Анастасия Киннунен (Дуборезова) завершила сезон из-за беременности.

Биатлонистска готовится стать мамой и не поехала на сбор в Рамзау, сообщили в Белорусской федерации биатлона.

Остальная часть сборной в сосредоточится в Австрии на стрелковой подготовке, лыжной технике, а также тактике прохождения дистанции.

Анастасии Киннунен 31 год. Она перешла в биатлон 6 лет назад. Летом этого года вышла замуж за жителя Финляндии.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону начнется в Оберхофе (Германия) уже 5 январе. Ожидается, что к этому времени в состав сборной вернется Дарья Домрачева.