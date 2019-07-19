Неприхотливые аквариумные рыбки: как за ними ухаживать

Источник материала: Flytothesky

Домашние питомцы очень многое дают нам в эмоциональном плане. Это тот вид невербального общения, который априори всегда будет искренним, — животные не умеют лгать. Завести кошку или собаку, увы, могут позволить себе далеко не все люди по разным причинам. Но это не означает, что от идеи иметь в квартире что-то живое нужно полностью отказаться. Это могут быть цветы или, например, аквариумные рыбки.





Если вы в частых разъездах или у вас напряженный график работы – это точно ваш вариант. Рыбки требуют минимального по сравнению с пушистыми питомцами внимания. Но при этом наблюдение за их размеренной жизнью сквозь стекло после утомительного дня – один из лучших видов релакса.

Но принять решение обзавестись аквариумом мало. Необходимо предварительно изучить все аспекты ухода за своими подводными питомцами : как чистить аквариум, насколько часто требуется менять воду, как кормить рыбок и др. Но самый главный вопрос, который волнует каждого новоявленного владельца аквариума: каких рыбок лучше всего поселить там? Если у вас ранее не было аквариума, то начать лучше всего с самых простых и неприхотливых видов.

1. Гуппи





Это чуть ли не самые популярные аквариумные рыбки. Самцов отличает яркий красивый хвост, но самки намного крупнее по размерам. Для содержания гуппи необходимо не так уж и много: еженедельно менять воду и рассчитывать ее количество (примерно 3 л на одну рыбку), а также поддерживать температуру от +18 до +30 градусов по Цельсию. К тому же лучше поселить аквариумные растения для качественной фильтрации воды. Гуппи лучше всего чувствуют себя в стайках, состоящих из шести-восьми особей, и хорошо уживаются с другими видами рыбок за исключением рыб-хищников.

2. Вуалехвосты





Это самая простая в содержании разновидность золотых рыбок. Они отличаются экзотическим внешним видом, поэтому способны стать настоящим украшением вашего аквариума. Вуалехвосты лучше всего чувствуют себя в больших аквариумах. На каждую рыбку должно приходиться не менее 40 литров воды. Оптимальная температура для их содержания составляет +18 градусов по Цельсию. Вуалехвосты — любители поесть, поэтому стоит внимательно следить за количеством насыпаемого корма, чтобы не перекормить. В то же время они способны прожить без ущерба для здоровья около недели без воды. Фильтровать и менять воду для вуалехвостов рекомендуется раз в неделю. При соблюдении всех требований, касающихся ухода за этими красивыми рыбками, они могут прожить более 10-15 лет.

3. Скалярии





Эта рыбка считается довольно крупной для аквариума. Ее длина во взрослом состоянии может достигать 15 см. Плавники рыбки имеют красивую удлиненную форму. Скалярия отличается тем, что может менять свой окрас в зависимости от условий содержания. Что касается самих условий, то для комфортного самочувствия скалярии следует поддерживать температуру воды не ниже +25 градусов по Цельсию и постоянно освещать аквариум, а он понадобится внушительный: не менее чем на 100 литров воды. Что касается питания, то живые корма будут предпочтительнее. Скалярии – рыбки с довольно большой продолжительностью жизни (вплоть до 10 лет). При наличии правильного за ними ухода, разумеется.

Текст: Flytothesky.ru

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