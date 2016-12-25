|
Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен будет мамой
Анастасия Киннунен (Дуборезова) завершила сезон из-за беременности.
Биатлонистска готовится стать мамой и не поехала на сбор в Рамзау,
Остальная часть сборной в сосредоточится в Австрии на стрелковой подготовке, лыжной технике, а также тактике прохождения дистанции.
Анастасии Киннунен 31 год. Она перешла в биатлон 6 лет назад. Летом этого года вышла замуж за жителя Финляндии.
Четвертый этап Кубка мира по биатлону начнется в Оберхофе (Германия) уже 5 январе. Ожидается, что к этому времени в состав сборной вернется Дарья Домрачева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анастасия Киннунен (Дуборезова) завершила сезон из-за беременности.
|
Архив (Разное)
Комментарии