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БХК определил самые дружелюбные отделения милиции в трех областях Беларуси
21.12.2016 22:06 — Разное | Ежедневник
Фото: guvd.gov.by
Белорусский Хельсинский комитет назвал самые дружелюбные отделения милиции в Витебской, Минской и Могилевской областях.
Лучшие с точки зрения сервиса и самые дружелюбные отделения милиции были определены по результатам волонтерского мониторинга 55 отделений милиции в 3 указанных регионах, сообщили "
В Витебске и области самыми дружелюбными названы Лепельский РОВД, ОВД Витебского района, Оршанский РОВД. В Минске и области: Червенский РОВД, Минское РУВД Минской области, Первомайское РУВД Минска. В Могилеве и области: Октябрьский РОВД Могилёва, Чериковский РОВД, РОВД по Первомайскому району Бобруйска, Кировское РОВД.Наблюдение было построено не на основе какого-то четко регламентированного правового стандарта, а на основе здравого смысла и президентской Директивы №2. В первую очередь, наблюдатели фиксировали все, что может понадобиться гражданину в случае его добровольного обращения в отделение милиции.
Процесс наблюдения фокусировался на двух аспектах. Первый из них – коммуникативная доступность милиции для людей и представление правопорядка как некого сервиса, который обеспечивают правоохранительные органы. Здесь наблюдатели оценивали простоту нахождения милиции при возможном обращении; доступность (возможность свободно войти в отделение, понятность правил и условий обращения, наличие безбарьерной среды); информационное обеспечение; а также бытовые условия (наличие питьевой воды, условия в туалетах, возможность зарядки телефона).
Второй фокус – условия труда самих сотрудников милиции: как проходит коммуникация старших и младших чинов, как к сотрудникам относятся посетители, есть ли рядом с местом работы пункт горячего питания, условиях в уборных и т.п.
Волонтеры изучали сайты милицейской системы, вели визуальное наблюдение в отделениях милиции, а также посещали начальников отделений в их приемные часы.
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Белорусский Хельсинский комитет назвал самые дружелюбные отделения милиции в Витебской, Минской и Могилевской областях.
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