. Это называется «заботой о себе».

7. Не думайте о потерях, думайте о возможностях

«Подумаешь, расстались с любимым человеком, у тебя еще сотня таких будет!» «Ушел важный клиент? Не расстраивайся, найдешь нового». «Не дали повышение? С кем не бывает». Но такой подход обесценивает предыдущий опыт, проделанную работу, отношения. Мы закрываем глаза на собственные ошибки , рискуем снова наступить на те же грабли. Потерю стоит принимать во внимание хотя бы для того, чтобы делать выводы и становиться лучше.





8. В любой ситуации оставайтесь собой

Как правило, человек, который хочет быть собой, – это ригидная личность, которой сложно идти на компромиссы, меняться и работать со своими недостатками. Тут на помощь и приходит подсказка, мол, не нравлюсь – не моя проблема, быть удобным я не нанимался. Но давайте копнем глубже: быть собой – это как? Знаем ли мы себя истинных, свои подлинные желания, на что мы способны? Или нам просто лень копаться в себе и хочется упасть мешком кому-то на шею? А это уже две большие разницы.

9. Откажитесь от эгоизма, будьте щедрыми

Нам внушают необходимость делиться эмоциями, деньгами, любовью. Якобы чем больше мы отдаем, тем больше получаем. Звучит красиво, но всегда ли работает? В конце концов, здоровый эгоизм помогает защищать свои потребности, отстраивать границы, честно распределять ресурсы. Как бы ни вышло так, что мы отдали миру все, а получили шиш – нами воспользовались, подтерлись и выбросили. Мир же не добрая фея, не все люди ценят подарки и хорошее отношение.

10. Чаще думайте о хорошем

Позитивное мышление помогает сохранить внутренний оптимизм, учит радоваться мелочам, любить жизнь во всех ее проявлениях. Но это не значит, что черные полосы, ошибки и кризисы – несуществующая деталь. Важно все – черное и белое, простое и сложное, позитивное и негативное – так как это помогает прожить жизнь во всей ее полноте. Однобокий взгляд еще никого не сделал счастливым.

Не все советы произносятся умными людьми. А вы согласны?

Текст: Flytothesky.ru

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