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Кто главный карьерист по знаку зодиака?

16.06.2019 15:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Они всегда увлечены своими рабочими делами. Карьера для них – один из главных смыслов жизни. Кто же эти пресловутые трудоголики? Кто главный карьерист среди знаков зодиака?

Кто главный карьерист по знаку зодиака?

Овен

Овен стремится всегда и во всем быть первым. Что удивляться, его огненная стихия не оставляет ему никаких шансов оставаться позади своих коллег. Горячий и неуемный темперамент Овна всегда подталкивает его к решительным шагам, как на работе, так и за ее пределами. Нужно идти к начальству на ковер? Кто первый? Конечно, Овен! В компанию приехали проверяющие, кто осмелится вступить с ними в диалог? Бесспорно, Овен! Начальство отправляет одного из сотрудников в командировку. Кого выберут? Странный вопрос. Разумеется, Овна! А вообще удивительно, что есть еще такие Овны, которые сами не стали начальниками.

Телец

Спокойный, рассудительный и неторопливый, Телец редко производит впечатление заядлого карьериста. Да и, откровенно говоря, он сам не особо рвется конкурировать с теми, кто любит идти по головам. Обычно у Тельца успехи в работе случаются сами собой. Пока другие дерутся за место руководителя отдела, Телец всем своим ответственным видом и качественной работой без лишних слов доказывает начальству, что он готов приложить максимум усилий к процветанию компании, если ему доверят это самое место. Усердие и ответственность ему всегда помогают занять высокую должность в работе.

Лев

А вот для Льва работа – это, в первую очередь, статус и хорошая репутация, без которых он просто не мыслит своей жизни. И, разумеется, финансовая сторона также играет для него не самую последнюю роль. Куда же без нее! Львы с малых лет видят себя сидящими на директорском кресле и раздающими указания беспрекословным подчиненным. Поэтому уже с раннего возраста они осваивают азы усердной и перспективной работы, чтобы в будущем заслуженно занять свое место на троне.

Кто главный карьерист по знаку зодиака?

Скорпион

Классический представитель знака Скорпион живет по принципу «Если не хочешь, чтобы жизнь тебя напрягала, старайся периодически напрягаться сам». Для него работа – это способ получить вознаграждение в виде финансовой независимости, самоутверждения и уважения со стороны своего окружения. Скорпиону присущ сопернический дух. С его помощью он всегда подталкивает себя к новым достижениям и карьерному росту.

Стрелец

Обычно Стрельцам без труда удается занять руководящую должность. При всей своей неусидчивости Стрелец отличается поразительной способностью беседовать с разными людьми на различные темы. Он потрясающий собеседник и хороший компаньон в любых начинаниях. А его оптимизм и непоколебимая вера в себя всегда становятся его стимулом для дальнейшего продвижения к целям.

Козерог

Упорный и непоколебимый Козерог – главный трудоголик всего зодиакального круга. Когда другие с мучительным нетерпением ждут вечера пятницы, Козерог с ухмылкой поглядывает на часы в надежде, что стрелка остановится, и он успеет еще сделать пару десятков важных дел, запланированных на текущую неделю. Работа – его отдушина и смысл жизни, который, к слову, всегда приносит ему со временем внушительные плоды.

Текст: Flytothesky.ru

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Они всегда увлечены своими рабочими делами. Карьера для них – один из главных смыслов жизни. Кто же эти пресловутые трудоголики? Кто главный карьерист среди знаков...
 
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