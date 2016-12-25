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Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен будет мамой

26.12.2016 18:13 — Разное | БДГ  
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Анастасия Киннунен (Дуборезова) завершила сезон из-за беременности.

Биатлонистска готовится стать мамой и не поехала на сбор в Рамзау, сообщили в Белорусской федерации биатлона.

Остальная часть сборной в сосредоточится в Австрии на стрелковой подготовке, лыжной технике, а также тактике прохождения дистанции.

Анастасии Киннунен 31 год. Она перешла в биатлон 6 лет назад. Летом этого года вышла замуж за жителя Финляндии.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону начнется в Оберхофе (Германия) уже 5 январе. Ожидается, что к этому времени в состав сборной вернется Дарья Домрачева.

 
 
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Анастасия Киннунен (Дуборезова) завершила сезон из-за беременности.

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