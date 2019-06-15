Кто главный карьерист по знаку зодиака?

Источник материала: Flytothesky

Они всегда увлечены своими рабочими делами. Карьера для них – один из главных смыслов жизни. Кто же эти пресловутые трудоголики? Кто главный карьерист среди знаков зодиака?





Овен

Овен стремится всегда и во всем быть первым. Что удивляться, его огненная стихия не оставляет ему никаких шансов оставаться позади своих коллег. Горячий и неуемный темперамент Овна всегда подталкивает его к решительным шагам, как на работе, так и за ее пределами. Нужно идти к начальству на ковер? Кто первый? Конечно, Овен! В компанию приехали проверяющие, кто осмелится вступить с ними в диалог? Бесспорно, Овен! Начальство отправляет одного из сотрудников в командировку. Кого выберут? Странный вопрос. Разумеется, Овна! А вообще удивительно, что есть еще такие Овны, которые сами не стали начальниками.

Телец

Спокойный, рассудительный и неторопливый, Телец редко производит впечатление заядлого карьериста. Да и, откровенно говоря, он сам не особо рвется конкурировать с теми, кто любит идти по головам. Обычно у Тельца успехи в работе случаются сами собой. Пока другие дерутся за место руководителя отдела, Телец всем своим ответственным видом и качественной работой без лишних слов доказывает начальству, что он готов приложить максимум усилий к процветанию компании, если ему доверят это самое место. Усердие и ответственность ему всегда помогают занять высокую должность в работе.

Лев

А вот для Льва работа – это, в первую очередь, статус и хорошая репутация, без которых он просто не мыслит своей жизни. И, разумеется, финансовая сторона также играет для него не самую последнюю роль. Куда же без нее! Львы с малых лет видят себя сидящими на директорском кресле и раздающими указания беспрекословным подчиненным. Поэтому уже с раннего возраста они осваивают азы усердной и перспективной работы, чтобы в будущем заслуженно занять свое место на троне.





Скорпион

Классический представитель знака Скорпион живет по принципу «Если не хочешь, чтобы жизнь тебя напрягала, старайся периодически напрягаться сам». Для него работа – это способ получить вознаграждение в виде финансовой независимости, самоутверждения и уважения со стороны своего окружения. Скорпиону присущ сопернический дух. С его помощью он всегда подталкивает себя к новым достижениям и карьерному росту.

Стрелец

Обычно Стрельцам без труда удается занять руководящую должность. При всей своей неусидчивости Стрелец отличается поразительной способностью беседовать с разными людьми на различные темы. Он потрясающий собеседник и хороший компаньон в любых начинаниях. А его оптимизм и непоколебимая вера в себя всегда становятся его стимулом для дальнейшего продвижения к целям.

Козерог

Упорный и непоколебимый Козерог – главный трудоголик всего зодиакального круга. Когда другие с мучительным нетерпением ждут вечера пятницы, Козерог с ухмылкой поглядывает на часы в надежде, что стрелка остановится, и он успеет еще сделать пару десятков важных дел, запланированных на текущую неделю. Работа – его отдушина и смысл жизни, который, к слову, всегда приносит ему со временем внушительные плоды.

Текст: Flytothesky.ru

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